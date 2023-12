Opinião: O Hamas não me representa nem ao meu povo

Nota do Editor: Ezzeldeen Masri é o diretor de divulgação nos Estados Unidos do Movimento OneVoice, um movimento de base para amplificar as vozes de israelitas e palestinianos moderados que trabalham para uma resolução pacífica do conflito. Em 2015, Masri fundou o OneVoice on Campus para contrariar a polarização do corpo estudantil relacionada com o conflito israelo-palestiniano. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Ver mais opiniões na CNN.

Ezzeldeen Masri

A todos os que protestam em apoio do povo palestiniano, obrigado. Mas para aqueles que pensam que estão a apoiar o meu povo ao defenderem o Hamas, por favor tenham em atenção: as vossas posições radicais não nos estão a ajudar. Estão a prejudicar-nos mais.

Na minúscula Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de palestinianos, metade deles são refugiados do recém-fundado Estado de Israel - e seus descendentes da guerra israelo-árabe de 1948. Há 75 anos que os refugiados vivem em campos de refugiados sobrelotados, dependendo da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados para obter rações alimentares, educação e cuidados de saúde.

Há quatro meses, tive a oportunidade de visitar a cidade de Safed, atualmente em Israel, onde se situava a casa da minha mãe. Sendo filho de um pai natural de Gaza e de uma mãe que foi obrigada a fugir de Safed, na Alta Galileia, sou um produto de ambas as linhagens. Ao recordar a forma como a minha mãe abandonou a sua casa, mudando-se de um campo de refugiados para outro, senti-me dominado pela tristeza.

A história do meu povo tem sido marcada pela dor, mas até ao dia 7 de outubro, não sabia a extensão total dos horrores que iríamos suportar. Mais de dois meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, mais de 20.000 palestinianos foram mortos em ataques israelitas e mais de 50.000 ficaram feridos, de acordo com o Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas, e milhares de casas foram destruídas. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro matou pelo menos 1 200 pessoas. O grupo terrorista também fez cerca de 240 reféns e fez regressar o exército israelita à Faixa de Gaza, marcando uma nova catástrofe na história do meu povo.

O impacto deste conflito repercutiu-se em todo o mundo, incluindo nos campus universitários dos EUA, onde passei grande parte da minha vida a tentar construir pontes. Desde 2015, quando criei o OneVoice on Campus, tenho trabalhado para contrariar a polarização do corpo estudantil relacionada com o conflito. Estes esforços baseiam-se no meu trabalho que remonta a 1990, quando vim pela primeira vez para os Estados Unidos para terminar a minha licenciatura em ciências políticas com uma especialização em resolução de conflitos e construção da paz.

Em 2006, abri o escritório do OneVoice Gaza na Cidade de Gaza para galvanizar os palestinianos em torno do objetivo de uma solução de dois Estados alcançada através de negociações com Israel e os nossos vizinhos.

Como orgulhoso palestiniano de Gaza que dedicou a sua vida adulta a tentar pôr fim a este ciclo interminável de guerra e sofrimento para o seu povo, aprendi o seguinte: Não importa o quanto tu e o teu povo estejam a sofrer, mais absolutismo odioso - de qualquer um dos lados - nunca é a resposta. Embora a glorificação de posições radicais possa parecer um avanço da justiça social, só contribui para o extremismo que torna a paz impossível.

Do lado israelita, o Knesset tem de passar de uma abordagem de gestão de conflitos para uma abordagem centrada no envolvimento em negociações incontínuas com a Organização de Libertação da Palestina, com o objetivo de pôr fim à ocupação militar e de fazer emergir uma realidade negociada de dois Estados. Do lado palestiniano, os que apoiam o terrorismo do Hamas têm de parar.

Nas eleições para o conselho legislativo de Gaza de 2005 e 2006, eu, juntamente com mais de 50% dos palestinianos em idade de votar, votei na Fatah, que controlava a Autoridade Palestiniana na altura. Não votei no Hamas porque eles rejeitaram a paz, a coexistência e uma solução de dois Estados e adoptaram a resistência armada contra Israel. Infelizmente, os candidatos da Fatah dividiram os votos, dando poder ao Hamas, que recebeu apenas 44,45% dos votos do povo, com apenas uma vitória maioritária num dos 16 distritos.

O Hamas deveria ter sido impedido de concorrer, em primeiro lugar, por não estar disposto a reconhecer os Acordos de Oslo de 1993, que tornaram possível a eleição. No entanto, dois factores levaram à participação do Hamas nas eleições de 2005. Em primeiro lugar, o então Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, pensou que o Hamas iria mudar e que o seu partido, a Fatah, iria ganhar. Em segundo lugar, a administração do Presidente dos EUA, George W. Bush, compreendeu claramente mal a situação na região e, no seu esforço para difundir a democracia, apoiou a inclusão de todas as facções palestinianas nas eleições e não fez pressão para impedir a candidatura do Hamas, apesar de este ter sido identificado como organização terrorista pelo Departamento de Estado dos EUA em 1993.

Desde 2007, quando o Hamas deu o seu sangrento golpe de Estado contra a Autoridade Palestiniana, os habitantes de Gaza têm sido sujeitos a políticas de punição colectiva por parte de Israel, da Autoridade Palestiniana e do Egipto, que fechou a sua fronteira com Gaza ( abrindo-a apenas por breves instantes para permitir a circulação de pessoas e algumas mercadorias).

Israel impôs regulamentações restritivas, incluindo sobre a alimentação ea mobilidade em Gaza. E o massacre de 7 de outubro do Hamas lançou-nos ainda mais na violência e no conflito. Não se enganem: o Hamas não me representa a mim e ao meu povo.

Ao utilizar a violência (que não hesita em infligir a civis) para atingir os seus objectivos, o Hamas é, por definição, uma organização terrorista. A esmagadora maioria dos palestinianos não tolera a violência e os actos de terror. Aqueles que nos associam a um grupo terrorista contribuem para a criação de ideias erradas e estereótipos sobre o nosso povo que semeiam o ódio anti-muçulmano.

Associar o nosso povo ao ódio e à destruição colocou-nos em perigo. O Conselho das Relações Americano-Islâmicas registou um aumento de 182% nos pedidos de ajuda e nos relatos de incidentes de preconceito contra muçulmanos nos EUA, de 7 a 22 de outubro, em relação a um período médio de 16 dias em 2022. E o Departamento de Justiça dos EUA está agora a investigar se o tiroteio do mês passado contra três estudantes universitários palestinianos em Burlington, Vermont, foi um crime de ódio.

Aos que ficaram entusiasmados ao assistir aos actos do Hamas, pergunto se já experimentaram os séculos de dor que o meu povo sofreu. Para nós, não se trata de um vídeo no TikTok; é a vida real. Pergunto se podem aproximar-nos do objetivo final da paz.

Para aqueles que apelam a soluções absolutistas que excluem um terreno comum entre israelitas e palestinianos, estão a minar o sonho a longo prazo de ter um Estado palestiniano independente ao lado de Israel: uma solução de dois Estados conquistada através de negociações e diplomacia. Se querem realmente libertar-nos do ciclo de guerra e sofrimento, ajudem a libertar o nosso mundo da praga do radicalismo.

