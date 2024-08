Os adolescentes tendem a renunciar ao uso de preservativos com mais frequência.

Em contraste com uma década atrás, jovens na Europa agora têm uma menor tendência a utilizar preservativos antes de encontros sexuais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribui essa mudança não a uma escolha deliberada, mas a uma falta de educação sexual adequada. Essa mudança no comportamento levou a um aumento no número de infecções sexualmente transmissíveis e gravidezes não planejadas entre os jovens.

De acordo com um relatório publicado pela OMS Regional Europeu em Copenhague, a frequência do uso de preservativos entre adolescentes sexualmente ativos diminuiu significativamente desde 2014, com um aumento preocupante na taxa de sexo não protegido. O relatório, que faz parte de um estudo de saúde mais amplo entre jovens, entrevistou dezenas de milhares de adolescentes de 15 anos de 42 países europeus, Ásia Central e Canadá a cada quatro anos, de 2014 a 2022, sobre sua saúde sexual. A pesquisa revelou que um número significativo de respondentes sexualmente ativos engajaram em sexo não protegido. A porcentagem de meninos que relataram o uso de um preservativo durante seu último encontro sexual caiu de 70% em 2014 para 61% em 2022, enquanto a figura para meninas diminuiu de 63% para 57%. Cerca de 30% dos respondentes não utilizaram nem um preservativo nem a pílula durante seu último encontro sexual.

Jovens alemães são medianos no uso de preservativos, lideram no uso da pílula

Os jovens alemães são relativamente medianos no que diz respeito ao uso de preservativos, com 59% dos meninos e 58% das meninas sexualmente ativos relatando o uso de preservativos em 2022, em comparação com 72% e 68% respectivamente em 2014. No entanto, em comparação com a maioria dos outros países, a pílula parece ser mais comumente usada na Alemanha, com apenas 16% das meninas e 23% dos meninos não usando nem a pílula nem um preservativo. A Áustria e a Suíça são os únicos países com estatísticas melhores nesse aspecto.

A OMS afirma que existem grandes lacunas na educação sexual adequada à idade e no acesso a contraceptivos. Hans Kluge, Diretor Regional da OMS, explicou que a educação sexual adequada à idade ainda é negligenciada em muitos países, e quando existe, tem sido criticada injustamente nos últimos anos por supostamente promover comportamento sexual. András Költő, autor principal do relatório e professor da Universidade de Galway, enfatiza que a educação sexual abrangente é essencial para empoderar jovens a tomar decisões informadas sobre sexo durante sua transição da adolescência para a idade adulta. Os jovens precisam não apenas de informações, mas também de espaços seguros para discutir tópicos como consentimento, relacionamentos íntimos, identidade de gênero e orientação sexual, ele acrescentou.

Apesar da diminuição do uso de preservativos entre os jovens alemães, a Organização Mundial da Saúde louva seu uso mais alto de pílulas contraceptivas em comparação com muitos outros países. No entanto, a OMS destaca a necessidade de educação sexual melhorada e acesso mais amplo a contraceptivos, uma vez que muitos países, incluindo a Alemanha, ainda enfrentam grandes lacunas nessa área. Essa falta de educação sexual adequada à idade contribui para a continuidade do sexo não protegido, que pode levar a um aumento nas infecções sexualmente transmissíveis e gravidezes não planejadas.

