Frida Ghitis

Opinião: No Ártico, as tensões entre as superpotências estão a aquecer

Em noites sem nuvens, é possível ver a Aurora Boreal a dançar nos vastos céus, com os seus verdes e azuis rodopiantes a contrastar com o branco intenso das intermináveis extensões de neve.

Mas depois, no porto de Tromsø, no extremo norte da Noruega, a paisagem natural é quebrada pelo cinzento militar metálico de uma fragata da Marinha norueguesa. É um lembrete de que o Ártico não está imune às tensões que assolam o resto do globo.

De facto, as temperaturas aqui estão a subir quase quatro vezes mais depressa do que no resto do planeta - e isto é apenas a leitura do termómetro. No que respeita à geopolítica, a região mais fria do mundo corre o risco de se tornar a mais quente.

Num discurso recente no Conselho do Ártico - o órgão intergovernamental que actua como administrador da região - o Almirante Rob Bauer, chefe do Comité Militar da NATO, avisou: "Não podemos ser ingénuos e ignorar as intenções potencialmente nefastas de alguns actores na região".

"O conflito", disse ele, "pode surgir a qualquer momento, em qualquer domínio, incluindo o Ártico", acrescentou, ameaçadoramente.

Não se trata de uma hipérbole. O rápido crescimento da militarização da região, alimentado pelo aumento das tensões internacionais, está a agravar a pressão para beneficiar do potencial estratégico e económico do Ártico. O derretimento do gelo está também a criar novas rotas de navegação e a abrir os recursos naturais à exploração, tornando o controlo estratégico do Ártico cada vez mais aliciante.

A poucas centenas de quilómetros do porto de Tromsø, a Península de Kola, na Rússia, alberga a Frota do Norte do país, onde vários submarinos de mísseis balísticos, cruzadores, destroyers, fragatas, concentrações de tropas, aeródromos e outros meios militares estão concentrados perto da fronteira da NATO.

No fim de semana passado, o Presidente russo Vladimir Putin fez uma ameaça velada à Finlândia, um dos oito países do Ártico e o mais recente membro da NATO, avisando que "haverá problemas" entre os dois países, agora que Helsínquia aderiu à aliança. A Rússia, disse ele, irá em breve concentrar unidades militares perto da parte norte da fronteira partilhada pelos dois países.

Poucas semanas antes, a Finlândia fechou as suas passagens fronteiriças com a Rússia, acusando Moscovo de lançar uma "operação híbrida" - armando migrantes desesperados, ajudando-os a chegar à gélida fronteira europeia no Ártico, num esforço para desestabilizar a União Europeia.

Numa entrevista aos meios de comunicação estatais, Putin afirmou que os dois países não tinham problemas antes de a Finlândia aderir à NATO, tendo resolvido as suas disputas territoriais no século XX. Mas a Finlândia lembra-se de como foram "resolvidas" - com uma invasão russa e uma feroz Guerra de inverno de 1939-1940 que deixou a Rússia na posse de partes da Finlândia.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado, a Finlândia decidiu que a neutralidade não garantia a segurança. Precisava da proteção da adesão à NATO.

As tensões ao longo do Ártico aumentaram exponencialmente desde a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas os problemas já se faziam sentir muito antes.

Durante décadas, a região no topo do globo parecia ser um lugar especial, onde as potências mundiais se podiam juntar para o bem comum. O Conselho do Ártico parecia ser um modelo de coexistência: Um fórum criado em 1996, durante aquele breve interlúdio de otimismo nas relações entre a Rússia pós-soviética e o Ocidente.

O grupo, constituído pelos oito países com território no Ártico e povos indígenas - Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia e EUA -, procurava promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável, salvaguardando a região.

No entanto, na viragem do século, as relações com a Rússia - e mais tarde com a China, cujo papel na região está agora a emergir - tomaram um rumo negativo.

Em retrospetiva, alguns observadores argumentam que a Rússia explorou essa perceção de "excepcionalismo" do Ártico com o mantra "Alto Norte, baixa tensão", proclamando publicamente o seu compromisso com a cooperação pacífica, ao mesmo tempo que lançava uma gigantesca construção militar.

Em outubro de 2021, a Rússia assumiu a presidência rotativa do Conselho. Falando na Assembleia anual do Círculo Ártico em Reiquiavique, Islândia, Nicolay Korchunov, um alto funcionário russo do Ártico, delineou os planos de Moscovo. Durante a presidência russa, explicou, "continuaremos a promover uma cooperação construtiva, a manter a paz e a estabilidade..."

Poucos meses depois, a Rússia invadiu a Ucrânia. O trabalho do Conselho do Ártico congelou. O seu próprio futuro foi posto em causa.

Pouco depois, a Rússia acelerou as suas actividades militares e comerciais na região.

Num descarado desrespeito pelas normas de segurança ambiental, a Rússia começou a utilizar petroleiros de casco fino - em vez de petroleiros de classe de gelo - para transportar crude através da região. É de estremecer imaginar o que um grande derrame de petróleo poderia fazer a este topo do mundo intocado.

Durante uma cimeira entre Putin e o líder chinês Xi Jinping, em março, os dois países concordaram em concentrar-se no Ártico, parecendo abrir uma nova frente contra o Ocidente. Segundo algumas estimativas, a China investiu 90 mil milhões de dólares na região.

Moscovo e Pequim estão a trabalhar em conjunto para construir uma "Rota da Seda Polar", com objectivos económicos, geopolíticos e militares. A China está a elaborar, sem subterfúgios, um argumento para se tornar um ator na região, declarando-se um "Estado quase ártico".

A NATO considera tudo isto preocupante, segundo o Almirante Bauer, "porque enquanto as intenções da Rússia no Ártico se tornaram claras nos últimos anos", as da China "permanecem opacas".

Entretanto, Moscovo criticou a expansão da NATO para leste. E agora, a adesão da Finlândia e, possivelmente, da Suécia à aliança, deixaria a Rússia como a única nação do Ártico fora da NATO.

Se, como alguns argumentam, a Rússia conseguiu enganar os seus vizinhos do Ártico, a sua invasão da Ucrânia arrancou-lha. "Talvez seja difícil compreender como a paz tem sido profunda na Noruega", disse a vice-ministra da Defesa norueguesa, Anne Marie Aanerud. "Sentimos literalmente que nada podia correr mal durante gerações."

Atualmente, o Ártico norueguês não é apenas o local onde se podem observar grupos de baleias à procura de arenque nos fiordes gelados. As forças militares da NATO também fazem visitas frequentes, em resposta às manobras de provocação da presença militar maciça da Rússia.

Em setembro, os habitantes de Tromsø viram um submarino da Marinha francesa emergir das suas águas. Dias mais tarde, um submarino dos EUA também foi aqui recebido.

Aanerud recordou um exercício militar russo, realizado há alguns meses, que parecia ser um treino para cortar a península escandinava.

Em resposta, a Escandinávia vai acolher em breve o enorme exercício militar "Nordic Response", com a participação de cerca de 20.000 soldados de 14 países.

O Ártico - o extremo norte de latitude - com as suas paisagens dramáticas, fenómenos atmosféricos exóticos e natureza ainda intocada, pode parecer um refúgio seguro de um planeta tempestuoso.

Mas o oásis aparentemente sobrenatural é muito deste mundo. A turbulência que agita o planeta está a chegar ao topo do globo e é provável que as tensões no Extremo Norte aumentem, mesmo depois de alguns dos conflitos que hoje fazem as manchetes dos jornais terem diminuído.

Fonte: edition.cnn.com