Open de França: criticada a alteração "injusta e inadequada" do calendário feminino

Como não foi possível jogar na quarta-feira devido à chuva, as meias-finais foram adiadas para sexta-feira - o mesmo dia das meias-finais de singulares masculinos.

E com a previsão de chuva também para sexta-feira, os organizadores decidiram transferir as semifinais do court principal do Open de França, com capacidade para 15.000 pessoas - Court Philippe Chatrier - para courts mais pequenos.

O encontro de Johanna Konta com Marketa Vondrousova acontecerá na quadra Simonne Mathieu, enquanto Ashleigh Barty e Amanda Anisimova se enfrentarão na quadra Suzanne Lenglen.

Mas o CEO da WTA, Steve Simon, expressou seu desapontamento com a decisão tomada pelos criadores do calendário.

"Não há dúvida de que a programação foi desafiada pelas condições climatéricas e a WTA compreende os problemas de programação apresentados em Roland Garros", disse Simon.

"Estamos, no entanto, extremamente desapontados com a marcação das duas meias-finais femininas em courts exteriores. Esta decisão é injusta e inapropriada.

"As quatro jogadoras que jogaram tão bem e chegaram até aqui ganharam o direito de jogar no maior palco.

"Acreditamos que eram possíveis outras soluções que teriam sido benéficas para os adeptos e para todos os jogadores".

As duas meias-finais femininas tiveram início às 10h00 BST de sexta-feira, enquanto Roger Federer e Rafael Nadal começam às 11h50 BST na Philippe Chatrier.

O Court Suzanne Lenglen tem capacidade para 10.000 pessoas e é o segundo court de espetáculo de Roland Garros, enquanto o recém-inaugurado Court Simonne Mathieu - com capacidade para 5.000 pessoas - é o terceiro court de espetáculo do torneio.

"Os organizadores do torneio decidiram marcar as duas semifinais femininas para o mesmo dia e à mesma hora por razões de equidade", disse um comunicado da Federação Francesa de Ténis.

"A decisão de realizar estes jogos no Court Suzanne Lenglen e no Court Simonne Mathieu em vez do Court Philippe Chatrier foi lógica, porque a primeira meia-final masculina está agendada para começar às 12h50 no Court Philippe Chatrier.

"Se a semifinal feminina também se realizasse no Court Philippe Chatrier, a primeira semifinal masculina começaria muito provavelmente tarde, com o risco de a segunda semifinal não ser concluída. Isto criaria problemas de equidade.

"Esta decisão permite que o maior número possível de espectadores possa assistir a dois jogos de prestígio no Court Suzanne-Lenglen e no Court Simonne-Mathieu, por apenas 20 euros (22,50 dólares).

"Além disso, devido às condições climatéricas, não queremos correr riscos."

