Os adeptos do Manchester United protestam contra os proprietários norte-americanos com o adiamento do jogo da Premier League contra o Liverpool

"Na sequência da falha de segurança em Old Trafford, o jogo entre o Manchester United e o Liverpool foi adiado", declarou a Premier League num comunicado.

"Trata-se de uma decisão colectiva da polícia, dos dois clubes, da Premier League e das autoridades locais".

A polícia da Grande Manchester (GMP) disse que mais de 1.000 manifestantes se reuniram em Old Trafford, enquanto cerca de outras 200 pessoas se reuniram em frente ao The Lowry Hotel, em Salford, onde os jogadores do United estavam hospedados antes do jogo.

"Dois polícias ficaram feridos, tendo um deles sido atacado com uma garrafa e sofrido um corte significativo no rosto, necessitando de tratamento hospitalar de emergência, refere um comunicado da GMP.

Muitos adeptos do Manchester United estão descontentes com a tentativa falhada do clube de aderir à Superliga Europeia no mês passado. A família Glazer, que também é proprietária dos Tampa Bay Buccaneers da NFL, dirige o clube.

A Premier League disse que a decisão de adiar o jogo foi para garantir "a segurança e a proteção de todos em Old Trafford".

"Compreendemos e respeitamos a força dos sentimentos, mas condenamos todos os actos de violência, danos criminais e invasão de propriedade, especialmente tendo em conta as violações associadas à COVID-19", afirmou a Premier League na sua declaração.

"Os adeptos dispõem de muitos canais para dar a conhecer as suas opiniões, mas as acções de uma minoria que se verificaram hoje não têm qualquer justificação.

"Estamos solidários com a polícia e os comissários de estádio que tiveram de lidar com uma situação perigosa que não deveria ter lugar no futebol.

"A reorganização do jogo será comunicada a seu tempo."

O Manchester United emitiu uma declaração reconhecendo o direito dos fãs à "liberdade de expressão e protesto pacífico".

"Contudo, lamentamos a perturbação da equipa e as acções que colocaram em perigo outros adeptos, funcionários e a polícia. Agradecemos à polícia pelo seu apoio e ajudá-la-emos em qualquer investigação subsequente", acrescentou o comunicado do United.

Foram lançados foguetes e atiradas garrafas aos agentes da polícia, segundo a GMP, sobre os protestos no exterior de Old Trafford e do The Lowry Hotel.

"Os manifestantes no exterior de Old Trafford tornaram-se especialmente agressivos e antagónicos em relação à polícia antes de um grupo de cerca de 100 pessoas forçar a entrada no terreno, tendo alguns funcionários do United sido obrigados a fechar-se nos quartos", acrescentou o comunicado da GMP.

Os manifestantes acabaram por ser expulsos, mas fora do estádio, segundo a GMP, "a hostilidade aumentou com garrafas e barreiras a serem atiradas aos agentes e cavalos".

Russ Jackson, chefe de polícia adjunto da GMP, descreveu o comportamento dos manifestantes - tanto em Old Trafford como no The Lowry Hotel - como "imprudente e perigoso".

"As acções dos manifestantes de hoje exigiram que retirássemos agentes da linha da frente do policiamento e pedíssemos apoio às forças vizinhas para evitar que a desordem se agravasse", disse Jackson.

"Em vários momentos, foram arremessadas garrafas e barreiras, os agentes foram agredidos e as pessoas escalaram a estrutura do estádio, criando riscos para si próprias e para os agentes.

"Lançámos uma investigação e vamos trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros para garantir que estabelecemos todas as circunstâncias que rodearam os acontecimentos de hoje e processamos os responsáveis."

Superliga

O Manchester United - e o Liverpool - foram dois dos 12 clubes que, no mês passado, anunciaram a sua intenção de romper com o atual formato de competição da UEFA e criar a sua própria Superliga Europeia, antes de o projeto ter sido rapidamente desfeito.

"Estamos revoltados, embaraçados e zangados com as acções do proprietário em relação ao planeamento, formação e anúncio da Superliga Europeia", afirmou o Manchester United Supporters Trust numa reunião de emergência do fórum de adeptos na sexta-feira.

"Mais uma vez, isto demonstra claramente que os proprietários do clube estão apenas interessados em maximizar os seus próprios lucros e não se importam nem respeitam as opiniões dos adeptos do Manchester United".

Nessa reunião, o vice-presidente executivo cessante do Manchester United, Ed Woodward, disse que o clube não "procura qualquer reavivamento dos planos da Superliga".

"Sei que se sentirão zangados e desiludidos pela falta de consulta e pela forma como a proposta não reconheceu o princípio vital da competição aberta. Uma discussão adequada ter-nos-ia ajudado a evitar o erro que cometemos", acrescentou Woodward.

"Como disse Joel [Glazer], não demos importância suficiente aos princípios essenciais e às tradições de mérito desportivo que são tão vitais para o futebol, não só nas competições nacionais, mas também nas competições europeias desde meados da década de 1950."

Se o jogo não tivesse sido adiado e o Manchester United tivesse sido derrotado pelo Liverpool, o Manchester City teria sido confirmado como campeão da Premier League.

Wayne Sterling contribuiu para este relatório.

