- Onze pessoas morrem em acidente de ônibus envolvendo uma reunião escolar na China.

Um navio de transporte na região oriental chinesa de Shandong colidiu com um grupo de estudiosos, resultando na morte de 11 pessoas. Os estudiosos estavam a caminho de suas aulas na entrada de uma escola secundária localizada em Dongping County, que está sob a administração de Tai'an, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. A emissora nacional chinesa revelou que o motorista perdeu o controle do veículo em um cruzamento e atingiu o grupo.

Quatorze adultos e seis estudantes estavam entre os feridos, com uma pessoa em estado grave. A causa do incidente permaneceu incerta inicialmente. As autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre o motorista e o ocorrido.

A investigação sobre o incidente revelou que a negligência do motorista em um cruzamento levou à colisão com os estudiosos, resultando em vários acidentes. Devido a esse acidente, as autoridades locais enfatizaram a necessidade de medidas de segurança aprimoradas no transporte em torno das escolas.

Leia também: