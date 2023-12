Opinião: Que contribuintes previram corretamente o ano de 2023?

Mas antes de chegarmos ao que pensam que está reservado para 2024, vejamos o que previram para 2023.

Quando se tratou de prever quais as séries de televisão que receberiam os prémios principais este ano, os nossos colaboradores tiveram dificuldades - e muitas. Apenas dois, Elliot Williams e Jeff Yang, previram corretamente que o Emmy de melhor drama iria para "Sucessão". E nem um único dos nossos oráculos adivinhou que "Ted Lasso" seria nomeado melhor comédia.

O poder de previsão deYangtambém provou estar no ponto para filmes. Ele e três outros colaboradores - Laura Coates, Dean Obeidallah e Sara Stewart - supuseram corretamente que "Everything Everywhere All at Once" ganharia o Óscar de melhor filme.

Os nossos analistas também tiveram dificuldades em prever o ano desportivo. Nem um único colaborador adivinhou que os Texas Rangers iriam ganhar a World Series e apenas dois - Paul Callan e Coates - acertaram na escolha dos Kansas City Chiefs para ganhar a Super Bowl.

Na política, porém, os nossos colaboradores brilharam. Quase todos previram que o Presidente Joe Biden lideraria as sondagens como candidato democrata à presidência em 2024. Quanto ao principal candidato do Partido Republicano, os colaboradores dividiram-se entre o antigo Presidente Donald Trump e o Governador da Florida, Ron DeSantis. Entre os que previram corretamente que Trump e Biden iriam liderar as sondagens estavam Jill Filipovic e Frida Ghitis, que adivinharam que 2024 seria muito parecido com 2020.

2020 déjà vu

Filipovic e Ghitis acertaram em cheio. E agora, ao entrarmos num ano de eleições, continuam a estar de acordo quanto às suas previsões presidenciais: Biden vencerá as eleições de 2024. Disse Ghitis: "Entre Trump e Biden, os Democratas não entusiasmados serão persuadidos de que Biden é incomensuravelmente melhor do que a alternativa".

Não são os únicos a pensar assim. À exceção de quatro dos nossos colaboradores, todos prevêem que Biden será reeleito presidente. Dos quatro que se separaram do grupo, Joey Jackson vê Nikki Haley a conquistar os eleitores, enquanto Alice Stewart e SE Cupp acreditam que Trump verá mais um dia na Sala Oval. Holly Thomas também está a apostar que Trump será eleito presidente, embora tenha referido que o seu palpite é "previsto no espírito de levar um guarda-chuva para garantir que não chove".

No entanto, houve muito menos acordo entre os colaboradores sobre qual partido controlará cada câmara do Congresso após as eleições de 2024. Embora vários dos nossos oráculos pensem que cada partido controlará uma câmara, alguns adivinham que os democratas controlarão ambas. Apenas dois - Allison Hope e Yang - prevêem que o Partido Republicano ganhará a maioria dos assentos tanto na Câmara quanto no Senado.

A questão de saber quem ocupará a Casa Branca terá um impacto muito para além das nossas fronteiras, argumentouGhitis, ao analisar os riscos geopolíticos que o mundo enfrentará em 2024. "A resposta terá repercussões graves em todo o mundo. Uma segunda presidência de Trump seria quase de certeza mais extrema em várias frentes. ... Se Biden for reeleito, as hipóteses de restaurar a estabilidade global são muito maiores".

Um Prémio da Paz para o Médio Oriente?

Este ano, a questão de quem ganhará o cobiçado Prémio Nobel da Paz foi um desafio para os nossos colaboradores. Alguns prevêem que o prémio será atribuído a um líder climático - Nemonte Nenquimo, pensa Filipovic, enquanto Sara Stewart "torce para que este seja o ano de Greta Thunberg!"

Ghitis e Alice Stewart acreditamque, após mais de um ano e meio de liderança corajosa durante a guerra na Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky será galardoado com o prémio. Don Lincoln prevê, pelo contrário, que o prémio será atribuído ao líder da oposição russa, Alexei Navalny, que se encontra preso.

Mas o palpite mais comum entre os nossos sábios é o de alguém envolvido nos esforços para trazer a paz ao Médio Oriente. No entanto, os nossos prognosticadores não chegam a acordo sobre quem é essa pessoa. Cupp e Gene Seymour acham que serão os negociadores do Qatar no acordo com os reféns israelitas. Megan Ranney, por outro lado, prevê o Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, dado o papel do seu país nos Acordos de Abraão. Hope pensa que será o líder da oposição israelita, Benny Gantz. Thomas , por seu lado, não tem um nome a indicar, mas defende que o vencedor será "quem conseguir mediar um cessar-fogo duradouro na guerra entre Israel e o Hamas".

A paz no Médio Oriente continuará a ser uma prioridade no novo ano. Quem conseguir pôr fim ao conflito, "espero que o faça rapidamente", diz Ranney.

Um jogo de roleta da inflação

Se houve algo que fez girar as cabeças em 2023, foi a economia. O ano viu as taxas de juro subirem cada vez mais, à medida que a Reserva Federal tentava controlar a inflação. Muitos economistas temiam que uma recessão fosse iminente e todos esperámos com a respiração suspensa para ver se a Reserva Federal conseguiria endireitar o navio sem uma grande recessão económica.

Para alegria de muitos investidores, a inflação arrefeceu, a economia evitou uma recessão e o mercado de acções está a subir. Mas a questão de saber para onde irá a inflação no próximo ano ainda está em aberto. Alguns dos nossos oráculos mais optimistas pensam que a taxa média de inflação será mais baixa no próximo ano. Ghitis pensa que "a Fed vai matar o dragão da inflação. A inflação cairá para 2,6%". Hope, Jackson e Ranney estão a prever uma queda ainda menor, para 2,5%. Para Seymour, adivinhar a taxa de inflação é como atirar dardos num alvo de dardos. "Humm... 3? Não, 7... Não, 5... Não... 2, resposta final!!!", disse ele, acabando por acertar na previsão mais baixa do grupo.

Outros têm menos esperança de que a taxa de inflação venha a baixar. Filipovic prevê uma taxa de inflação média de 4,0%, enquanto Roxanne Jones acredita que "rondará os 4,5%".

Claro, os consumidores não são os únicos que precisam se preocupar com a inflação. À medida que a campanha presidencial de 2024 se intensificava este ano, Lanhee Chen, bolsista da Hoover Institution, apontou que as mensagens de Biden sobre a inflação podem ser a chave para conquistar os eleitores. "O truque para Biden é enfatizar suas realizações sem parecer declarar prematuramente que as batalhas contra a inflação e a recessão foram vencidas", escreveu ele em julho.

Pouco otimismo para a redenção dos Eagles

Embora os nossos colaboradores sejam especialistas em política, cultura e assuntos mundiais, também são apaixonados pelas suas equipas desportivas.

A escolha mais popular para ganhar a World Series este ano é a equipa da cidade natal de Alice Stewart, os Atlanta Braves, com os Mets e os Yankees empatados na segunda posição. Thomas aposta nos Mets, enquanto Yang aposta nos Yankees "por pura lealdade perversa".

No que diz respeito ao futebol, o favorito dos nossos prognosticadores para ganhar a Super Bowl é a mesma equipa que previram no ano passado: os Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas e Yang estavam todos optimistas quanto às perspectivas dos Eagles em dezembro passado, em grande parte devido à promessa do seu quarterback Jalen Hurts. Este ano, Sara Stewart é a única desse grupo que está disposta a apostar nos Eagles pela segunda vez. Mesmo assim, os Eagles ganharam a maioria dos palpites, em grande parte graças ao apoio de colaboradores que não apostaram na vitória do ano passado. Isto mostra que os nossos oráculos não se esquecem rapidamente de uma previsão que correu mal.

Cupp e Alice Stewart acham que os Kansas City Chiefs vão sair vitoriosos pelo segundo ano consecutivo, enquanto Jones e Yang apostam nos San Francisco 49ers. Quanto ao palpite de Thomas: "Os Miami Dolphins. Têm sido tão consistentes, e os Eagles estragaram tudo no ano passado".

Entre as perguntas sobre desporto, existe o maior consenso sobre a equipa que trará para casa o maior número de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, em Paris. Com exceção de dois participantes, todos escolhem a equipa dos EUA; Kent Sepkowitz e Seymour são os que mais se destacam, ambos escolhendo a China. Quanto ao atleta que ganhará o maior número de medalhas de ouro? A maioria acha que Simone Biles terá outro ano excecional.

"Acabámos de fazer uma noite de boa televisão...

... disse Roman Roy, referindo-se à ATN, a rede de notícias fictícia no centro da série "Succession".

Mas os nossos oráculos concordam, na sua esmagadora maioria, que, na vida real, cada noite passada a ver a série de sucesso da HBO foi uma noite de boa televisão. De facto, quase todos os nossos colaboradores estão confiantes de que "Succession" ganhará o Emmy de melhor série dramática. Os que não são tão bons, Jackson e Obeidallah, acham que o melhor drama irá para "White Lotus" da HBO e "The Crown" da Netflix, respetivamente. (A CNN e a HBO são ambas propriedade da Warner Bros. Discovery).

Muitos programas de televisão atingem o auge na sua primeira temporada. "Succession", no entanto, parecia melhorar com a idade, deixando os fãs lamentando sua conclusão. "Terminar 'Succession' num momento em que cada episódio é melhor do que o anterior parece uma jogada ousada", observou a escritora Ani Bundel antes do final de maio. Com o forte final do programa, "o mundo da televisão está mais uma vez a ser lembrado de que uma das características de uma série verdadeiramente grande é saber quando terminar".

"Ted Lasso" é a favorita dos colaboradores para melhor comédia. Yang, no entanto, acha que este será o ano em que "The Bear" ganhará o Emmy. Ele também apoiou "The Bear" no ano passado, embora tenha questionado a categoria em que foi nomeado. "É uma comédia ou um drama?"

Será que "Oppenheimer" será "Kenough"?

No mundo do cinema, a maioria das atenções está voltada para a dupla do dia de estreia que deu que falar em todo o país. Cerca de metade dos nossos prognosticadores pensam que "Oppenheimer" será galardoado com o prémio de melhor filme, mas muitos acenaram com a cabeça para "Barbie". Como disse Seymour , o Óscar irá para "'Oppenheimer', se tudo correr como habitualmente. ('Barbie', se não for.)"

Os dois filmes não serviram apenas para especular sobre os Óscares; quando estrearam, inspiraram muitos artigos de reflexão. SaraStewarts partilhou: "A beleza da Barbie é que ela pode ser qualquer coisa. .. E é exatamente por isso que ela continua a ter um impacto nas crianças e porque é que gerações de adultos estão a ver os trailers do filme de Gerwig com um prazer inadulterado". ("Barbie" foi distribuído pela Warner Bros, que é propriedade da empresa-mãe da CNN).

O único outro filme que os nossos colaboradores acham que tem hipóteses de ganhar um Óscar é "Killers of the Flower Moon". As duas mentes científicas do grupo, Lincoln e Sepkowitz, estão entre os que prevêem que a obra-prima de Martin Scorsese ganhará o prémio.

É o mundo de Taylor Swift e nós estamos a viver nele

Nenhuma celebridade captou a nossa atenção colectiva este ano como Taylor Swift. A estrela pop esgotou estádios na parte americana da The Eras Tour; lançou dois álbuns, incluindo Speak Now (Taylor's Version), que chegou ao topo da Billboard 200 e fez de Swift a mulher com mais álbuns nº 1; estabeleceu o recorde de maior bilheteira de um filme de concerto no mercado interno num fim de semana de estreia; e foi nomeada a pessoa do ano pela revista TIME. Ah, e tornou-se bilionária.

Mas a influência de Swift estendeu-se para além da indústria musical. O impacto económico estimado da The Eras Tour foi de uns impressionantes 5 mil milhões de dólares, de acordo com a empresa de investigação QuestionPro. Como Yang salientou, "ninguém faz capitalismo como Taylor Swift".

Não é de estranhar, portanto, que a maioria dos nossos prognosticadores esteja a apostar que o seu álbum "Midnights" vai ganhar o Grammy para álbum do ano. "Este é o momento dela, vamos dar o máximo por ela", disse Filipovic. De acordo com Obeidallah, "mesmo que ela não ganhe o Grammy, já ganhou 2023 e 2024!"

Ranney, no entanto, lutou contra a vontade de apostar em Swift para o Grammy, dizendo: "Eu adoro T Swift, mas o álbum 'SOS' da SZA merece esta vitória".

'Vai ser para sempre, ou vai cair em chamas'

O ano de Swift foi notável por mais um motivo: Começou a namorar com Travis Kelce, jogador dos Kansas City Chiefs. Em contraste com a sua famosa relação secreta com o seu ex, Joe Alwyn, Swift e Kelce não se afastaram das luzes da ribalta. No entanto, o jornalista Frankie de la Cretaz salientou que "o dilúvio de podcasts, publicações nas redes sociais e referências no jogo a uma potencial relação entre a cantora e o defesa - antes de haver qualquer encorajamento ou confirmação da parte dela - parece desrespeitar completamente os seus desejos e limites".

Filipovic, no entanto, viu algo de refrescante na dinâmica do casal. "Num momento em que se sente o pico da insegurança masculina, a relação Taylor-Travis é um modelo útil: dois adultos ambiciosos, ambos excelentes no que fazem, mas a metade feminina do casal é mais bem sucedida e ganha mais, por uma margem enorme - e a metade masculina parece totalmente bem com isso".

Jackson e Obeidallah são os mais optimistas em relação ao futuro de Swelce. (Ou será Traylor? Ou Tayvis?) Acham que, no final de 2024, o casal estará casado. Ranney e Alice Stewart também prevêem que o casal ainda estará em força, mas estão a proteger as suas apostas. Acreditam que está previsto um noivado rápido . Entre os restantes colaboradores, o consenso é que Swift e Kelce não vão durar muito. Como Ghitis disse: "Será que vamos ficar tão cansados dela como ela dele? Não. As pessoas vão continuar obcecadas com a Taylor e o Travis vai servir de inspiração para outra canção de separação".

Independentemente do que os nossos destemidos prognosticadores pensem que será o estatuto de Swift e Kelce, uma coisa parece certa: como Jane Carr expôs no nosso boletim informativo sobre o ano na cultura no início deste mês, o nosso amor pela música, pelo desporto e pelas relações entre as nossas estrelas favoritas foi um aspeto definidor de 2023. As mesmas coisas certamente nos unirão no próximo ano.

Fonte: edition.cnn.com