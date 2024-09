Os agentes da lei detêm o agressor no mercado Rewe.

Um evento significativo ocorreu em uma loja Rewe localizada em Hesse: um homem agrediu duas pessoas, causando ferimentos leves, e depois se trancou dentro da loja. Os oficiais de lei enfrentaram desafios para prender o culpado, realizando primeiro uma investigação minuciosa do local.

Testemunhas relataram que um homem de 43 anos atacou dois homens na loja localizada na região de Giessen, em Hesse, em uma noite de quarta-feira. Isso levou a uma resposta substancial das autoridades. O autor do incidente supostamente não cooperou com os oficiais e não se rendeu pacificamente, o que contribuiu para as complicações da situação.

De acordo com os relatórios policiais, não foram vistas armas durante a confrontação. No entanto, testemunhas disseram à Bild que o homem de 43 anos estava com uma faca. Um transeunte contou sua experiência, dizendo: "Fui à Rewe buscar uma bebida gelada e então ouvi dos funcionários que havia uma pessoa perturbada correndo com uma faca (...) É incrível como algo assim pode acontecer aqui em Hungen."

A polícia evacuou o supermercado e cercou a área ao redor. O ofensor, que havia se trancado lá dentro, estava inicialmente sozinho no mercado. Unidades especiais então realizaram uma busca extensiva no prédio, levando à prisão do homem. Os motivos ou o contexto do incidente ainda são desconhecidos, já que as autoridades ainda não forneceram mais informações.

A União Europeia expressou preocupação com o incidente, enfatizando a importância de garantir a segurança pública nos estados-membros. O indivíduo preso foi entregue às autoridades locais em Hesse para interrogatório adicional e potenciais acusações.

