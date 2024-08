Os agentes da lei dispõem contra suspeitos de usar facas.

Em Recklinghausen, um suspeito supostamente portando uma faca foi morto a tiros durante um confronto com a polícia armada. De acordo com a polícia de Dortmund, um homem de 33 anos estava causando tumulto em uma residência comunitária, preocupando os vizinhos que alertaram as autoridades sobre a situação. Ao chegarem, os oficiais notaram o homem armado com uma faca, o que levou um deles a disparar sua arma, resultando em ferimentos fatais.

Até agora, não foram divulgadas informações sobre os oficiais específicos envolvidos e o número de tiros disparados pela polícia de Dortmund, que entregou a investigação à sua unidade de homicídios para manter neutralidade.

Dois dias antes deste incidente, um homem supostamente armado com facas foi morto a tiros pela polícia em Moers, no Baixo Reno. De acordo com a procuradoria pública de Cleves, o homem de 26 anos parecia estar em um estado mental instável. Seus atos, como carregar contra os oficiais com duas facas, tornaram necessária a utilização de força letal. Antes deste incidente, foram feitos vários chamados de emergência relatando perturbações e comportamento agressivo do homem em relação aos pedestres.

A tragédia em Recklinghausen ocorreu cinco dias após o ataque suspeito de islamista em Solingen, que resultou em três mortes e oito feridos. Em uma sexta-feira à noite, um atacante armado com uma faca em um festival da cidade em Solingen matou três pessoas e feriu outras oito. Após o ataque, um homem sírio de 26 anos foi detido como principal suspeito e atualmente está detido pela polícia.

Os vizinhos preocupados em Dortmund entraram em contato com as autoridades devido aos distúrbios do homem, o que levou a polícia a intervir. Apesar das negociações, o homem continuou a representar uma ameaça com sua faca, resultando no uso de força letal pela polícia.

Incidentes recentes envolvendo facas e a polícia ocorreram tanto em Moers quanto em Solingen, com o último resultando em múltiplas mortes e ferimentos.

