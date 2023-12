Elena Sheppard

Opinião: Os homens também devem ser rastreados para a depressão pós-parto

Preenchi o formulário - respondendo a perguntas como "Tenho estado tão infeliz que tenho tido dificuldade em dormir" e fiquei aliviada quando pude assinalar a caixa "Não, de todo" em vez de "Sim, a maior parte das vezes". Durante os seis meses seguintes, em todas as consultas de pediatria dos meus filhos e de pós-parto minhas, foi-me dado o mesmo inquérito para preencher - a depressão pós-parto é possível até um ano após o parto.

O meu marido, que, sim, nunca esteve grávido, mas que também teve uma grande dose de responsabilidade nova e existencial na sua vida com a chegada dos nossos filhos, nunca foi questionado em nenhuma das nossas consultas sobre o seu estado mental - e devia ter sido. Muitos médicos já compreendem que a saúde mental dos pais é um fator importante para a saúde do bebé - daí que eu tenha sido examinada pelo pediatra dos nossos filhos e pelo meu próprio médico.

Todos os novos pais devem ser rastreados para a depressão porque a saúde de toda a família depende disso.

A depressão pós-parto afecta 1 em cada 7 mulheres no pós-parto. Pode ser grave e debilitante, limitando a capacidade da mulher para cuidar do seu filho e de si própria. É encorajado, mas não obrigatório, que os médicos façam um rastreio da depressão nas mulheres no período pós-parto - menos de 50% das novas mães nos Estados Unidos fazem-no regularmente. Se a mulher estiver a sofrer de depressão pós-parto, existe um tratamento altamente eficaz, mas antes de o tratamento ser possível, é essencial que seja feito um diagnóstico.

Estima-se que metade das mulheres pós-parto que sofrem de problemas de saúde mental não recebem tratamento, e as doenças mentais são uma das principais causas de mortalidade materna nos EUA. O rastreio da depressão pós-parto é uma pequena coisa que podemos fazer para ajudar as novas mães.

No que diz respeito aos pais, a depressão pós-parto nos homens é muito menos discutida - e isso tem de mudar urgentemente. Os estudos indicam que a depressão paterna pós-parto afecta cerca de 8% a 10% dos novos pais.

Os factores de risco podem incluir horários de sono perturbados, as alterações hormonais que os homens sofrem depois de acolherem um novo filho, para não falar das mudanças de vida e das tensões financeiras, emocionais e sociais que um novo bebé acarreta. Naturalmente, existem também considerações biológicas e os homens são mais vulneráveis se tiverem um historial de depressão (o mesmo se aplica às mulheres). A verdade é que a depressão paterna pós-parto é comum - mas eu nunca tinha ouvido falar dela até o meu marido ser afetado.

Durante as primeiras semanas de vida dos nossos gémeos, o meu marido foi exatamente o pai que eu sabia que ele seria: carinhoso, gentil, amável. E, de repente, deixou de o ser. Estava distraído, esquecido, distante, irritado. Eu atribuía-o à exaustão, até que não consegui mais.

Ele começou a ter medos e pensamentos que não faziam sentido: Os bebés conspiravam contra ele; confessou que olhava para eles e não sentia nada. Perdeu toda a razão quando eles choravam e fechava-se, incapaz de ajudar. Com dois recém-nascidos, eu não tinha capacidade para o ajudar e, em vez disso, assumi a parte dele nos cuidados com os filhos. Era stressante e doloroso para ambos, e tenho a certeza de que os nossos filhos também o sentiam.

"Durante muito tempo, pensámos que a depressão pós-parto estava apenas relacionada com as hormonas. Agora sabemos que as hormonas fazem parte do problema, mas há uma série de outras variáveis que contribuem para ele", disse-me Karen Kleiman, fundadora e directora executiva do Postpartum Stress Center. O centro tem trabalhado com pacientes perinatais desde 1988. Acrescentou Kleiman: "Sabemos que as mães adoptivas sofrem de depressão pós-parto e agora sabemos que os homens que não dão à luz também podem sofrer de depressão clínica total".

Continuo a sentir-me com sorte por o meu marido já estar a fazer terapia na altura em que foi pai e por o terapeuta ter diagnosticado rapidamente o que se passava e ter podido fornecer a ajuda médica de que ele precisava. Não sei o que teria acontecido se ele não estivesse já em tratamento, ou durante quanto tempo teria sofrido e, consequentemente, nós, como família, teríamos sofrido. Poucas semanas depois de começar a medicação e de continuar com a terapia, ele voltou a ser ele próprio. O problema era clínico e tratável, mas o diagnóstico era essencial.

Um estudo recente realizado numa pequena amostra de novos pais concluiu que o rastreio da depressão pós-parto nos homens traria benefícios significativos tanto para os homens como para as suas famílias. O estudo também concluiu que os homens podem ser mais resistentes aos serviços de saúde mental, mas que o facto de os receberem, se necessário, pode tornar toda a família muito mais feliz e saudável.

Dezasseis estudos realizados entre 2002 e 2021 salientaram a importância do tratamento da depressão paterna, indicando que uma abordagem ao tratamento centrada na família é fundamental. Historicamente, a depressão materna era considerada primária para os resultados da criança, mas estes estudos mostram o impacto da saúde mental do pai também na criança. A depressão não tratada de um pai pode pôr em risco a saúde mental de uma criança.

Depois de o meu marido ter sido diagnosticado, tentámos falar abertamente sobre a nossa experiência, mas muitas pessoas a quem contei reviraram os olhos ou riram-se. Perguntaram-me mais de uma vez se ele estava apenas a tentar fugir às suas responsabilidades de pai ou se "tinha o direito" de sofrer de depressão pós-parto - como se lhe tivesse sido dada uma escolha.

Estas reacções foram perturbadoras e mostram o quanto é necessário fazer para desestigmatizar esta questão e ajudar as muitas pessoas que dela sofrem. "Estão a ser ignorados pela comunidade médica", disse Kleiman sobre os novos pais que enfrentam problemas de saúde mental, referindo em particular os muitos que entram na paternidade já com depressão não tratada. "Ambos os pais devem ser examinados após o nascimento do bebé", insistiu.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Em 2022, o ano em que os meus filhos nasceram, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA registaram 3.661.220 nascimentos nos Estados Unidos. Fazendo umas contas grosseiras, se 10% dos novos pais sofrerem de depressão pós-parto, isso corresponderia a 366.122 homens. É um número chocante de pessoas potencialmente afectadas por algo que não está a ser rastreado ou que, pior ainda, é demasiadas vezes considerado como uma desculpa, uma desculpa ou mesmo uma piada.

Fazemos muito pouco pelos novos pais neste país: O rastreio da depressão pós-parto em todos os novos pais - independentemente de quem deu à luz - é um pequeno passo que podemos dar para ajudar as famílias a serem as versões mais saudáveis de si próprias.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com