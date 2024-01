Opinião: Eis quem deve ser culpado pelo facto de Dave Chappelle ter saído do palco

Mas no caso de Dave Chappelle ter saído do palco durante o seu espetáculo de stand up na semana passada, na Florida, a culpa foi, na minha opinião, 100% do membro da audiência.

O que é que fez Chappelle sair do palco? Um telemóvel. Não foi um telemóvel que tocou na plateia - algo com que todos os comediantes já tiveram de lidar uma vez ou outra - mas sim uma pessoa que usou o seu telemóvel para gravar a atuação de Chappelle, violando os inúmeros avisos explícitos para não o fazer.

Todos os que compraram bilhete para o espetáculo de quarta-feira à noite foram avisados online de que os dispositivos de gravação são proibidos. O local onde decorreu o espetáculo, o Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Florida, colocou avisos semelhantes em todo o clube.

O DJ que apresentou Chappelle, DJ Trauma, instruiu especificamente o público a não gravar nenhuma parte do espetáculo. Para além dos inúmeros avisos, todos os participantes no espetáculo foram obrigados a colocar os seus telemóveis num saco especial que estava fechado à chave antes de entrarem no recinto.

Apesar de tudo isto, um membro do público sentado suficientemente perto do recinto de 7000 lugares para permitir que Chappelle o visse do palco estava a gravar o espetáculo, através da câmara de um telemóvel que aparentemente não tinha sido entregue conforme solicitado.

Durante o seu espetáculo, Chappelle admoestou o membro da audiência e alertou a segurança. Mas, aparentemente, ficou tão frustrado com o incidente que abandonou o palco antes de terminar a sua atuação.

O que quem pensa que foi uma reação exagerada não percebe é que Chappelle e os comediantes do seu nível não se preocupam apenas em obter gargalhadas, mas também com o negócio do seu ofício. É por isso que, desde há anos, comediantes como Chappelle, Chris Rock, John Mulaney e outros têm exigido que os membros da audiência fechem os seus telemóveis numa bolsa para impedir a gravação do espetáculo.

Estas medidas destinam-se, em parte, a evitar que as pessoas na plateia gravem o novo material que o comediante está a desenvolver e que ainda não está pronto para o horário nobre. Foi esse o argumento que Chris Rock defendeu em 2014, observando que os comediantes - mesmo os famosos - precisam de "fazer workshops" de novas piadas enquanto aperfeiçoam o seu material e eliminam as falas que simplesmente não têm piada.

Imaginem ver inúmeros vídeos de comediantes famosos a apresentar material que não era bom? Rock ficou tão chateado com o facto de as pessoas o terem gravado a trabalhar em material novo em 2014 que, tal como Chappelle na semana passada, terá saído do palco - depois de repreender alguns membros da audiência por o terem gravado.

Para além disso, há também a preocupação de que, se as pessoas puderem ver a digressão atual de um comediante conhecido gratuitamente num vídeo pirateado, poderão não estar dispostas a pagar um bilhete. Ou as pessoas podem assistir, mas depois queixar-se de que já viram todas as piadas antes.

No caso de Chappelle, há a preocupação adicional do seu acordo com a Netflix, que paga ao cómico cerca de 20 milhões de dólares por cada especial de stand-up. De facto, o novo especial de Chappelle para a Netflix, "The Dreamer", com data de lançamento a 31 de dezembro, é o seu sétimo especial para o gigante do streaming em 6 anos. Obviamente, se os membros do público gravassem a sua digressão e publicassem vídeos do material online antes do lançamento na Netflix, isso poderia ter um impacto negativo no número de pessoas que assistem ao espetáculo.

Mas também há outra coisa em jogo. Alguns comediantes famosos não querem ser gravados para o caso de dizerem algo ofensivo em palco que possa prejudicar a sua carreira ou mesmo levá-los a ser "cancelados". Na verdade, Rock fez essa mesma observação na altura em que saiu do palco em 2014, dizendo à Vulture que saber que as pessoas estão a gravar todas as suas palavras - especialmente quando estão a trabalhar em material novo - pode fazer com que os comediantes se auto-censurem. Como Rock explicou, no passado, um comediante podia "passar dos limites" ao tentar encontrar material engraçado, mas com câmaras por todo o lado, leva comediantes como Rock a acreditar que "não há espaço para cometer erros".

No caso de Chappelle, no entanto, duvido que tenha sido essa a sua razão para ser um dos primeiros comediantes a exigir que os espectadores guardem os telemóveis durante os seus espectáculos. A história de Chappelle diz-nos que ele parece gostar de atrair a controvérsia, desde os seus monólogos anteriores no Saturday Night Live sobre os comentários anti-semitas de Kanye West e sobre a então nova presidência de Donald Trumpaté às piadas sobre a comunidade transgénero no seu especial de stand-up de 2021 que provocaram reacções negativas.

Mesmo que os espectadores não estejam a gravar a sua atuação, Chappelle sabe que as suas piadas e comentários serão divulgados na imprensa, dada a sua estatura e a sua tendência para contar piadas provocadoras que, por vezes, incomodam as pessoas.

Mas o facto de cortejar a controvérsia não parece ter prejudicado a carreira de Chapelle. Na verdade, pode ter provado ser combustível de foguete para isso, como evidenciado pelo fato de que em 2023, ele foi o comediante de maior bilheteria do ano, ganhando US $ 62 milhões por 31 shows com ingressos em 2023. (E isso nem sequer inclui o que ele trouxe em espectáculos co-headliner em 2023 com Chris Rock).

As pessoas podem gostar ou odiar suas piadas, mas uma reação não vai parar Chappelle, que disse no ano passado sobre essas controvérsias: "Quanto mais dizem que não posso dizer uma coisa, mais urgente é para mim dizê-la".

