Organização Global de Financiamento Desembolsa Montante Histórico para Iniciativas de Luta Contra as Mudanças Climáticas

No ano fiscal de 2024, o Banco Mundial destinou um recorde histórico de aproximadamente $43 bilhões (aproximadamente €38 bilhões) para empreendimentos em energia renovável e outras iniciativas de conservação ambiental. Isso representa um aumento de 10% em relação à alocação do ano anterior. Essa conquista foi revelada pelo Banco Mundial em 30 de junho, o final do ano fiscal.

Esse montante substancial destinado a projetos ambientais correspondeu a 44% do total de empréstimos de $97 bilhões, de acordo com informações adicionais. Isso coloca o Banco Mundial na iminência de alcançar seu objetivo, declarado na cúpula do clima COP28 no ano anterior, de aumentar a alocação para projetos de preservação ambiental para 45% no ano fiscal de 2025.

Além da transição para a energia renovável, o Banco Mundial tem como objetivo "erradicar a pobreza em um mundo sustentável" e investir em "comunidades resilientes e economias mais fortes" com esses fundos.

Em linha com isso, a declaração detalhou planos para a implementação de frotas de ônibus totalmente elétricas em Dakar, capital do Senegal, e Cairo, capital do Egito. O objetivo é reduzir a poluição do ar e as emissões de CO2 do tráfego veicular em ambas as áreas metropolitanas.

Em Bangladesh, os recursos do Banco Mundial estão sendo destinados a mais de 900 abrigos temporários para proteção contra ciclones, fortificação costeira e sistemas de alerta precoce. No Vietnã, estão em andamento iniciativas para minimizar as emissões de gás metano na cultura de arroz no Delta do Mekong. Assim como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial serve como uma organização única sob a égide das Nações Unidas.

A alocação total para projetos ambientais em 2024 é mais de quatro vezes maior do que a alocação em 2014, alcançando a marca de bilhões de dólares. Com esse financiamento imenso, o Banco Mundial tem como objetivo apoiar a transição para um planeta sustentável, investindo em vários setores, como a redução das emissões e o promoção de comunidades resilientes.

