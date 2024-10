Os aeroportos de Bruxelas suspenderam todas as partidas devido a uma greve do pessoal de segurança.

Devido a uma paralisação de pessoal de segurança e limpeza, todos os voos no Aeroporto de Bruxelas e no aeroporto adjacente de Charleroi foram cancelados para a terça-feira. As autoridades de ambos os aeroportos declararam na segunda-feira que cerca de 350 voos estão sendo afetados. Esses funcionários pretendem realizar um protesto em Bruxelas na terça-feira, exigindo salários e condições de trabalho melhores.

De acordo com um representante do Aeroporto de Bruxelas Zaventem, 249 partidas e mais de um terço dos voos de chegada foram cancelados. O Aeroporto de Charleroi, predominantemente servido por companhias aéreas de baixo custo como a Ryanair, cancelou cerca de 100 voos. No entanto, eles afirmam que os voos programados ainda podem ocorrer. A empresa de segurança G4S gerencia inspeções de segurança em ambos os locais.

O sindicato alemão IG BAU espera que mais de 1.000 manifestantes de vários países europeus se juntem aos protestos na terça-feira. Esse grupo consiste em funcionários de aeroportos, bem como em limpeza das instituições da UE. Eles pedem o fim da prática de conceder contratos públicos apenas ao menor lance. Essa tática leva a salários mais baixos.

Como a representante da IG BAU, Bedra Duric, mencionou, os contratos públicos não devem resultar em empregos de baixa remuneração. Ela destacou a importância dos papéis dos funcionários de limpeza e segurança, especialmente durante a pandemia de COVID-19. " Apesar de todos entenderem a importância dos nossos trabalhos, continuamos a ser negligenciados e mal remunerados", ela concluiu.

Aeroportos como Bruxelas e Charleroi estão enfrentando perturbações devido ao protesto planejado, com muitos voos sendo cancelados. O protesto dos funcionários de segurança e limpeza está marcado para Bruxelas, afetando ambos os aeroportos e prejudicando milhares de viajantes.

