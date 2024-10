Os adeptos do Stuttgart celebram triunfalmente depois da meia-noite contra o Hoffenheim.

Hoffenheim encerra a sexta rodada da Bundesliga com uma vitória apertada por 1:0, mantendo a liderança. No entanto, as coisas ficam tensas nos momentos finais do jogo quando Stuttgart é premiado com um pênalti na prorrogação. Ermedin Demirovic erra inicialmente, mas marca no rebote.

Em uma situação precária, Hoffenheim, lutando contra uma crise, consegue um empate amargo por 1:1 contra VfB Stuttgart. Apesar de uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato, Hoffenheim conseguiu arrancar um empate do que parecia ser uma derrota certa no dérbi de Baden-Württemberg contra os vice-campeões dominantes. Ambos os times ficaram desapontados com o resultado, já que as ambições de Stuttgart para a Liga dos Campeões sofreram um baque devido ao seu desempenho abaixo do esperado.

Valentin Gendrey colocou o Hoffenheim na frente no 44º minuto, aproveitando um erro do jogador da seleção alemã Maximilian Mittelstädt. O goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann, que disputa uma vaga na seleção com Alexander Nübel do Stuttgart, não teve chance de deter o chute de Gendrey.

O resultado de 1:1 pode oferecer algum alívio ao ex-treinador do Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo, durante a pausa internacional, após a vitória na Liga Europa contra o Dynamo Kyiv. Baumann já havia expressado seu apoio ao técnico, dizendo: "Se não estivesse funcionando, não teria funcionado".

O Stuttgart começou bem, com Adam Hlozek falhando em marcar um gol no 4º minuto, antes de Mittelstädt afastar a bola da linha. O jogo permaneceu imprevisível, com Gendrey impedindo um gol com uma cabeçada importante contra Atakan Karazor no 8º minuto.

Matarazzo teve que fazer uma substituição precoce, substituindo Tim Drexler devido a uma lesão no 15º minuto. O Hoffenheim continuou a criar problemas para o Stuttgart, mas a equipe em casa assumiu o controle e teve duas finalizações impressionantes que Baumann defendeu com maestria.

A vantagem surpreendente do Hoffenheim por 1:0 antes do intervalo foi graças ao erro de Mittelstädt, basicamente presenteando a bola para Gendrey. O técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, reagiu ao introduzir Josha Vagnoman e Chris Führich, mas o desempenho do Stuttgart não melhorou muito. O Hoffenheim manteve a compostura, e embora o Stuttgart tenha aumentado a pressão no final do jogo, eles lutaram para furar a defesa. O Hoffenheim jogou de forma agressiva no contra-ataque.

Após a escapada por pouco do Hoffenheim, a posição do time na tabela de futebol permanece segura, com o empate por 1:1 mantendo a liderança. Apesar das tentativas do Stuttgart de capitalizar a oportunidade de pênalti, a estratégia defensiva do Hoffenheim provou ser eficaz ao garantir o empate.

Leia também: