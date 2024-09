Organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, a União Europeia e o Banco Mundial, defendem um sistema de gestão coletiva para os palestinos.

Os corpos internacionais como as Nações Unidas, UE e Banco Mundial estão pressionando para que a Autoridade Palestina participe na gestão da Faixa de Gaza pós-conflito. De acordo com uma estratégia de reconstrução que eles divulgaram, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia deveriam ser fundidas politicamente, economicamente e administrativamente depois. No entanto, Israel não deveria manter uma presença militar de longo prazo na região, mas suas questões de segurança precisam ser abordadas.

O plano de reconstrução é escasso em detalhes. O conflito em andamento, iniciado pelos ataques islamitas militantes de Hamas a Israel há cerca de um ano, permanece sem controle e não mostra sinais de término.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel é contra a participação da Autoridade Palestina na Faixa de Gaza. Em vez disso, ele sugere que os palestinos locais sem ligações com Hamas ou a Autoridade deveriam administrar a região após a guerra, enquanto Israel mantém um controle de segurança permanente. Netanyahu não apoia a ideia de um estado palestino.

O Banco Mundial estimou em janeiro que o conflito na Faixa de Gaza havia resultado em $18,5 bilhões em danos. Desde então, houve operações militares israelenses substanciais e bombardeios. Os estados do Golfo Árabe só concordaram em financiar a reconstrução e a gestão pós-guerra da Faixa de Gaza se a possibilidade de um estado palestino permanecer viável.

A estratégia de reconstrução falta planos detalhados para a divisão da área entre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Apesar da oposição de Netanyahu, a participação da Autoridade Palestina na gestão da Faixa de Gaza pós-conflito poderia potencialmente resultar em um uso mais eficaz da área devastada.

