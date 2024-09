Os adeptos expressam indignação com o suposto filho não reconhecido de Dave Grohl.

Dave Grohl, frequentemente aclamado como "o cara mais legal do rock", tem um lado menos conhecido em sua vida pessoal. O vocalista dos Foo Fighters, conhecido por sua imagem familiar, acabou de anunciar o nascimento de sua quarta filha no Instagram, mas desta vez não foi sua esposa quem deu à luz. Essa notícia gerou uma onda de indignação entre seus fãs.

O roqueiro parece ter antecipado a reação, já que desativou a seção de comentários em sua postagem. No entanto, seus seguidores encontraram plataformas alternativas para expressar seu choque. No Twitter, os fãs estão expressando sua incredulidade com a infidelidade de Grohl.

"Dave Grohl também é um traidor? Não há mais homens bons?", pergunta uma usuária chamada Charlotte, surpresa.

"O que diabos, Dave Grohl traiu sua esposa e teve um filho fora do casamento? Isso é baixo, eu realmente admirava ele", escreve um fã decepcionado chamado Owen.

"Dave Grohl traindo e tendo um filho fora do casamento não estava na minha cartela de bingo de 2024", comenta ironicamente outro fã.

"De todos os roqueiros que traem, eu teria esperado menos de Dave Grohl. Especialmente desde que ele teve um filho", tweetou a fã Sophie sobre "o cara mais legal do rock".

"Dave Grohl, o que diabos? Podemos ter pelo menos um homem decente neste planeta? É hora de me tornar lésbica. Não há esperança", tweetou a fã Tanja Wilbury.

"Você nem pode confiar em Dave Grohl agora, desisto", comenta outro usuário, parecendo resignado.

A postagem do Instagram de Grohl não especifica se sua infidelidade foi um incidente isolado ou um caso contínuo. "Tornei-me pai de uma nova filha nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e apoiador para ela", escreveu o de 55 anos. No entanto, ele também expressou seu amor pela esposa e filhos, afirmando "amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para recuperar sua confiança e merecer seu perdão". Interessantemente, suas duas filhas mais velhas, Violet e Harper, desativaram suas contas de mídia social logo após seu anúncio.

Dave Grohl e Jordyn Blum estão casados desde 2003. Eles têm três filhas, com idades de 18, 15 e 10 anos. Antes de seu casamento com Jordyn, Grohl foi casado com a fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood de 1994 a 1997. A infidelidade foi relatada como um fator contribuinte para seu divórcio.

Apesar da controvérsia em torno de sua infidelidade, Dave Grohl continua a defender suas ações, afirmando "A música rock não é apenas sobre rebelião e vida selvagem, também é sobre amor e emoções humanas".

