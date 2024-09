- Os ambientalistas: procuraram um resultado significativamente melhor

Após a derrota nas eleições regionais, os líderes dos Verdes da Saxônia pareciam abatidos. "Hoje, após as eleições, não estamos muito animados e nossos resultados não estão à altura das nossas expectativas", afirmou a copresidente Marie Müller. "Tínhamos como objetivo uma melhora significativa". "Em um contexto mais amplo, os Verdes não conseguiram fazer um avanço significativo com nossas questões, nossa missão", acrescentou Müller. De acordo com os primeiros números, os Verdes estão atualmente com 5,1%.

O medo do AfD como a força mais poderosa, segundo Müller, foi um fator importante para muitos eleitores. No entanto, a proteção do meio ambiente e do clima ficou em segundo plano. Apesar disso, o partido pretende manter uma forte presença na política da Saxônia com seus princípios. "Somos o único partido neste estado que está completamente comprometido com as questões ambientais e climáticas, mesmo que não estejamos ganhando nenhum prêmio com esse assunto no momento", afirmou Müller.

A presidente estadual Christin Furtenbacher considerou o resultado das eleições como um teste para a política estadual. "A CDU e Michael Kretschmer tiveram um papel em tornar a formação do governo uma tarefa complexa", comentou Furtenbacher. Ela acusou a CDU de usar "táticas de intimidação e polarização", que não apenas desviaram das responsabilidades do governo futuro, mas também validaram "narrativas de extrema direita e populistas". Furtenbacher também criticou a CDU por constantemente criticar os Verdes, criar imagens hostis e envenenar o discurso. Agora, cabe à CDU criar um ambiente estável no estado.

De acordo com Furtenbacher, não há intenção de aplicar sanções pessoais após a derrota nas eleições. "Montamos uma equipe sólida para esta campanha eleitoral e lutamos consistentemente, com todas as nossas forças".

