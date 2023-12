Destaques da história

Open da Irlanda: Rory McIlroy ganha finalmente em casa

Rory McIlroy vence o Open da Irlanda

Primeira vitória em seis meses

Tacadas impressionantes para o 16º e 18º buraco

Danny Willett cai para 77

McIlroy nunca ganhou o Open em casa e falhou o cut nas últimas três edições, mas um jogo inspirado garantiu-lhe o troféu num evento que organiza para a sua fundação.

O escocês Russell Knox tinha uma vantagem de uma pancada sobre McIlroy, o líder de longa data, a três buracos do fim, até que o quatro vezes vencedor de grandes torneios desencadeou a sua magia.

As sensacionais pancadas de aproximação ao par 5 do 16º e ao 18º buraco do K Club garantiram-lhe um birdie e um eagle no final.

Também conseguiu um putt para birdie no 17º buraco, enquanto Knox estava a três pancadas de distância no final, empatado em segundo lugar com o galês Bradley Dredge.

Quando se aproximou do green final, com a vitória no saco, McIlroy ficou visivelmente emocionado antes de bater o mais curto dos putts de eagle.

"Não me emociono muito quando ganho, mas estava a conter as lágrimas. Jogar assim e terminar assim, com todos os meus amigos e família a assistir, foi muito especial", admitiu a estrela da Irlanda do Norte.

Um 69 no final, com todos os seus ganhos contra o par feitos nos três buracos finais, deixou o número três do mundo com 12 abaixo de 276. Ele doou o primeiro prémio de 666.000 euros (747.000 dólares) à sua fundação.

Foi a sua primeira vitória como profissional em solo irlandês e a primeira desde que ganhou o Campeonato do Circuito Mundial do European Tour no Dubai, no final da época, em novembro passado.

Outro jogador em lágrimas no final foi o inglês Matthew Southgate, que lutou contra um cancro nos testículos para obter o seu cartão do European Tour e ficou em quarto lugar com oito abaixo.

O alemão Martin Kaymer ultrapassou o pelotão no último dia com um 65 para terminar empatado em quinto lugar, mas o campeão do Masters Danny Willett, que esteve em disputa durante a noite, caiu para um 77 de cinco acima.

McIlroy, que terminou seis vezes entre os 10 primeiros esta época, antes da sua vitória, vai agora disputar o segundo Major da época, o Open dos Estados Unidos em Oakmont, onde vai continuar a lutar com Jason Day e Jordan Spieth, os dois jogadores classificados à sua frente.

