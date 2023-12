Opinião: Os dicionários partilharam a sua palavra do ano. Nós quisemos saber a sua

Nos últimos anos, tivemos gaslighting e goblin mode, vax e FAFO. Agora, graças ao Merriam-Webster, ao Dictionary.com e ao Oxford, temos authentic, hallucinate e rizz. Juntamente com o stress e as alegrias das férias e das nossas tradições anuais, vem, para muitos de nós, a espera para ver quais serão as palavras que definirão o ano.

Rizz (com a sua relação controversa e instável com carisma) também estava na lista de palavras que se destacaram de acordo com os dados da Merriam-Webster; também entre elas estavam deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz e deadname.

Esta lista refere-se a um rei, a um presidente, a um desastre subaquático, à tecnologia transformadora e à forma como os nossos nomes moldam as nossas realidades sociais e a nossa identidade política enquanto cidadãos. Refere-se a um local onde uma guerra, ainda em curso, começou. Cada uma das palavras incluídas conta múltiplas histórias - uma para a pessoa que a pesquisou e muitas outras para o resto de nós.

Estas palavras tornam-se pequenos talismãs, marcadores de tempo e de verdade na vida quotidiana, que nos impelem implacavelmente para a próxima coisa, forçando-nos a avançar para o futuro antes mesmo de termos vivido totalmente o presente.

E é aí que reside não só a popularidade de todo este jogo lexical de nomear uma palavra do ano, mas também a pequena emoção irresistível que sentimos ao antecipá-la, como uma mini temporada de Óscares para os nerds das palavras. Quando alinhadas com as suas primas de primeiro grau, as tendências do ano na Pesquisa Google, as palavras do ano tornam-se uma linguagem comum, um "eu estive aqui" da Internet rabiscado na casa de banho metafórica de um mundo cada vez mais difícil de reconhecer.

Este ano, a CNN Opinion quis saber qual seria a SUA palavra do ano - e porquê. As suas respostas foram memoráveis, directas e, nalguns casos, de partir o coração.

"Como palavra e como título, a minha palavra do ano é cuidador", escreveu um de vós. "Cuidador tem um som quente. Não é tão caloroso se fores a pessoa acima mencionada. Cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano é solitário, frio e mais do que a palavra 'difícil' pode transmitir", escreveu este leitor, que continuou: "Este país, especialmente nas comunidades rurais e envelhecidas, é incapaz de oferecer serviços de qualquer tipo aos seus cidadãos idosos. E não parece haver um esforço para mudar isso.... Depois de os meus serviços de cuidador deixarem de ser necessários, não há ninguém para cuidar de mim. Nunca me casei, nunca tive filhos e sou filha única. Vou envelhecer sozinho. Irei literalmente para a minha sepultura como cuidador, cuidando de mim até ao fim."

Outro leitor foi direto ao assunto, escolhendo a palavra ódio, que "parece estar a espalhar-se pelo mundo e por isso temo pelo futuro". Outro ainda encontrou mais esperança na palavra relacionar, descrevendo como "2023 ampliou a forma como nos relacionamos uns com os outros, como nos comportamos nas nossas comunidades, como cuidamos do ambiente, como nos envolvemos na política... As nossas acções individuais positivas ou negativas criam a nossa experiência de vida colectiva".

As suas palavras do ano, uma seleção das quais se segue, foram um lembrete visceral de que não são apenas as palavras que procuramos ou pesquisamos online que usamos para nos definirmos ou expressarmos. As palavras que guardamos perto de nós ou que dizemos por outras razões também contam a história das nossas vidas, peça por peça.

Estas selecções foram ligeiramente editadas para maior clareza e fluidez, e os pontos de vista pertencem aos autores.

Reinventar

A minha mulher de 44 anos morreu em 2022 e eu não fazia ideia de como iria viver a vida sozinho. Tínhamos feito tudo juntos ou um pelo outro e eu era o "marido dela". Agora, quem era eu? 2023 foi o ano da criação do David 3.0, e acontece que gosto bastante dele.

- David A., Fiji

Amor

A minha palavra do ano, da década até agora e do futuro previsível é AMOR. Senti-me frustrado ao ver as notícias: tantas coisas más a acontecer, como tiroteios em massa, guerras, doenças e racismo no topo da lista de outros "-ismos" e "-fobias" maus. Ao mesmo tempo, tantos pedidos de ajuda por parte de excelentes organizações de caridade, crowdfunders e pedidos semelhantes de pessoas necessitadas - demasiados para uma só pessoa poder apoiar.

Decidi que a única forma de responder e de me manter sã era AMAR; viver o amor, partilhar o amor e espalhar a palavra do amor da melhor forma possível. Com tinta para tecido, desenhei a minha própria camisola com capuz Sempre AMOR. As pessoas vêem-no e respondem com sorrisos e comentários positivos. Vejo pessoas boas a fazer boas acções para os outros e agradeço-lhes por mostrarem bondade e amor ao mundo. Não sei se mudei a atitude ou as acções de alguém, mas pelo menos apoiei as pessoas que já vivem uma vida de amor.

- Mike, Maryland

Repousar

Repousar - esperar em silêncio, com atenção. Sento-me com doentes com cancro e famílias de pessoas que estão a morrer na UCI e com adultos mais velhos a ponderar as suas longas viagens. O meu coração espera com eles, segue-os para onde quer que a sua história se desloque.

Como poderíamos todos crescer em profundidade e riqueza se abandonássemos a nossa esperança noutro lugar e nos sentássemos uns com os outros em terno repouso. Não fugindo do cancro ou de Gaza ou das preocupações consigo próprios ou com o mundo... mas montando a nossa tenda ao lado uns dos outros, aconteça o que acontecer, mesmo quando nos esforçamos por compreender, ouvir ou dar sentido às formas de ser humano.

- Doug B., Carolina do Norte

Era

Está na moda da Taylor Swift, obviamente, mas vê-se sempre em t-shirts. É a minha era "preencha o espaço em branco" e, depois da proliferação do concerto e do filme, é como começámos a falar.

No trabalho, ao descrever uma parte da história da nossa empresa, indiquei que fazia parte da nossa era pré-covid. Ninguém se riu ou fez cara de que não era a palavra certa para usar, porque é - é uma forma de descrever um conjunto distinto de tempo em que algo aconteceu. Estamos todos na nossa Era Taylor Swift... e é por isso que parece ser a palavra do ano.

- Matt, Missouri

Conflito

Estamos em conflito com a guerra no Médio Oriente. Estamos em conflito sobre se a economia está quente ou fria. Estamos em conflito sobre o que devemos comer e o que comemos; o quanto devemos fazer exercício e o quanto fazemos exercício. Estamos em conflito quanto ao facto de apoiarmos o nosso partido político favorito mas não gostarmos do candidato do partido. Estamos em conflito entre gastar tempo a cuidar de nós próprios e a dar aos outros. Vivemos num mundo de escolhas, e todas elas parecem bastante cinzentas.

- Susan, Arkansas

Greve

Juntamente com todas as outras greves (bem publicitadas) (SAG, WGA, UAW, etc.), estive envolvida em três greves este ano. A minha empresa (que é contratante da agência de transportes públicos local) tem acordos colectivos de trabalho (CBA) separados em três locais diferentes. Um deles entrou em greve em fevereiro e, devido à extensão dos piquetes de greve, o meu local esteve encerrado durante dois dias. Depois, a segunda entrou em greve em maio e pensámos que se estenderiam a nós, mas não o fizeram... porque nós próprios entrámos em greve logo na semana seguinte.

A nossa greve acabou por durar 37 dias e quase não tivemos imprensa, porque a outra greve estava a absorver toda a cobertura.... No entanto, conseguimos um acordo melhor: 10% de aumento e mais 12 dias de baixa por ano.

- CJ, Califórnia

Feral

Escolhi esta palavra porque representa a forma como me tenho visto no último ano. Preocupo-me menos com a pressão da sociedade e concentro-me mais em entrar em contacto com os meus próprios sentimentos e pensamentos. Trata-se de me recusar a seguir a multidão e libertar-me para viver como quiser e ignorar as influências dominantes.

- Amber, Missouri

Sangfroid

A minha palavra do ano é sangfroid, que significa estar calmo, frio e controlado em situações de stress. Vem do francês "sang-froid", que significa literalmente "sangue frio". Significa não ser capaz de se confundir. É a forma como Elton John descreveu Marilyn Monroe: "Tinhas a graça de te aguentares enquanto os que te rodeavam rastejavam".

Este ano enfrentamos a guerra e a morte em vários sítios. Temos um planeta que está a ceder sob o peso incivil da nossa civilização. Milhares dos nossos jovens adultos estão a morrer de fentanil, que é agora a sua principal causa de morte. O "progresso" fez-nos retroceder. Os glaciares estão a derreter e os oceanos estão a subir, enquanto os ricos voam para o espaço. Se não encontrarmos o "sangfroid" este ano, nunca o encontraremos. No meio dos desafios, das tragédias e das injustiças, que todos possamos estar de pé sobre um grande sangfroid.

- Greg, Massachusetts

Feroz

Feroz é a minha palavra do ano. Encapsula tantos sentimentos e palavras dentro dela. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Para ser feroz, "atravessa-se o medo" e também se chora. Também dizes dentro da palavra inglesa antiga "fie" sobre o medo.

A política e os meios de comunicação social estão "cheios" de medo. Muitos "líderes" não têm a capacidade de ser ferozes, porque isso significa ficar sozinho no início. Pode significar perder a sua segurança política. Significa ouvir a sua consciência. E significa deixar que a sua consciência seja o "fogo" que o faz avançar, mesmo com probabilidades "impossíveis". Acabámos de aprovar uma questão a favor dos direitos das mulheres, a Questão 1, no Ohio, perante uma oposição maciça. Isso aconteceu porque somos fortes.

- Elise, Ohio

Adaptabilidade

A minha escolha é adaptabilidade, uma palavra que ganhou um novo peso na era da IA. À medida que começámos a partilhar os nossos espaços - físicos, digitais e cognitivos - com tecnologia avançada, foi a adaptabilidade que nos manteve à tona. Este ano foi uma cartilha; olhando para o futuro, é claro que a adaptabilidade se tornará ainda mais essencial. Trata-se de manter a agilidade à medida que entramos num futuro em que a mudança é a única constante, e a IA é uma parte cada vez maior dessa mudança.

- Duane, Michigan

