- Orientações para os pais não estabelecimentos para a divulgação de dados relativos a crianças ausentes da escola na Renânia do Norte-Vestfália.

Em Renânia do Norte-Vestfália, não existem planos para uma política unificada e estadual sobre como as escolas devem alertar os pais se seu filho faltar à escola sem uma razão válida. Em geral, é importante manter os pais informados e orientados sobre questões importantes da escola, como explicou a Ministra Dorothee Feller (CDU) em resposta a uma pergunta da FDP. "Isso inclui informar os pais se estudantes, especialmente os mais jovens, não comparecem à escola sem uma desculpa clara", afirmou Feller. No entanto, o método específico é deixado a critério das escolas individuais, sem planos do governo estadual para impor procedimentos mais detalhados nelas.

A fração parlamentar da FDP no estado apontou em sua pergunta que houve casos de crianças desaparecendo no caminho para a escola, com os pais só ficando sabendo à tarde. Essa incerteza afeta não apenas os pais, mas também os professores e colegas de classe, argumentaram os representantes da FDP Marcel Hafke e Franziska Müller-Rech. Eles sugeriram que uma comunicação mais rápida da escola para os pais poderia ter ajudado a localizar a criança mais cedo e com mais segurança caso algo tivesse acontecido.

Feller não teve resposta para quantas crianças desapareceram no caminho para a escola em NRW nos últimos anos, já que isso exigiria uma pesquisa manual trabalhosa que levaria muito tempo e não está disponível imediatamente. No entanto, ela mencionou que uma maior presença policial nas rotas escolares pode contribuir para reduzir potenciais perigos para as crianças.

A proposta da FDP para melhorar o monitoramento da frequência escolar inclui sugerir que o Landtag, o parlamento da Renânia do Norte-Vestfália, considere implementar uma norma para que as escolas notifiquem os pais mais rapidamente se seu filho estiver ausente sem uma razão válida. Nesse cenário, as escolas teriam que seguir diretrizes rigorosas estabelecidas pelo Landtag para garantir uma comunicação pontual com os pais.

