Os alunos da universidade de origem judaica expressam preocupação com a escalada do anti-semitismo no campus, atribuída em parte ao conflito em curso entre Israel e o Hamas.

Com o início de um novo ano acadêmico, alguns estudantes judeus e suas famílias expressam preocupação devido ao aumento do ambiente de antissemitismo nas universidades britânicas. Esta preocupação decorre das consequências dos ataques de Hamas em 7 de outubro do ano anterior, que acenderam o conflito em andamento na Faixa de Gaza.

Recentes dados do Fundo de Segurança da Comunidade (CST), uma instituição de caridade que protege a comunidade judaica no Reino Unido, sugerem um aumento de 465% nos incidentes antissemitas relatados em instituições de ensino superior durante o primeiro semestre de 20XX em comparação com o período correspondente em 20XX. Um total de 96 incidentes relacionados à universidade foram relatados ao CST, em contraste com os 17 documentados em 20XX. Os relatórios incluíam agressões físicas, ameaças, danos ou profanação e comportamento abusivo, tanto online quanto offline.

Uma mãe preocupada, cujo filho começou seus estudos em Leeds, compartilhou sua perspectiva com a CNN, afirmando: “Meu filho estava tão animado para começar esse novo capítulo, mas sua animação foi tingida pelo medo de ser julgado por ser judeu. Ele achava que poderia ser mais difícil fazer amigos, pois as pessoas presumiriam que todos os judeus são sionistas e todos os sionistas são maus.”

Outra mãe, que também pediu anonimato e se recusou a revelar a universidade, expressou suas preocupações: “Advertimos nossa filha para não exibir nenhuma joia que simbolize sua identidade judaica, pois não acreditamos que seja seguro para ela fazê-lo no campus. Isso era algo que nunca teríamos considerado antes de 7 de outubro. Com a confiança e a ousadia aumentadas, muitas pessoas agora expressam abertamente seu antissemitismo, fazendo-nos temer que nossa filha possa ser exposta a esse comportamento no campus sem nossa proteção.”

A Casa Hillel da Universidade de Leeds, um centro para a vida judaica no campus, foi vandalizada com pichações antissemitas em fevereiro. Em outro incidente, o capelão judeu foi alvo de ameaças de morte devido à sua associação com as Forças de Defesa de Israel (FDI).

Gil, um graduado da Universidade de Leeds que pediu à CNN para não usar seu nome completo, participou de uma organização chamada “A Mesa” criada por estudantes judeus após 7 de outubro para promover a identidade judaica no campus. Ele explicou: “A ideia era que tudo o que você precisava para contrapor o antissemitismo era uma mesa e alguns estudantes judeus dispostos a engajar em conversas.”

Apesar de experimentar vandalismo e demonstrações anti-Israel em aumento, Gil e seus pares mantiveram uma presença judaica visível no campus. Ele disse: “O discurso passou de uma perspectiva anti-sionista para comentários antissemitas. Por exemplo, os sionistas foram comparados a 'judenrats' - conselhos de judeus nomeados pelos nazistas para implementar suas políticas antissemitas.”

Gil considerou o vandalismo da Casa Hillel e o abuso dirigido ao capelão, que posteriormente se demitiu, como os episódios mais desanimadores. “Foi um momento muito desafiador. Os estudantes judeus ficaram apreensivos. As pessoas pararam de usar sua Estrela de Davi no campus ou de visitar o campus com a mesma frequência”, ele compartilhou.

Um porta-voz da Universidade de Leeds afirmou: “Reconhecemos as preocupações específicas de nossos estudantes judeus e muçulmanos. A segurança e o bem-estar de todos os nossos estudantes continuam sendo nossa principal preocupação. Como universidade, estamos comprometidos em defender a liberdade de expressão dentro dos limites da lei, o que implica tolerar uma ampla gama de opiniões enquanto se respeitam os direitos dos outros.”

O porta-voz continuou: “O antissemitismo, a islamofobia, o abuso ou a intimidação de qualquer tipo não são aceitáveis. A universidade não endossa nenhuma perspectiva ou ações que visem alienar ou fazer com que estudantes judeus, muçulmanos ou de qualquer outra origem se sintam indesejados no campus.”

As universidades têm servido como um terreno fértil para ideologias políticas diversas, incluindo visões extremistas, à medida que indivíduos de backgrounds diversos se reúnem em uma comunidade próxima, compartilhou Dave Rich, diretor de políticas do CST.

Ele descreveu o aumento do antissemitismo como “totalmente previsível”, uma vez que os dados da organização, coletados ao longo das últimas quatro décadas, revelam um aumento do antissemitismo em paralelo com os problemas em Israel. No entanto, ele afirmou que este último ano testemunhou um nível sem precedentes de antissemitismo.

Rich atribuiu parte do antissemitismo à ignorância e parte a grupos extremistas mais radicais. Ele enfatizou que isso afeta apenas uma pequena porcentagem de estudantes, mas pode ter um impacto prejudicial no ambiente geral para todos.

Rich explicou que os acampamentos pró-palestinos nas universidades do Reino Unido são relativamente menores do que nos Estados Unidos e geralmente pacíficos, embora muitas vezes acompanhados por protestos ruidosos, cartazes e gritos sobre genocídio, que muitos estudantes judeus encontram perturbadores.

Ele enfatizou: “A maioria dos estudantes não está envolvida nisso, e sempre há um equilíbrio a ser alcançado entre o direito de protestar e a liberdade de expressão e o direito de todos de realizar suas atividades diárias sem perturbações.”

Rabino Michael Rosenfeld, capelão judeu da Universidade de Oxford até este verão, compartilhou sua perspectiva, afirmando: “O ambiente no campus foi 'muito horrível' durante todo o último ano acadêmico. O nível de antissemitismo foi inédito - quantitativa e qualitativamente. Para mim, um dos aspectos mais desafiadores e difícil de entender foi os chamados para intifada (insurreição). Essa linguagem extremista se tornou quase normalizada da noite para o dia.”

Tensões semelhantes estão ocorrendo tanto em campi quanto nas ruas de vários países europeus, observou o Rabino Rosenfeld.

“O ano passado foi um período desafiador para os estudantes judeus”, afirmou Emma Hallali, líder da União Europeia de Estudantes Judeus (EUJS), representando mais de 160.000 jovens em 36 países diversos.

Ela destacou que a situação piorou significativamente em países ocidentais da Europa, como França, Alemanha e Países Baixos.

Na França, onde questões religiosas geralmente são mantidas separadas de ambientes educacionais, um relatório governamental publicado em junho indicou um aumento significativo de incidentes antissemitas em campi desde 7 de outubro, com 67 ocorrências registradas - o dobro do número do ano acadêmico 2022-2023. O número real pode ter sido ainda maior, sugeriu o relatório.

Hallali relatou vários casos de assédio a estudantes judeus, tanto verbal quanto fisicamente, e recentemente ficou sabendo de um desenvolvimento preocupante.

"Há relatos de organizações estudantis planejando comemorar o aniversário de um ano de 7 de outubro nos campi", ela compartilhou. "Isso é preocupante porque as universidades ainda não fizeram planos para intervir. Estamos defendendo ações, e nossas unões nacionais estão prontas para responder, mas estamos muito preocupados".

A onda de antissemitismo em universidades espelhou o aumento desses incidentes na sociedade em geral.

"Estudantes judeus muitas vezes se perguntam se há um futuro para a vida judaica em campi europeus e na Europa", disse Hallali.

A estudante de literatura comparada Emilia Kartovaara contou suas sensações de exclusão em sua universidade em Helsinque, Finlândia, após vários encontros antissemitas, incluindo uma confrontação com manifestantes de acampamento que publicamente apoiavam Hamas e Hezbollah.

Kartovaara mencionou que as reclamações às autoridades universitárias não renderam muitos resultados.

"Quando pedimos seu compromisso em criar um ambiente seguro para estudantes e funcionários judeus, a administração da universidade sugeriu o uso de uma 'entrada alternativa' como solução", ela descreveu. "Estudantes judeus foram basicamente aconselhados a usar uma porta dos fundos".

Markus Laitinen, diretor de desenvolvimento da Universidade de Helsinque, confirmou que, em resposta a preocupações de segurança da comunidade e do público, a universidade solicitou auxílio da polícia para desmontar o acampamento em junho, que não retornou desde então. Laitinen enfatizou o compromisso da universidade em ser um lugar seguro para sua comunidade e visitantes, enquanto respeita a liberdade de assembleia e expressão.

Laitinen esclareceu que a sugestão de uma entrada alternativa não era para indivíduos de qualquer fé em particular e que a universidade não podia documentar legalmente as crenças religiosas dos estudantes. "A segurança do campus é nossa maior prioridade, e isso se aplica a todos", ele concluiu.

Implicações para a saúde mental

Apesar do cenário sombrio, Rosenfeld observou um aspecto positivo - o fortalecimento das comunidades estudantis judaicas.

"A comunidade estudantil judaica de Oxford nunca foi mais robusta e vibrante", ele afirmou.

Sami Berkoff, presidente da União dos Estudantes Judaicos do Reino Unido (UJS), relatou uma tendência semelhante no país, com a organização registrando um aumento de 2.000 estudantes na membresia neste ano.

"Os estudantes estão procurando um 'espaço judaico' onde se sintam aceitos e entendidos, compartilhando experiências comuns", disse Berkoff. "Isso oferece um refúgio, onde eles não precisam discutir o conflito se não quiserem".

Uma linha direta estabelecida pela UJS durante o conflito Israel-Hamas teve alta demanda, com muitos estudantes relatando impactos negativos em sua saúde mental. A UJS recebeu mais de 1.000 ligações para a linha desde sua criação em 8 de outubro de 2022.

Berkoff, junto com outros estudantes judeus, recentemente se reuniu com a nova procuradora-geral do Reino Unido, Sarah Sackman, que discutiu medidas para combater o apoio a grupos como Hamas no campus e além.

De acordo com o comunicado da UJS, Sackman reconheceu a necessidade de mudança e expressou sua confiança de que o governo abordaria a questão. A UJS atualmente está realizando treinamento de conscientização sobre antissemitismo para funcionários universitários, corpos estudantis e sociedades, com o objetivo de melhorar a vida estudantil judaica no campus.

"Nosso objetivo não é apenas garantir que a vida estudantil judaica não apenas sobreviva, mas floresça no campus", disse Berkoff. "Você deve se sentir seguro usando uma kippah ou exibindo uma Estrela de Davi no campus e se sentir orgulhoso de fazê-lo".

