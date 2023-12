Open da Austrália: Daniil Medvedev critica os fãs de "baixo QI" depois de passar pelo favorito Nick Kyrgios

Medvedev foi submetido a um duro teste por Kyrgios, acabando por vencer por 7-6 6-4 4-6 6-2, perante o apoio partidário da casa e o russo ficou frustrado com o público depois de ter confundido os gritos de "Siu" de Cristiano Ronaldo com vaias.

"Quando se é vaiado entre o primeiro e o segundo serviço, não é fácil, por isso só temos de manter a calma e ganhar o jogo", disse ele a Jim Courier na sua entrevista no court.

Courier, um antigo campeão do Open da Austrália, tentou explicar que o público estava a gritar 'Siu' em vez de vaiar. "É uma coisa de futebol, de futebol americano", disse.

Medvedev respondeu dizendo à multidão que não conseguia ouvir o que Courier estava a dizer, implorando à multidão que "mostrasse algum respeito por Jim Courier".

"Se respeitam alguém, pelo menos respeitem Jim Courier", disse ele.

Courier aproximou-se de Medvedev e voltou a explicar que "eles têm estado a dizer é 'Siu', que é uma coisa, penso eu, que dizem quando o Ronaldo marca um golo".

"Não acho que te estejam a vaiar", disse. "Espero que eu esteja certo nessa".

Apesar da explicação de Courier, Medvedev ainda estava claramente descontente noutra entrevista após o jogo.

"Não é raiva, é apenas um pouco dececionante", disse ele ao Eurosport. "Acho que é normal que toda a gente passe por isso, especialmente quando se joga contra um favorito da casa e não apenas um favorito da casa, mas o Nick."

"Tive alguns momentos no meu serviço - muitos jogos foram, na verdade, bastante fáceis para mim, muitos ases - foram difíceis e ele conseguiu fazer algumas boas devoluções, depois tive um break point no [meu] segundo serviço e as pessoas estavam a aplaudir como se já tivesses feito uma dupla falta.

"É uma desilusão, porque não são todos que o fazem, mas os que o fazem provavelmente têm um QI baixo."

Até agora, o público do Open da Austrália deste ano tem aproveitado todas as oportunidades para imitar a celebração de Ronaldo nas bancadas, o que tem gerado alguma confusão.

Durante a ronda inaugural, vários meios de comunicação social, comentadores e até alguns jogadores confundiram os gritos de "Siu" com vaias, antes de se aperceberem do que os adeptos estavam realmente a gritar.

Os cânticos receberam críticas mistas dos jogadores, com Kyrgios, sem surpresa, a gostar do apoio ruidoso. Depois da sua vitória na ronda inaugural sobre Liam Broady, o jogador de 26 anos fez a celebração "Siu" no court - para grande deleite dos fãs.

No entanto, é justo dizer que Andy Murray não estava tão entusiasmado.

É uma coisa dolorosa", disse o vencedor de três Grand Slams durante a sua entrevista no court, enquanto os sons de "Siu" ecoavam nas bancadas.

"Acho que é tipo 'Siu' ou algo do género, o que o Ronaldo faz quando marca", acrescentou na conferência de imprensa após o jogo. "Foi incrivelmente irritante".

