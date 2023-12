Opinião: Os democratas precisam de fazer melhor uso de Kamala Harris em 2024. Eis como

Nota do Editor: Basil A. Smikle Jr., PhD, é professor e diretor do Programa de Políticas Públicas no Roosevelt House Public Policy Institute do Hunter College - City University of New York. É também antigo diretor executivo do Partido Democrático do Estado de Nova Iorque. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Leia mais opiniões na CNN.

Em vez disso, enfrenta uma espiral descendente de sondagens, no meio de uma fixação numa série de questões que considero relativamente acessórias, entre as quais a preocupação pública com a sua idade.

O estratega político Basil Smikle

As discussões sobre se, aos 81 anos, Biden é demasiado velho para ser presidente, alimentaram um debate rancoroso sobre as qualificações da sua vice-presidente e companheira de candidatura para 2024, Kamala Harris. O segundo no comando de Biden, ex-senador dos EUA e procurador-geral da Califórnia, está a ser arrastado por uma enxurrada de tropos, o tipo de conversa que muitas mulheres e minorias raciais enfrentam frequentemente na política.

Nos últimos meses, grande parte da conversa fastidiosa dentro do círculo de Washington tem tentado levantar dúvidas sobre a prontidão de Harris para liderar, caso venha a ser chamada a substituir Biden.

Infelizmente, alguns democratas podem ser culpados por permitir que essas narrativas ganhem força. Isso é especialmente lamentável porque as críticas minuciosas só serviram para obscurecer a apreciação do público sobre o que tem sido uma administração de grande sucesso.

Alguns membros do partido queixam-se de que Harris está a pôr em risco as probabilidades de vitória nas urnas no próximo ano. Como alguns trolls republicanos sugerem que um voto em Biden poderia ser um voto em Harris, que tem 59 anos, os oponentes do presidente acham que podem atacá-lo apontando farpas para ela.

Na realidade, os democratas não têm qualquer razão para suavizar o seu apoio a Harris. Na verdade, se forem espertos, colocarão Harris na frente e no centro durante a campanha presidencial de 2024.

Não só ela não é um obstáculo para o bilhete, como Harris pode revelar-se extremamente instrumental para ajudar a conquistar uma vitória na corrida presidencial do próximo ano. Felizmente, a campanha de Biden parece estar finalmente a adotar formas inteligentes de tirar o melhor partido dos talentos e do impressionante currículo de Harris. Ela pode ser a arma secreta do partido para as eleições de 2024.

Sim, é verdade que Harris está a perder terreno junto dos eleitores, tal como Biden. Uma média do Los Angeles Times divulgada este mês mostrou que 39% dos eleitores registados tinham uma opinião favorável sobre Harris e 55% tinham uma opinião desfavorável, mais ou menos em linha com os números do presidente.

Mas uma sondagem do New York Times/Siena College em estados de batalha, divulgada em novembro, mostrou que Harris era consideravelmente mais popular do que Biden entre os eleitores não brancos e os eleitores com menos de 30 anos, segmentos do público americano cujo apoio é indispensável se o presidente quiser ganhar a reeleição.

A campanha parece estar plenamente consciente disso: A Casa Branca anunciou esta semana que Harris assumirá a liderança das mensagens da administração sobre o aborto, que muitos vêem como uma das questões mais susceptíveis de motivar as mulheres, os jovens e os progressistas a irem às urnas.

E muito se tem dito sobre o fraco apoio de Biden entre os eleitores negros e pardos em sondagens recentes. Com Harris a fazer campanha ao seu lado, e com ela própria a fazer campanha, Biden terá um desafio um pouco mais fácil para conseguir que os eleitores negros e os eleitores de cor regressem a casa no dia das eleições. Numa altura em que o apoio das pessoas de cor é mais fraco do que tem sido desde há algum tempo, o valor de Harris não pode ser sobrestimado.

O seu apelo aos eleitores não-brancos, que votam esmagadoramente nos democratas, pode de facto ser o seu maior valor para as perspectivas do partido em 2024. Harris é uma mulher de ascendência indiana e jamaicana que se enraizou intencionalmente na comunidade negra, frequentando a Universidade de Howard e ingressando na primeira fraternidade negra de letras gregas do país. Muitos eleitores de cor estão demasiado conscientes desse passado - e celebram-no.

Em contraste com os especialistas que parecem determinados a vê-la como um risco, tenho vindo a dizer há algum tempo que lhe devia ser dada uma plataforma pública mais forte como forma de realçar os seus êxitos. Afinal de contas, uma vice-presidente que é vista como competente, capaz e pronta para partir só pode ser uma coisa boa para qualquer candidatura presidencial.

Mas não se trata apenas da competência que ela exala: Mais do que nunca, os americanos vêem-se a si próprios com uma interseccionalidade que, em breve, deixará de precisar da validação de um líder masculino branco para ter sucesso. Harris mudou a estrutura de permissões dentro do seu partido e entre o eleitorado. O seu alcance será particularmente importante entre os jovens eleitores.

Biden conquistou 60% dos eleitores com menos de 30 anos nas eleições de 2020 e este grupo será novamente muito importante para conquistar uma vitória em 2024. Para além da campanha do próximo mês sobre o aborto, a campanha está a aumentar o seu alcance junto dos eleitores da Geração Z em várias frentes.

Em setembro e outubro, a digressão "Fight for Our Freedoms" (Luta pelas nossas liberdades) de Harris levou-a a campus universitários em oito estados, numa tentativa de continuar a sensibilização da administração para este grupo de importância vital. A pasta de Harris, que inclui os direitos reprodutivos, o direito de voto e a discriminação na educação, foi feita à medida para apelar a este grupo de eleitores.

Outra questão que faz parte do seu portefólio e com a qual os jovens se preocupam profundamente é a imigração - um tema historicamente espinhoso, mas que ela pode abordar em primeira mão. De facto, quando confrontada num campus universitário em Flagstaff, Arizona, sobre as políticas de imigração dos Estados Unidos, Harris citou a sua própria "experiência vivida" como filha de uma mãe imigrante para explicar a forma como aborda a questão.

Eis outra razão para os democratas celebrarem Kamala: ela é a própria encarnação do que o partido aspira a ser - o tipo de figura que inspirou milhões de pessoas como eu a entrar na arena política. A exortação de Jesse Jackson, em horário nobre, na Convenção Nacional Democrata de 1988, para que o partido abraçasse a diversidade do país, inspirou inúmeros GenXers como eu a tornarem-se politicamente activos.

O discurso de Jackson também nos deu um lugar na primeira fila para um fenómeno de grande impacto: a explosão de mulheres candidatas e de candidatos de cor a concorrer a lugares em vários níveis de governo, acompanhada da linguagem codificada e das métricas espúrias utilizadas para avaliar as suas qualificações.

Os ecos do tipo de críticas que Harris está a enfrentar são-me demasiado familiares. A mesma linha de pensamento remonta à corrida de Shirley Chisholm à Casa Branca em 1972 e já devia ter sido eliminada do nosso discurso nacional há décadas. É o tipo de resistência que é irritante e, infelizmente, não é assim tão invulgar quando uma mulher negra atinge o auge do poder político.

Para os líderes de cor nos sectores público e privado, tudo é escrutinado, desde o seu discurso, vestuário e maneirismos. As mulheres, em particular, navegam numa construção de liderança dominada pelos homens e em visões estereotipadas da feminilidade. Estas pressões também obrigam muitos líderes negros a decidir entre a elaboração de políticas conscientes e neutras do ponto de vista racial, com uma tendência para o incrementalismo que leva a um maior ceticismo em relação aos motivos. Para que Kamala Harris tenha atingido alturas históricas na nossa nação, qualquer noção de fraca boa-fé política e substantiva deve ser descartada.

Tendo em conta o seu potencial, só podemos perguntar porque é que ela tem sido tão subestimada e menosprezada? As críticas a Harris por parte de detractores que questionam o seu valor na candidatura democrata de 2024 não diminuíram, apesar do papel cada vez mais proeminente que tem desempenhado na campanha de reeleição de Biden nos últimos meses.

Os republicanos, muito satisfeitos por explorarem esta abertura, podem causar danos irreparáveis e duradouros - e isso não prejudicaria apenas Harris. O Partido Democrata, e as suas perspectivas eleitorais em 2024, sofrerão se o partido não a defender com mais força.

Mesmo que Harris aumente o seu alcance junto dos eleitores da Geração Z, parece mais do que provável que venha a enfrentar um enorme desafio: a insatisfação de alguns jovens eleitores com a posição da administração em relação a Israel. Até agora, a questão tem-se revelado um fator de divisão para o partido, e Harris está a trabalhar para ajudar a unificar os elementos fracturantes do seu partido, apesar da mudança de tom do Presidente em relação à guerra.

Entretanto, o vice-presidente pode oferecer uma mensagem económica de aspiração a estes jovens eleitores, cujo entusiasmo é atenuado pela incapacidade de planear financeiramente o seu futuro. Não é uma panaceia, mas é uma abertura importante e muito depende do seu sucesso.

O bilhete de Biden e Harris para 2020 travou o movimento de recuperação e retribuição do Trumpismo. O Presidente pode ser igualmente importante como líder de transição, fazendo a ponte entre uma velha e uma nova coligação eleitoral. E a sua administração pode gabar-se de realizações que vão dos investimentos em infra-estruturas ao aumento do financiamento dos transportes e à redução dos custos dos medicamentos sujeitos a receita médica. Estas foram reforçadas, em grande parte, pelas contribuições do vice-presidente.

Os democratas têm de aceitar o que os republicanos há muito receiam: que esta vice-presidência não se destina apenas a promover os interesses políticos paroquiais de Washington. Trata-se também de uma ponte para o futuro do partido, dirigida por um dos líderes partidários mais infalíveis que existe - uma mulher negra.

