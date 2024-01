Jeremi Suri

Opinião: A verdadeira lição da demissão de Claudine Gay

O objetivo de todo este investimento, no entanto, é mal explicado ao resto do mundo. As universidades americanas oferecem espaços dinâmicos para a aprendizagem e a descoberta, sem paralelo em qualquer outra instituição, e promovem esforços para melhorar o mundo de formas grandes e pequenas. Atualmente, na maior parte dos campus, esta missão convincente não tem os defensores que merece. A demissão da reitora da Universidade de Harvard, Claudine Gay, ao fim de apenas seis meses e na sequência de um escrutínio punitivo por comentários públicos sobre o conflito Israel-Hamas e alegações de plágio, reflecte uma divisão cada vez mais profunda entre a missão da universidade e o papel do reitor.

Tal como Gay, Liz Magill, da Universidade da Pensilvânia, demitiu-se - em parte devido à enorme pressão dos doadores e de outros - mas também porque não conseguiram reunir os seus campus em torno de uma articulação convincente da sua missão institucional no meio de uma violenta controvérsia. Este é um desafio muito difícil. É, de facto, um desafio antigo, anterior às controvérsias fulminantes enfrentadas por ambos os líderes. É um desafio que uma nova geração de dirigentes universitários tem agora de enfrentar de frente. A realidade frustrante é que a maioria dos actuais dirigentes universitários está mal preparada.

Como é que se chega a reitor de uma universidade hoje em dia? O processo de seleção destas figuras é estranho e alimenta os problemas mais recentemente expostos. Os comités que ungem os dirigentes universitários são quase sempre secretos ou pouco transparentes e, nas escolas de topo, são geralmente dominados por vozes muito afastadas daquilo que mais deveria interessar: o ensino e a investigação.

Os comités de seleção de presidentes e reitores dão muito mais prioridade à angariação de fundos, às relações públicas e à gestão de actividades desportivas do que à qualidade do ensino ou dos estudos dos candidatos. Os presidentes não são escolhidos como líderes intelectuais; são administradores do que são, de facto, grandes corporações universitárias com poderosas partes interessadas externas. Não é de surpreender, portanto, que se espere que os presidentes satisfaçam as pressões externas e, como resultado, muitas vezes dão prioridade a essa exigência em detrimento da sua principal responsabilidade: o ensino. Muitos presidentes e reitores não leccionam numa sala de aula ou trabalham num arquivo ou num laboratório há pelo menos uma década.

Isto porque, para progredir na burocracia universitária, é preciso agir como um burocrata, mantendo vários grupos satisfeitos, equilibrando os orçamentos e evitando a controvérsia. Muito tem sido dito por políticos e outros sobre o suposto aumento do ambiente universitário "acordado", tipificado nestas críticas por aquilo que os críticos consideram ser declarações públicas de apoio ou condenação política emitidas seletivamente. Mas as declarações mais políticas das universidades quase nunca vêm dos seus dirigentes. Quando os presidentes perseguem um objetivo político - a diversidade é um deles - é porque grupos poderosos dentro e fora da universidade exigiram provas de ação, como foi o caso após o terrível assassinato de George Floyd pelo agente da polícia de Minneapolis Derek Chauvin na primavera de 2020. Nesse caso e em muitos outros, os dirigentes universitários seguiram as tendências e evitaram outras questões difíceis, incluindo a desigualdade, até que fosse inevitável.

Demasiadas vezes, os presidentes das universidades são escolhidos não para liderar com um objetivo, mas para manter confortáveis os membros mais influentes das suas comunidades. Tal como outros políticos actuais, servem grupos de interesse. Os grupos mais organizados têm dinheiro e ligações políticas e estão, em grande parte, fora da universidade. A sua influência tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as universidades estão mais dependentes de financiamentos externos e de apaziguar os políticos intrometidos.

Entretanto, os grupos de interesse menos poderosos nos campus universitários são os investigadores e os estudantes empenhados na aprendizagem e nos estudos. Os estudantes e os académicos têm muito pouca influência nas decisões básicas sobre recursos e prioridades nos campi, e essa influência, já de si escassa, tem vindo a diminuir à medida que o poder dos doadores e das figuras políticas tem aumentado. É certo que a expulsão de Gay e Magill é uma prova desse poder, mas não é o único exemplo. Esta tomada de poder vai muito para além dos erros ou da seleção de dois dirigentes universitários. Basta ver como a dimensão dos estádios de futebol aumentou, com mais camarotes de luxo para os doadores, enquanto as bibliotecas e outros orçamentos para recursos académicos dos estudantes diminuíram.

Apesar das suposições comuns, os dirigentes dos nossos campi raramente são académicos activos ou defensores empenhados. Os primeiros estão demasiado concentrados na investigação e os segundos são demasiado controversos para ascenderem a uma via administrativa íngreme e implacável. As universidades cultivam reitores, provedores e presidentes que mantêm a cabeça baixa e seguem a sabedoria convencional e o poder por detrás dela.

Apesar de alguma desta situação ser inevitável em qualquer grande organização, os acontecimentos recentes mostram até que ponto esta dinâmica nos desviou da missão do ensino superior. Depois de o Hamas ter lançado o ataque mais sangrento contra os judeus desde o Holocausto, e de Israel ter retaliado com alguns dos ataques mais mortíferos contra civis de que há memória recente, os dirigentes universitários estiveram em grande parte ausentes.

A violência afectou diretamente muitos dos seus estudantes e académicos e horrorizou quase todos. Os juízos sobre as causas e as culpas diferiam obviamente muito, mas a apatia ou o desinteresse dos dirigentes só piorou a situação, uma vez que os estudantes zangados e assustados se sentiram negligenciados. A missão das universidades exigia claramente esforços imediatos e intensivos para permitir a aprendizagem e a descoberta em torno destas questões, proporcionando um espaço seguro e livre para que todos os grupos se sentissem respeitados e incluídos, desde que respeitassem e incluíssem os outros.

A hesitação dos dirigentes universitários - sobretudo perante o Congresso, quando Gay, Magill e a presidente do MIT, Sally Kornbluth, foram chamados a testemunhar e enfrentaram um forte interrogatório por parte da deputada do Partido Republicano Elise Stefanik, de Nova Iorque - mostrou que se sentiam pouco à vontade com questões morais difíceis, receosos de ofender qualquer grupo vocal e empenhados em manter a quietude em detrimento de uma discussão empenhada, incluindo protestos legítimos. Ao não tomarem partido ou ao dizerem que tudo "depende do contexto", não agradaram a ninguém e antagonizaram toda a gente. Não é assim que se comportam os educadores, que prosperam com o estudo de questões controversas. É assim que os administradores são ensinados a atuar e a manter as suas carreiras em andamento.

Os Presidentes Gay, Magill e os seus homólogos teriam sido mais bem servidos se se tivessem inclinado para a controvérsia, articulando claramente os valores humanistas subjacentes a toda a aprendizagem nas universidades: liberdade contra ataques violentos à identidade de cada um, justiça para os erros cometidos no passado e direitos de auto-defesa e auto-governação. A aplicação complexa destes valores merece atenção e não ser evitada.

Acima de tudo, os presidentes devem encorajar o maior número possível de opiniões baseadas em factos, e todos os grupos - independentemente do seu poder - devem ser levados a compreender que são partes plenas e respeitadas de uma conversa em evolução no campus. Os líderes devem evitar e limitar a expressão de opiniões que desprezem de forma imprudente a aprendizagem, intimidem os outros ou assediem grupos específicos. Os apelos ao genocídio, tal como as calúnias racistas ou sexistas, inserem-se obviamente nesta última categoria e devem ser identificados como tal.

Os dirigentes universitários devem ser modelos de uma luta honesta sobre os valores e a sua aplicação a questões políticas complexas no nosso mundo. Se os políticos ou outros agentes do poder procurarem impedir ou cooptar essa luta, devem ser denunciados como obstáculos à liberdade académica e ao verdadeiro objetivo da universidade.

Os dirigentes universitários enfrentarão mais desafios nos próximos meses, quando os estudantes se confrontarem com guerras e ameaças à democracia. Como já vimos, a indiferença moral só alimentará a raiva e o medo.

Na nossa era fortemente dividida e violenta, os líderes não se podem esconder atrás de procedimentos administrativos; têm de encontrar uma forma de articular valores comuns e promover debates que abordem acontecimentos mundiais controversos com o objetivo de aprendizagem e descoberta. Esta é a única forma de educar os cidadãos para melhorar o mundo, em vez de repetir os erros do passado.

Por conseguinte, as universidades precisam de cultivar novos líderes e incentivar os actuais a articularem uma visão moral e a agirem com um empenho firme na missão fundamental do ensino superior. A angariação de fundos e o equilíbrio entre poderosos grupos de interesse continuarão a ser importantes, mas devem ser secundários. A ligação à sala de aula, ao arquivo e ao laboratório é onde reside o objetivo do trabalho universitário; é onde ocorre a aprendizagem e a descoberta mais fundamentais. Os presidentes e os reitores devem provir mais imediatamente destes contextos. Devem ser académicos activos e professores com provas dadas que personificam o que é realmente a universidade. Podem falar com autenticidade sobre a controvérsia e incentivar a discussão séria de temas difíceis. Compreendem como as universidades americanas podem mudar o mundo e estão a fazê-lo.

Neste novo ano, várias instituições de elite seleccionarão novos presidentes. Estas instituições podem, coletivamente, mudar o que valorizamos nos nossos líderes universitários. Os Estados Unidos lideram o mundo no ensino superior; é altura de nos lembrarmos porquê.

