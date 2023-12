Open de França: Wawrinka vai defrontar Federer depois de uma batalha épica com Tsitsipas

Enquanto Wawrinka superou Stefanos Tsitsipas num clássico de cinco horas e nove minutos, por 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6, que deixou o seu adversário em lágrimas, o suíço mais velho passou facilmente por Leonardo Mayer por 6-2 6-3 6-3 e ainda não perdeu um set nesta quinzena.

Visite a CNN Sport para mais notícias e vídeos

Quando Federer, de 37 anos, jogou pela última vez em Roland Garros, em 2015, caiu perante Wawrinka nos oitavos de final e o seu amigo conquistou o segundo de três títulos do Grand Slam.

"Espero que ele não esteja ao nível de '15, mas vamos descobrir, porque ele estava a esmagar a bola", disse Federer, o campeão de 2009, aos jornalistas no domingo, antes do final da maratona de Wawrinka. "Foi inacreditável.

Federer talvez realize o seu desejo. Por muito forte que Wawrinka seja, o jogador de 34 anos terá de recuperar de alguma forma após a vitória desgastante sobre a jovem estrela grega que tomou de assalto o mundo do ténis.

Todas as três vitórias de Wawrinka sobre Federer foram no saibro, embora este último tenha um registo de 22-3 vitórias no geral.

"Estou a ficar cada vez mais velho", disse Wawrinka. "Mas adoro este tipo de desafio e vou tentar dar o meu melhor para jogar o meu melhor ténis.

Tsitsipas surpreendeu Federer na quarta ronda do Open da Austrália, em janeiro, num dia em que o 20 vezes vencedor de grandes torneios teve um incrível 0-12 nos pontos de break.

Oitavo dia do Aberto da França em fotos

LEIA: Serena e Osaka perdem em duplo choque

LEIA: Federer conquista um marco num dia dramático

LEIA: Kyrgios atira cadeira durante confusão no Aberto da Itália

Pontos de quebra

No domingo, na quadra Suzanne Lenglen, na quente e tempestuosa Paris, foi Tsitsipas que teve dificuldades nas chances de quebra, indo de 0 a 8 no último set e 5 a 27 no total.

A derrota deixou-o destroçado.

"Nunca passei por algo assim na minha vida", disse o sexto cabeça de série. "Sinto-me muito desiludido no final. Há muito tempo que não chorava depois de um jogo, por isso não foi fácil lidar com as emoções.

"É a pior sensação de sempre. Especialmente quando se perde. Não se quer estar no meu lugar".

Wawrinka entrou a ranger no último set, mas nunca cedeu. Os únicos pontos de break que Tsitsipas enfrentou no quinto set, entretanto, foram no último jogo.

Numa luta repleta de golpes de cortar a respiração, o final de Wawrinka foi sublime e atípico.

Com os jogadores a revezarem-se a fazer backhands com uma só mão e a irem à rede durante toda a maratona - especialmente Tsitsipas - foi a defesa que levou Wawrinka oficialmente à meta.

O seu slice de backhand de fora das linhas do elétrico foi suficientemente anguloso para apanhar o exterior da linha num segundo match point. O árbitro Renaud Lichtenstein olhou mais de perto para a marca e confirmou que a bola era boa.

Os dois homens abraçaram-se na rede segundos depois, para encerrar a quarta partida mais longa da história do torneio.

Foi muito bom para Wawrinka, que pensou que a sua carreira poderia ter terminado depois de uma lesão no joelho em 2017 que exigiu várias cirurgias.

Apesar de Tsitsipas não ter conseguido converter muitas das suas oportunidades de break - "tantos pontos de break, tantos", lamentou - seria duro criticar o jovem de 20 anos.

Ele mergulhou em voleios como Boris Becker em seu auge e se recuperou de forma impressionante depois de perder o terceiro set.

O famoso backhand de Wawrinka, no entanto, estava em pleno andamento. Salvou um set point no tiebreak inicial com uma passada de backhand e quebrou Tsitsipas para ficar temporariamente no terceiro set com outra passada brilhante.

No terceiro set, a 4-5, um dos cinco set points que salvou no jogo aconteceu quando correu com Tsitsipas por todo o campo antes de bater suavemente um drop shot que bateu na rede.

Momento de alegria

Os dois aplaudiram à vez as jogadas um do outro e, no início do quinto set, num momento de alegria, um fã gritou: "Amo-te, Stan". Wawrinka sorriu e cumprimentou o espetador.

Segundos depois, o mesmo fã gritou: "Amo-te", para o grego que estava a disputar apenas o segundo quinto set da sua carreira em ascensão. Ele também sorriu.

"Este tipo de atmosfera, com certeza, eu gostei", disse Wawrinka. "Eu gosto muito. É por essa razão que continuo a jogar ténis e é por essa razão que treino todos os dias para tentar ganhar grandes jogos como este.

"Por isso, quando estou em campo, tento desfrutar e lembrar-me também de tudo o que fiz para estar aqui."

Se é um admirador dos backhands com uma só mão - considerados mais elegantes do que os de duas mãos, mas cuja utilização tem vindo a diminuir - terá gostado de ver Wawrinka, Tsitsipas, Federer e Mayer em ação. Isso certamente agradou a Federer.

"É bom de ver", disse Federer. "Sente-se mais livre ao bater com uma mão."

Rafael Nadal possui um backhand de duas mãos que tem demonstrado mais facilidade em bater a partir da linha de base nos últimos anos e o Rei do Saibro, tal como Federer, passou aos oitavos de final ao derrotar o colega argentino de Mayer, Juan Ignacio Londero, por 6-2 6-3 6-3.

Isto depois de o 11 vezes vencedor do Open de França ter perdido um set contra David Goffin na terceira ronda.

Enquanto os 10 primeiros do ranking masculino avançaram todos para a quarta ronda, o mesmo não se pode dizer do feminino.

No sábado, mais duas candidatas foram eliminadas, Naomi Osaka, número 1 do mundo, e Serena Williams, 23 vezes vencedora de Grand Slams, num duplo choque. A profundidade é tal que qualquer jogadora pode vencer qualquer outra num determinado dia.

LEIA: Osaka pode ganhar 10 Grand Slams, diz a estrela chinesa Li Na

Mas outra das candidatas, a finalista do ano passado, Sloane Stephens, ultrapassou uma desvantagem de um break inicial para vencer a ex-campeã Garbine Muguruza por 6-4 6-3.

Petra Martic e Marketa Vondrousova não são tão conhecidas como Williams e Osaka pelos adeptos casuais, mas tiveram um bom desempenho no Open de França.

Konta faz história

Ambas passaram pela primeira vez aos quartos de final de um Grand Slam - e vão defrontar-se na terça-feira - depois de Martic ter vencido Kaia Kanepi por 5-7 6-2 6-4 e Vondrousova ter afastado Anastasia Sevastova por 6-2 6-0.

Jo Konta tornou-se a primeira mulher britânica a chegar aos quartos de final em Roland Garros desde Jo Durie em 1983, ao vencer Donna Vekic por 6-2 6-4.

Konta nunca tinha ganho um encontro no torneio antes deste ano, mas, tal como Martic e Vondrousova, floresceu no saibro no último mês.

Ela está a regressar à sua melhor forma, depois de ter saído do top 45 em abril, de um quarto lugar, o melhor da sua carreira, após ter chegado às meias-finais de Wimbledon em 2017. Nessa quinzena, Konta derrotou Vekic por 10-8 num terceiro set na segunda ronda.

À semelhança do que aconteceu na altura no SW19, o confronto de domingo entre Wawrinka e Tsitsipas foi inesquecível.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com