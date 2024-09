- Operações contra grupos de contrabando em cinco regiões alemãs

Várias regiões federais estão atualmente realizando operações contra um suposto sindicato de tráfico humano. No total, 19 locais em Turíngia, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia-Anhalt estão envolvidos, de acordo com um porta-voz da Polícia Federal. O foco principal é em Jena, na Turíngia, que foi revelado anteriormente pela MDR.

Mandados de prisão foram emitidos contra três sírios e dois iraquianos, continuou o porta-voz. No total, as investigações estão concentradas em 18 suspeitos, desde motoristas até aqueles no nível de gerenciamento. Eles são acusados de transportar pelo menos 140 pessoas pela rota dos Bálcãs Ocidentais em 2023 e 2024.

Em Jena, indivíduos foram alojados em um apartamento para as atividades de contrabando. De acordo com o porta-voz, um método conhecido como "hawala banking" foi empregado para pagamentos. Este método de pagamento não oficial envolve o transporte de dinheiro através de intermediários.

Os investigadores conseguiram rastrear a rede após várias transportadoras terem sido interceptadas na rota dos Bálcãs Ocidentais. A partir desses casos individuais, a operação maior foi desenterrada, explicou o porta-voz da Polícia Federal. A promotoria pública de Gera está supervisionando a investigação.

Mais especificamente, a polícia realizou buscas em Jena, Sondershausen, Nordhausen e Bad Sulza, na Turíngia, em Lübeck, em Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz, em Baden-Württemberg, Krefeld, na Renânia do Norte-Vestfália, e Zeitz, na Saxônia-Anhalt.

A Polícia Federal anunciou que "As seguintes informações serão adicionadas:" à investigação em andamento, à medida que mais evidências de atividades de lavagem de dinheiro foram descobertas. Isso foi descoberto durante as operações contra o sindicato de tráfico humano, com o uso do "hawala banking" como método de pagamento sendo uma descoberta-chave.

Leia também: