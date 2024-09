- Orçamentos de grande escala destinados a uma expansão integral de um dia

O país está determinado a reforçar a assistência às localidades na expansão de programas após a escola em escolas elementares. A partir deste ano, uma quantia substancial de milhões de euros será distribuída anualmente pelos próximos seis anos para abordar a acumulação de pedidos de expansão. Isso é evidente em uma carta da liderança da coalizão governante às associações municipais do estado.

Sindicatos prevêem tumulto

Em 2022, tanto as autoridades federais quanto estaduais aprovaram uma garantia legal para programas após a escola em escolas primárias, que está sendo implementada gradualmente. Até o ano letivo de 2026/2027, isso será aplicável aos alunos do primeiro ano, e até 2029/2030, a todas as classes.

O sindicato Verdi insta o estado a estabelecer padrões rigorosos de qualidade para programas após a escola. Com o início da garantia legal, há o risco de completo caos em Baden-Württemberg, expressou preocupação o sindicato. "Agora precisamos de diretrizes claras e vinculativas para padrões mínimos nas ofertas educacionais complementares", afirmou Hanna Binder, vice-presidente da filial estadual do Verdi.

Sem eles, a educação no sudoeste dependeria de fatores políticos e financeiros imprevisíveis na respectiva municipalidade, alertou Binder.

A Associação de Educação e Educação (VBE) também defendeu a definição de padrões de qualidade para o dia inteiro. "Uma implementação abrangente até 2026, apesar do aumento financeiro discutido, parece improvável."

Fundos para instalações de saúde também

Na reunião da comissão orçamentária, os Verdes e a CDU também concordaram em subsidiar hospitais com fundos estaduais de 150 milhões de euros neste ano. Os fundos são destinados à digitalização e investimentos. Esse apoio será reavaliado em 2025.

Para a acomodação e integração de refugiados, o estado planeja transferir integralmente os fundos federais de 230 milhões de euros para os municípios em 2024 e apenas metade em 2025 e 2026.

Os planos para o orçamento duplo devem ser finalizados pela comissão orçamentária na sexta-feira. O Ministro-Presidente Winfried Kretschmann (Verdes) aplaudiu o acordo dos parceiros da coalizão e falou de "negociações difíceis". "Fomos até o limite", disse ele. "Já esprememos todas as limões que pudemos encontrar."

As associações municipais do estado apreciaram o financiamento da coalizão governante, já que isso ajudará significativamente na implementação dos novos programas após a escola. No entanto, a Municipalidade de Baden-Württemberg precisa de diretrizes claras e padrões mínimos de qualidade para garantir o sucesso desses programas.

