Opinião: O Supremo Tribunal pode tornar virtualmente impossível uma vitória de Trump

Nota do Editor: David Mark é um jornalista político, autor e orador público. É autor de "Going Dirty: The Art of Negative Campaigning" e coautor de "Dog Whistles, Walk-Backs, and Washington Handshakes: Decoding the Jargon Slang and Bluster of American Political Speech". As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Leia mais opiniões na CNN.

David Mark

E embora muita coisa possa mudar nos 10 meses que antecedem o dia das eleições, numa potencial desforra entre o Presidente Joe Biden e o seu derrotado inimigo republicano de 2020, o antigo Presidente Donald Trump, é razoável esperar que os restantes 40 estados e o Distrito de Columbia se enquadrem nos campos vermelho ou azul.

Um dos pontos a ter em conta é se Trump será considerado inelegível para as eleições de 2024. Se os tribunais o permitirem, os swing states poderão ganhar ainda mais influência sobre quem ganhará a presidência em 2024, uma vez que há um total de 68 votos eleitorais nesses swing states onde os secretários de Estado são eleitos democratas ou foram nomeados por um governador democrata e poderão estar em posição de decidir se o nome de Trump é mantido fora dos boletins de voto. Isto num total de 538 votos eleitorais, sendo necessária a maioria, 270, para ganhar a presidência.

A questão tornou-se de grande importância nacional com a decisão de quinta-feira da Secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, de excluir Trump da votação no seu estado. Bellows, a principal autoridade eleitoral do Maine e uma democrata eleita para o seu cargo pela legislatura estadual, citou as ações de Trump em 6 de janeiro de 2021 sobre seu papel na tentativa de bloquear a certificação do Congresso da vitória de Biden em 2020 - incluindo o ataque ao Capitólio naquele dia pelos apoiadores do então presidente. Bellows removeu Trump da votação primária de 2024 do estado, com base na "proibição de insurreição" da 14ª Emenda. No entanto, a decisão de Bellows será suspensa até que o Tribunal Superior do Maine - um tribunal de nível de julgamento - tome uma decisão.

A decisão do Maine foi tomada 9 dias depois de o Supremo Tribunal do Colorado ter retirado Trump das eleições estaduais de 2024, citando preocupações semelhantes com a "proibição de insurreição" da 14ª Emenda na sua decisão de 4-3. O New York Times noticiou que a campanha de Trump planeia contestar ambas as decisões já na terça-feira. No Maine, os advogados de Trump vão contestar a decisão num tribunal estatal, enquanto a decisão do Colorado será objeto de recurso para o Supremo Tribunal dos EUA.

Colorado e Maine não são os únicos estados que consideraram medidas para remover Trump das cédulas de 2024. Michigan e Minnesota negaram propostas nesse sentido. E embora não tenha havido um desafio formal do tribunal na Califórnia, o principal funcionário eleitoral do estado também decidiu recentemente manter Trump na lista de candidatos certificados para as primárias do Partido Republicano do estado, apesar da pressão política para removê-lo. Trump também sobreviveu a acções de acesso às urnas no Arizona e em New Hampshire, enquanto o resultado de uma ação no Oregon está pendente.

Esta proliferação de acções judiciais, e o facto de dois estados terem negado a Trump o acesso às urnas, torna provável que o Supremo Tribunal se debruce sobre a questão. Os juízes fá-lo-iam com o objetivo de estabelecer algum tipo de normas uniformes que os estados devem seguir ao considerarem os esforços para manter Trump fora das próximas votações - incluindo se isso deve ser permitido.

À primeira vista, parece improvável que o Supremo Tribunal decida efetivamente que Trump pode ser retirado das votações de cada Estado. A maioria conservadora de 6-3 inclui três juízes nomeados por Trump. E, mais amplamente, os juízes nos últimos anos têm sido relutantes em entrar em disputas de regras eleitorais, dizendo que isso pertence ao domínio dos funcionários eleitos.

Ainda assim, a era política de Trump deixou claro que tudo pode acontecer. No caso de o Supremo Tribunal permitir que algum tipo de medidas de desqualificação dos votos de Trump se mantenha - o que poderia vir sob a forma de uma simples recusa em aceitar as acções judiciais da sua campanha - os secretários de estado individuais assumiriam uma importância descomunal. E é aí que entram os 68 votos eleitorais.

O Colorado, por exemplo, é praticamente certo que dará os seus votos eleitorais ao candidato democrata - em 2020, Biden venceu Trump no Colorado por 55,4% a 41,9%. O facto de Trump ser eliminado das urnas do Colorado não teria importância em termos de política prática.

Mas esse não é o caso em estados com altos funcionários eleitorais que são alinhados com os democratas. Os secretários de Estado democratas eleitos incluem Adrian Fontes do Arizona (11 votos eleitorais), Jocelyn Benson do Michigan (15 votos eleitorais), Cisco Aguilar do Nevada (6 votos eleitorais) e Elaine Marshall da Carolina do Norte (16 votos eleitorais). Na Pensilvânia (19 votos eleitorais), Al Schmidt foinomeado pelo governador democrata Josh Shapiro e confirmado pelo Senado estadual (Schmidt é um ex-comissário republicano da cidade de Filadélfia que Trump criticou após sua derrota nas eleições de 2020).

Adicione um único voto eleitoral do Maine que inclina Trump, no 2º distrito congressional - ele o venceu em 2016 e 2020 - e o total é 68. Isto porque o Maine, ao contrário de todos os outros estados exceto o Nebraska, atribui dois votos eleitorais com base no voto popular a nível estadual e um voto para cada distrito congressional. Isso resulta em quatro votos eleitorais no Maine e cinco no Nebraska.

Naturalmente, alguns votos eleitorais de estados indecisos caem onde o principal funcionário eleitoral é republicano, num total de 21 votos eleitorais. Incluindo a Geórgia (16 votos eleitorais), com o Secretário de Estado do Partido Republicano, Brad Raffensperger, e o Nebraska, onde os democratas têm uma boa hipótese de ganhar um voto eleitoral, do 2º distrito congressional do Estado de Cornhusker, como aconteceu em 2008 e 2020. Em New Hampshire (4 votos eleitorais), que Biden ganhou facilmente em 2020, o secretário de Estado é nomeado pela legislatura de maioria republicana.

Entretanto, naquele que é indiscutivelmente o principal estado de eleição do país, Wisconsin, as eleições são supervisionadas pela sua comissão eleitoral. Esse painel negou na quinta-feira um pedido para remover Trump da votação de 2024, o que parece tornar a questão discutível para o resto da temporada eleitoral.

Nada disto é para sugerir que os secretários de Estado agiriam no interesse próprio dos seus partidos. Ainda assim, é perfeitamente possível, até mesmo provável, que as opiniões sinceras desses altos funcionários eleitorais sobre se Trump deveria estar nas cédulas presidenciais de seus estados se alinhem naturalmente com as preferências partidárias.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Michigan é o exemplo mais proeminente. Lá, a Secretária de Estado Benson disse em um comunicado na quarta-feira que o tribunal superior do estado havia concluído corretamente que ela não tinha autoridade para bloquear a aparição de Trump na próxima votação das primárias republicanas. No entanto, no que agora é apenas uma hipótese, se o Supremo Tribunal decidir dar esse poder aos secretários de Estado, Benson poderá exercer o seu próprio juízo profissional e desqualificar Trump.

Se os funcionários eleitorais dos estados impedirem Trump de votar - depois de terem recebido luz verde do Supremo Tribunal - isso poderá tornar praticamente impossível, do ponto de vista matemático, que o antigo presidente ganhe um segundo mandato não consecutivo. O facto de isso se tornar ou não uma possibilidade real poderá em breve estar nas mãos do Supremo Tribunal.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com