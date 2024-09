- Os agricultores alemães competem por um ângulo de lavoura ideal no terreno em concursos agrícolas

No Campeonato Alemão de Ararada, um total de 20 agricultores de cinco regiões diferentes irão competir hoje (11:40 AM) em Langenau, ao norte de Ulm. De acordo com um comunicado de imprensa dos organizadores do evento, não se trata apenas de manter uma linha reta, mas sim de afinar o arado para se adequar às condições específicas do solo.

Aspectos como "manutenção regular da profundidade de trabalho, sulcos longos e uniformes, reto como uma flecha, sem buracos" no campo arado são de grande importância, segundo Manfred Wolf do Conselho Alemão de Ararada, de acordo com o comunicado. Os concorrentes têm cerca de três horas para arar uma área de aproximadamente 1.600 metros quadrados. Em seguida, os juízes avaliarão a beleza do campo arado com base em vários critérios. Os dois primeiros colocados terão a oportunidade de participar dos Campeonatos Europeu e Mundial de Ararada Funcional.

Os agricultores que participam do Campeonato Alemão estão ansiosos para mostrar suas habilidades em manutenção regular, sulcos longos e um campo reto, já que esses aspectos têm um grande impacto na beleza do campo arado. Independentemente de quem sair vencedor, os dois primeiros colocados terão a chance de competir em um palco maior nos Campeonatos Europeu e Mundial de Ararada Funcional.

Leia também: