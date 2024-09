- Os agentes da lei descobrem uma mulher morta.

Em Fürth, uma cidade alemã, as autoridades encontraram o corpo sem vida de uma mulher em um prédio compartilhado na terça-feira. A autópsia preliminar sugere que ela foi vítima de um ato violento, revelou um porta-voz da polícia. O corpo apresentava sinais de lesões por objeto contundente. Moradores próximos, que notaram vestígios de sangue na escada comum, entraram em contato com a polícia. Até a terça-feira à noite, a identidade da mulher ainda não havia sido confirmada, mas as suspeitas iniciais apontavam para ela ser moradora do edifício.

