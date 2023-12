Yehuda Beinin

Opinião: Os reféns em Gaza precisam da América antes que seja tarde demais

A CNN noticia agora que Israel está a propor um novo acordo que inclui a libertação de reféns - isto não podia ser mais urgente. A situação é terrível e profundamente pessoal para mim, como pai de um refém libertado, como sogro de um homem morto por terroristas do Hamas e como americano. Alguns dos nossos compatriotas americanos com dupla nacionalidade encontram-se entre os restantes reféns e enfrentam um perigo muito real e mesmo a morte todos os dias que permanecem em cativeiro.

Nasci e cresci em Filadélfia. Sou fã dos Phillies desde sempre e tenho boas recordações da história da cidade quando era criança. O nosso emblemático Sino da Liberdade simboliza os valores americanos de liberdade e justiça - valores que o nosso governo precisa de exemplificar enquanto os nossos cidadãos e outros reféns sofrem enquanto o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu prossegue uma guerra à custa da sua segurança.

A minha filha Liat foi feita refém no Kibbutz Nir Oz a 7 de outubro. Embora tenhamos tido a sorte e a gratidão de nos reunirmos a 29 de novembro, ficámos devastados ao saber que o meu genro Aviv tinha sido um dos mortos no ataque do Hamas quando defendia a sua comunidade, o Kibutz Nir Oz.

Tornei-me amigo de famílias que perderam entes queridos em 7 de outubro e de outras cujos familiares são reféns, com ferimentos de bala, ossos partidos e membros em falta. Vivemos todos os dias horrorizados com a realidade com que se deparam os que ainda estão presos. Os terroristas estão a agredir sexualmente os reféns, alimentando-os sobretudo com pão e arroz e obrigando-os a suportar aquilo a que o sobrinho de um refém chamou condições "horríveis". Cada dia que passa sem que os reféns sejam trazidos para casa é mais um dia que se aproxima da morte para estas pessoas inocentes.

Infelizmente, esta urgência em garantir a libertação dos reféns não é sentida pelo governo israelita. Desde 7 de outubro, Netanyahu tornou clara a ordem dos seus objectivos - destruir as capacidades militares e de governo do Hamas em primeiro lugar, garantir a libertação dos reféns em segundo lugar. Não sou político - não sei dizer qual destes objectivos é mais importante para o futuro de Israel. Mas sou o pai de uma mulher que esteve refém em Gaza durante 54 dias e o sogro de um homem morto pelo Hamas. Sei qual é o objetivo mais urgente para famílias como a minha.

No início deste mês, um israelita foi confundido com um terrorista em Jerusalém e morto a tiro por um soldado da reserva israelita. Netanyahu ignorou o incidente, dizendo simplesmente "é a vida".

Três reféns israelitas foram também mortos por engano por soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) que violaram de forma flagrante as regras de combate das IDF. Estas tragédias são um resultado natural e expetável da mentalidade de cerco fomentada por Netanyahu, pelo seu governo e pelas suas políticas.

Netanyahu não está apto a gerir este conflito. A sua agenda parece ser simplesmente a de infligir o máximo de destruição possível em Gaza. Isso diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre a sua consideração pelas vítimas civis. Para Netanyahu, vidas inocentes são o preço que Israel paga para manter a sua pátria segura. O próprio presidente Joe Biden disse que o governo de Netanyahu precisa de mudar de atitude.

Isso começa por manter o foco exclusivo na libertação de todos os reféns restantes. Eles não podem esperar pelo desmantelamento total do Hamas para recuperar a liberdade.

Os Estados Unidos têm de ser a força motriz que leva Netanyahu de volta à mesa das negociações ou mais de 100 pessoas poderão morrer e os terroristas do Hamas poderão emergir mais fortes do que antes.

Em 2006, o Hamas levou em cativeiro um soldado das IDF chamado Gilad Shalit. Ele foi libertado cinco anos depois, em troca de quase o mesmo número de prisioneiros que o Hamas exigiu anos antes, segundo a Reuters. A Jihad Islâmica colocou em cima da mesa uma proposta de "tudo por tudo". Não há razão para esperar que a história não se repita e é evidente que os actuais reféns não podem esperar cinco anos para serem libertados.

Peço ao governo dos EUA e aos governos de todo o mundo que façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a libertação rápida e total dos reféns. Estou grato a Biden pela sua compaixão e pelo seu firme empenhamento em fazer com que isto aconteça, e exorto-o a continuar a insistir até que todos os reféns estejam em casa. Cada minuto que um acordo é adiado pode ser uma sentença de morte mais de cem vezes maior.

