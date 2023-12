Opinião: A farra televisiva das férias está a começar em minha casa. Eis porque não me importo com isso

Nota do editor: Lynda Lin Grigsby escreveu para vários órgãos de informação nacionais. É antiga editora do Pacific Citizen, um jornal nacional asiático-americano. Os pontos de vista aqui expressos são os seus. Leia mais opiniões na CNN.

Lynda Lin Grigsby

É também a sua pausa de inverno. Correram até à exaustão no parque e, quando chegou a altura de entrar, ligaram um filme. Depois viram "Um Natal Charlie Brown" porque um miúdo disse que era muito bom.

O que é que soa quando os rapazes adolescentes vêem televisão? É uma sinfonia de conversas que nunca mais acaba. Muitas iterações de "mano" que me fazem sorrir de outra sala.

Nesta idade, eles não querem uma festa com o canto prescritivo dos "Parabéns a você". Eles só querem estar. E eu quero dormir um pouco. Estamos todos muito gratos à Marvel por nos proporcionar entretenimento. Em vez de ditar e restringir, deixo-os encontrar o seu próprio equilíbrio. À medida que a festa se prolonga, por vezes esse equilíbrio envolve mais tempo de ecrã do que outro, e não faz mal.

Há muito que aprendi a não me sentir culpada pelas horas que os meus filhos passam em frente à televisão. Eu cresci com uma dieta constante de televisão. Mas na minha casa de infância, o tempo de ecrã não era discutível; era uma necessidade. Os meus pais, da classe trabalhadora, não tinham acesso a um infantário depois da escola. As actividades extracurriculares para mim e para o meu irmão estavam financeiramente fora do alcance.

No nosso extenso subúrbio de Los Angeles, o transporte de e para as actividades pós-escolares também era difícil de conseguir. Em vez disso, passava as minhas tardes em frente ao brilho suave do ecrã, que entretinha e educava a minha mente jovem.

Os meus pais, refugiados do Vietname, trabalhavam muitas horas dentro e fora de casa. A televisão era a minha companheira e tutora. Ensinou-me o complicado funcionamento das eleições presidenciais americanas e a importância dupla da coragem e da perseverança ao mais alto nível dos desportos de competição.

Muitas experiências sociais que os meus filhos consideram ritos de passagem - dormidas, campos de férias e encontros para brincar - estavam fora dos meus limites. Em vez disso, eu ingeria todos esses elementos básicos da infância americana através da televisão.

Os meus olhos absorviam as imagens em movimento e o meu cérebro catalogava os costumes sociais para uso futuro. Quando uma relação amorosa criava uma brecha no nosso círculo de amizades do liceu, eu sabia exatamente que expressões faciais e verbais indignadas conjurar por causa de "Beverly Hills, 90210" e de muitos outros programas adolescentes do mesmo género.

Durante a maior parte da minha infância, havia um acordo tácito entre os meus pais e eu que regia o meu acesso ilimitado à televisão: fazer os trabalhos escolares e manter as notas. Desde que eu fizesse isso, ninguém questionava o que ou quanto eu estava a ver. Esta expetativa foi a barreira para criar o meu sistema de motivação e recompensa: ter todos os A's, para poder ver "My So-Called Life".

Penso frequentemente no consumo de televisão da minha infância quando ouço debates sobre a relação desta geração com a tecnologia.

Não sou ingénuo na questão da televisão. Leio os mesmos artigos que os pais de todo o mundo sobre como é prejudicial ver televisão durante horas a fio. Por vezes, pergunto-me quantas células cerebrais devo ter fritado e pergunto-me agora como seria mais versada em croché, ou se já poderia ser um grande mestre de xadrez, se pudesse recuperar essas horas.

No entanto, a minha infância foi a minha infância, grande parte dela passada, durante as horas de vigília, a olhar para um ecrã. E, para ser sincero, acho que não sou pior por isso.

Ainda assim, para muitos de nós, limitar o tempo de ecrã é uma obsessão dos pais. No evento de regresso às aulas do meu filho, no início do outono, este foi o tema dominante da conversa entre os professores e os pais. A discussão em grupo foi uma reação a uma cadeia de textos do sexto ano, em que as crianças se dedicam ativamente a todas as horas do dia e da noite. Uma vez, fiz a minha corrida de bairro às 6 da manhã ao som de mensagens de texto contínuas, a maioria das quais descobri mais tarde que eram de crianças que se cumprimentavam com emojis.

Como pai cujos filhos estão a crescer na era digital, sei que a luta para se separarem dos dispositivos é real. E apesar do tempo de ecrã que tive na minha infância, preocupo-me com as pegadas digitais dos meus filhos. Os perigos dos ecrãs estão bem estabelecidos. Não faltam estudos sobre os potenciais danos de demasiado tempo no ecrã, incluindo um estudo alarmante que concluiu que as crianças com idades entre os 12 e os 15 anos que passam mais de três horas por dia nas redes sociais correm o dobro do risco de apresentar sintomas de depressão e ansiedade. Aconselham-se os pais a deitarem-se no chão com os seus filhos e a jogarem jogos de tabuleiro.

Se eu voltasse atrás no tempo e apresentasse esta informação à minha mãe, tenho a certeza de que ela faria uma pausa para pensar no consumo excessivo de televisão na minha infância. Mas quase de certeza que perguntaria: quem é que punha a comida na mesa enquanto ela jogava Candy Land comigo?

Costumava considerar-me uma feliz exceção ao vício amplamente aceite do consumo excessivo de televisão na infância, tal como um fumador que fuma vários maços por dia e que, de alguma forma, evita doenças crónicas mais tarde na vida. Agora, vejo o meu acesso irrestrito ao ecrã como estando ligado à luta humana pela sobrevivência, num país sem licença parental garantida ou direitos de guarda de crianças.

Quando me tornei pai, optei pelo extremo oposto àquele que experimentei em criança: caí na toca do coelho do medo "os ecrãs são o mal" e mantive a televisão da nossa sala de estar como uma tela em branco. Queria criar condições que os pediatras descrevessem como o ambiente mais fértil para os pequenos cérebros florescerem. Mas depressa descobri que o nosso botão de "desligar" era algo que não podia controlar durante muito tempo. Os ecrãs fazem parte da nossa cultura e da nossa paisagem. Tentar evitá-los acaba por colocar mais expectativas irrealistas em pais já demasiado cansados.

A ciência não pode alterar as realidades económicas das famílias da classe trabalhadora, como aquela em que fui criado. A banda sonora da minha infância foi orquestrada com os murmúrios da televisão e o zumbido estridente da máquina de costura, à frente da qual a minha mãe se sentava durante horas para prender mangas e lapelas em inúmeros blazers das grandes superfícies comerciais.

Mas mesmo aqueles que têm muito mais meios do que os meus pais tinham podem achar um desafio dar-se ao luxo de um passeio ao meio-dia ou de um jogo interminável de Uno.

Em nossa casa, tentamos manter relações equilibradas e adequadas à idade com os ecrãs, não com acesso livre ou vigilância excessiva e evitação, mas com discussões frequentes sobre limites digitais e cidadania. É uma prática imperfeita que funciona nalgumas semanas, mas que pode desviar-se no dia seguinte.

No meio do caos de um recente projeto de renovação da casa, respondi ao coro de "estou aborrecido" dos meus filhos com a oferta de começar um filme, não porque seja uma mãe má ou preguiçosa, mas porque sou uma mãe humana.

Quase invariavelmente, saímos da nossa farra de tempo de ecrã renovados e prontos para voltar a colocar as barreiras de proteção. A indulgência ocasional com o ecrã pode até criar espaço para aquele jogo de tabuleiro, como os pré-adolescentes que jogam Monopólio na minha sala de estar, onde ouvi o barulho dos dados este fim de semana enquanto alguém gritava: "Vou comprar o Boardwalk, querida!"

Havia algo de absolutamente mágico nisso. Mas este foi também o aniversário em que eles viram "Os Vingadores" e dançaram em frente à televisão como o Charlie Brown.

Isso, afinal, também foi mágico.

