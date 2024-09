Orban suspende compromissos no exterior devido a condições de inundação

O líder da Hungria, Viktor Orban, adiou todas as suas "compromissos globais" devido às enchentes na Hungria. "Devido às condições climáticas drásticas e às enchentes contínuas na Hungria, adiei todas as minhas compromissos globais", compartilhou Orban na plataforma digital X. Ele não compartilhou mais informações.

Orban estava inicialmente programado para participar de um debate sobre o programa de presidency da Hungria no Conselho Europeu por seis meses no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político conservador enfrenta frequentemente críticas intensas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

A Europa Oriental e Central tem lutado contra enchentes extremas desde o fim de semana, principalmente devido à tempestade "Boris".

