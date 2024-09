Os alunos da Apalachee High School podem retomar suas atividades acadêmicas em breve.

"É literalmente assustador", expressou o estudante de 16 anos sobre o retorno à escola nesta semana. "Desde aquele incidente, você precisa estar alerta sobre o seu entorno e é simplesmente aterrorizante dormir, é apenas nervosismo geral retornar à escola, sabendo que da última vez que esteve aqui, um desastre ocorreu."

Apesar do futuro da escola de Casablanca, Geórgia, estar incerto, estudantes como Moreno podem estar retornando à escola em breve. Eles iniciaram o ano letivo em agosto, enquanto escolas vizinhas começaram as aulas na terça-feira com mais conselheiros, cães terapeutas e policiamento disponíveis para aumentar a segurança, afirmou o sistema de escolas do condado de Barrow.

Vários administradores que lideraram estudantes durante e após outros tiroteios trágicos discutiram com a CNN que o processo de levar estudantes de volta às salas de aula após um desastre é complicado e demorado. No entanto, eles enfatizaram que o processo não deve ser apressado.

"Eu acho que é extremamente importante que as pessoas entendam que deve haver algum tempo dedicado ao processo de cura", afirmou Michelle Kefford, diretora da Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas em Parkland, Flórida. "As pessoas processam ou processarão uma tragédia de maneira diferente. E enquanto todos experimentam a mesma tragédia, sua experiência pessoal é distintamente única."

Para Kefford, esse passo inicialmente envolveu encontrar espaços alternativos de sala de aula quando se decidiu que o edifício de três andares onde ocorreu a matança permaneceria fechado. Isso exigiu mudanças na disposição das cadeiras para pular assentos vazios onde as vítimas um dia sentaram ou realizar exercícios de incêndio sem tocar o alarme. Em sua escola, 17 indivíduos perderam a vida em 2018.

"Precisamos ser simpáticos a todos esses aspectos. Fizemos muitas mudanças aqui como resultado do tiroteio, pois realmente tivemos que considerar... o que poderia ativar funcionários e estudantes e tentar evitar esses fatores, tentar eliminar esses fatores", acrescentou Kefford.

Diretores compartilham suas percepções

Administradores escolares que experenciaram violência com armas em suas escolas encontraram apoio em uma rede de seus pares, apelidada de Rede de Recuperação de Diretores. Em 2022, a associação de líderes escolares compilou uma coleção de melhores práticas que os administradores podem usar ao gerenciar as consequências de um desastre.

Referido como o "Guia de Recuperação", o grupo oferece orientação sobre como obter apoio, reabrir escolas, atender às necessidades de estudantes e funcionários, comemorar tragédias e ouvir a voz dos estudantes. Algumas de suas recomendações são:

Certifique-se de que todos os danos físicos estejam reparados antes de trazer qualquer estudante ou funcionário de volta ao campus.

Permitir que os funcionários "se sintam seguros em seu edifício primeiro antes de estarem preparados para apoiar os estudantes e retomar o ensino" participando de reuniões ou gatherings.

Considerar adiar a reabertura da escola ou a retomada das aulas até que qualquer funeral tenha ocorrido.

Estabelecer um "dia aberto" ou evento para "permitir que famílias, funcionários e/ou estudantes visitem a escola em seus próprios termos e se sintam seguros antes de retornar aos dias letivos oficiais."

Kacy Shahid, ex-diretora da Central Visual and Performing Arts High School em St. Louis, Missouri, afirmou que foi a primeira administradora escolar a utilizar o guia. Um ex-aluno abriu fogo naquela escola em outubro de 2022, matando um estudante e um professor.

Na época, Shahid implementou a estrutura do guia, já que seu distrito não havia experimentado violência com armas como aquela e não tinha um plano de recuperação. Ela percebeu que era essencial dar aos estudantes oportunidades de expressar-se, o que, em seu caso, significou organizar e participar de uma assembleia de estudantes no campo de futebol da escola.

Os estudantes só retomaram as aulas presenciais três meses depois, afirmou Shahid, e isso só ocorreu após a comunidade escolar ser pesquisada.

"Não deve ser feito isoladamente da comunidade escolar", afirmou Shahid. "Não deve ser apenas algo que o distrito ou o nível estadual determine ou faça essa decisão, mas você deve envolver seus professores, estudantes e pais nessa conversa."

Shahid admitiu que foi difícil ser líder durante o aftermath de uma tragédia e afirmou que foram seus estudantes que lhe deram forças para continuar.

"Falo por mim mesma. Não possuía a força ou a capacidade de sequer iniciar a reunificação de todos. Foi pelos estudantes, e eu lhes dei essa oportunidade", disse ela.

O que outras escolas fizeram após tiroteios mortais

Administradores escolares optaram por fechar ou demolir edifícios, implementar medidas de segurança aprimoradas e fornecer serviços de saúde mental estendidos ao receberem de volta os estudantes às aulas.

Os estudantes não retornaram às aulas na Escola Fundamental Robb em Uvalde, Texas, em 2022. Em vez disso, eles foram alocados em escolas públicas vizinhas ou optaram por frequentar escolas particulares no ano letivo seguinte. Uma nova escola fundamental está sendo construída a cerca de dois quilômetros de distância e a conclusão está prevista para o próximo ano.

Outras escolas retomaram as aulas meses, semanas e dias depois. Na Flórida, os estudantes retornaram à Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas duas semanas após a matança de fevereiro de 2018. No entanto, o edifício 12, onde a maioria das vítimas foi morta, ficou isolado atrás de fita de emergência com suas janelas cobertas por seis anos antes de ser demolido em julho.

No Texas, os estudantes da Escola Secundária Santa Fe retornaram 11 dias após um tiroteio em maio de 2018 para concluir o ano letivo. Foram contratados mais oficiais de recursos escolares e implementadas diversas melhorias de segurança, incluindo detectores de metal, travas aprimoradas e botões de pânico, de acordo com a afiliada da CNN KHOU. Em maio, foi revelado um projeto de memorial em homenagem às vítimas para ser construído no campus. A data de início da construção permanece incerta.

Após viver a tragédia, Moreno e outros alunos podem encontrar conforto no fato de que os administradores de sua escola têm recursos e redes de apoio, como a Rede de Recuperação de Diretores, para ajudá-los a enfrentar o processo de recuperação. Para garantir um ambiente seguro e de apoio, escolas como a Santa Fe High School, no Texas, implementaram medidas de segurança adicionais e contrataram mais oficiais de recursos escolares após incidentes devastadores.

