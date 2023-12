Opinião: Critiquei a guerra em Gaza. Depois fui despedido do meu emprego como Pai Natal

Nota do editor: Ken Dorph é um consultor internacional reformado que vive em Sag Harbor, Nova Iorque. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Leia mais opiniões na CNN.

Ken Dorph

Eu adorava ser o Pai Natal e diziam-me que tinha um talento natural. Adorava conversar com os mais pequenos e habitava plenamente o papel. Dizia-lhes sempre que o Pai Natal conseguia perceber que eles eram uma menina ou um menino muito bom. Tentei ser o Pai Natal para todos. Quando a filha do rabino local foi conduzida até mim pelos duendes, disse-lhe que o Pai Natal gostava de toda a gente. Tivemos uma conversa agradável. Os olhos dos pais guatemaltecos arregalavam-se quando eu falava espanhol. Os mais pequenos, no entanto, não perderam tempo: Claro, o Pai Natal fala espanhol. Não viste o "Milagre na Rua 34"?

O jornal local fez uma entrevista maravilhosa comigo como Pai Natal, com os repórteres a fazerem perguntas disparatadas, tais como se o Pai Natal já se tinha cruzado com o Krampus e quais eram os biscoitos preferidos do Pai Natal. Mais tarde, a Câmara de Comércio de Sag Harbor também me contratou para ser o seu Pai Natal. O Pai Natal da Câmara voa para a Village, tocando o sino do camião dos bombeiros antes de se encontrar com as crianças no moinho de vento.

O São Nicol au original , que legou o seu nome ao nosso Pai Natal através do Sinterklaas holandês , viveu na atual Turquia. Nas culturas ocidentais, o nosso Pai Natal pegou nessa semente e misturou-a com as tradições nórdicas, incluindo o conceito de Yule.

Na década de 1930, o artista sueco Haddon Sundblom utilizou o seu rosto escandinavo como modelo para os famosos anúncios da Coca-Cola, cimentando o seu visual. Claro que, hoje em dia, o Pai Natal pode ser negro, transgénero ou chinês, mas essa imagem continua a ser a que olha para as crianças nos seus livros. O Pai Natal é especial, um avô bondoso e mágico que responde aos sonhos das crianças. É por isso que gosto tanto de viver esta personagem.

Mas o espírito do Pai Natal fala-me por outras razões, que têm a ver com a minha própria viagem de descoberta e divulgação interculturais. Durante décadas, estive numa posição invulgar. Por um lado, estou emocionalmente ligado à cultura judaica e profundamente solidário com o desejo de um Estado judaico. Cresci num projeto habitacional em Brooklyn que era maioritariamente judeu Ashkenazi. Era um goy do Shabbos e conhecia vizinhos que tinham tatuagens dos campos de concentração. Andei no liceu Stuyvesant e depois na Universidade Estatal de Nova Iorque em Binghamton, ambas com uma população estudantil judaica considerável. A cultura judaica era e, em muitos aspectos, continua a ser uma cultura com a qual sinto uma ligação emocional.

Depois, aos 19 anos, fui para Marrocos. A viagem fez parte de um ano de júnior no estrangeiro que mudou a minha vida. Acabei por passar anos no mundo árabe, primeiro como estudante e depois como profissional. Sou fluente em árabe e trabalhei em todo o Médio Oriente, incluindo a participação em equipas de reparação em países destruídos pelas armas americanas, como o Iraque, o Iémen, a Síria, os territórios palestinianos e a Líbia.

No Médio Oriente, desenvolvi laços profundos e duradouros com os povos do mundo árabe. E dada a minha experiência na região, pedem-me muitas vezes para falar sobre ela. Depois do terrível ataque do Hamas e da devastadora reação israelita, vários amigos e vizinhos perguntaram-me o que pensava. No dia 28 de outubro, dei uma palestra numa igreja local em Sag Harbor intitulada "Palestina / Israel: O que é que se passa?" para uma casa cheia. A reação foi esmagadoramente positiva.

Cerca de um mês depois, fui convidado a assistir a uma palestra na sinagoga local - desta vez como membro do público - sobre o tema "Answering the Tough Questions" (Responder às perguntas difíceis) acerca de Israel. Dado o título intrigante, encarei o convite como um ramo de oliveira. Pensei, talvez de forma narcisista, que tinha sido convidado especificamente pelos meus conhecimentos únicos sobre o Médio Oriente.

Não podia estar mais enganado. A palestra parecia destinar-se a dar instruções sobre como desviar perguntas difíceis que desafiam o governo de Benjamin Netanyahu e a sua violência contra os palestinianos, em vez de informar. Confrontei o orador para contrariar o que considerava incorrecções na apresentação e, quando esta terminou, partilhei a minha desilusão. A palestra foi inútil e soou aos meus ouvidos como uma sessão de propaganda.

Salientei que não abordava minimamente as "questões difíceis" necessárias para ajudar a instaurar a paz na região. A apresentação pareceu-me uma oportunidade perdida para um verdadeiro debate, numa altura em que milhares de palestinianos estavam a ser mortos pelas armas americanas.

Alguns dias mais tarde, recebi um e-mail da Câmara de Comércio de Sag Harbor informando-me de que devia entregar o meu fato vermelho com pelo, o cinto preto largo e os jingles: Fui considerado demasiado franco para ser o Pai Natal. Fiquei de rastos. Não só fiquei triste por perder a oportunidade de passear na Aldeia no camião dos bombeiros em toda a minha glória alegre, como também me senti esmagado na minha tigela de geleia por ter falado noutra vida, como outra personagem.

[Nota do editor: A Comissão Executiva da Câmara de Comércio de Sag Harbor afirmou num comunicado que Dorph foi convidado a afastar-se depois de ter publicado um "post oficial nas redes sociais da Câmara" em que se mostrava no papel de Pai Natal sem a aprovação do grupo, e devido às suas recentes acções em fóruns públicos. A Câmara referiu a sua "longa história de organizar um simples encontro com o Pai Natal, inerentemente livre de qualquer controvérsia devido ao anonimato do Pai Natal"].

Um amigo jornalista contactou o New York Times, e um jornalista contactou-me a mim. Depois de alguma agonia - afinal de contas, esta é uma cidade pequena - decidi que tinha de partilhar o que aconteceu. O jornal publicou a história, que foi divulgada a nível mundial. Tenho o prazer de dizer que, desde que a história foi publicada, tenho sido convidado para ser o Pai Natal em todos os Estados Unidos e não só.

Não é de surpreender que esta controvérsia tenha ampliado o debate sobre como e se podemos falar de Israel e do povo palestiniano sem sermos castigados. Espero fervorosamente que a má vontade que suscitou a nível local se transforme em boa vontade.

Acredito firmemente, com base no meu trabalho de consultora - a empresa gerida pelo meu "eu não-Santa" - que quanto mais abertas e informadas forem as discussões, mais provável é que cheguemos às melhores soluções. Espero que isso seja válido também para o alegadamente intratável Médio Oriente.

A trágica relação entre israelitas e palestinianos não é um furacão ou um terramoto. É um problema criado pelo homem e pode ter soluções criadas pelo homem. De facto, nós, humanos, somos os únicos que o podem resolver.

