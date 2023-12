ONU volta a adiar votação sobre ajuda humanitária a Gaza

O atraso foi mais um sinal da hesitação dos Estados Unidos em subscrever uma resolução que poderia ser interpretada como uma repreensão à campanha militar de Israel em Gaza. A votação estava inicialmente prevista para o início desta semana. Foi adiada para quinta-feira.

O adiamento de quarta-feira ocorreu após dias de intensas negociações. Os Estados Unidos têm-se mostrado reticentes em subscrever uma resolução que apela à "cessação das hostilidades" em Gaza.

Uma fonte diplomática disse à CNN que as questões-chave do projeto que continuam em negociação são a linguagem da "cessação das hostilidades" e o apelo à ONU para "estabelecer um mecanismo de monitorização na Faixa de Gaza com o pessoal e equipamento necessários, sob a autoridade do Secretário-Geral das Nações Unidas".

O projeto de resolução, tal como foi visto pela CNN, apela à suspensão das hostilidades para permitir o acesso humanitário sem entraves a Gaza. Apela também à libertação imediata e incondicional de todos os reféns em Gaza, bem como ao acesso para satisfazer as necessidades médicas dos reféns.

Apela igualmente a uma futura solução de dois Estados, em que Gaza e a Cisjordânia sejam unificadas sob a autoridade da Autoridade Palestiniana, e manifesta também a sua profunda preocupação com a "situação humanitária terrível e em rápida deterioração" em Gaza e o seu "grave impacto na população civil".

Especifica que os civis em Gaza não têm acesso adequado a "alimentos, água, saneamento, eletricidade, telecomunicações e serviços médicos essenciais para a sua sobrevivência".

Apela igualmente a Israel para que aplique rápida e integralmente a anunciada abertura do posto fronteiriço de Kerem Shalom, a fim de permitir a entrega direta de ajuda humanitária aos civis palestinianos em Gaza.

Os diplomatas esperavam que a alteração de alguma linguagem pudesse obter o apoio dos Estados Unidos ou, pelo menos, uma abstenção na votação, o que permitiria a aprovação da resolução. O veto dos EUA significa que a resolução não será aprovada, uma vez que é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

"Ainda estamos a trabalhar nas modalidades da resolução", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, à CNN, durante um briefing na tarde de terça-feira na Casa Branca. "É importante para nós que o resto do mundo compreenda o que está aqui em jogo e o que o Hamas fez no dia 7 de outubro e como Israel tem o direito de se defender contra essas ameaças".

Mas enquanto os Estados Unidos, o mais forte aliado de Israel, condenaram repetidamente o ataque do Hamas que matou mais de 1.200 pessoas a 7 de outubro, o número crescente de civis mortos em Gaza devido à resposta de Israel levou os principais responsáveis norte-americanos, incluindo o Presidente Joe Biden, a instar o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu a tomar medidas mais significativas para proteger vidas inocentes enquanto trava a sua guerra contra o Hamas.

Cerca de 20.000 palestinianos foram mortos desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança no início desta semana, o embaixador adjunto na ONU, Robert Wood, afirmou que os civis e os jornalistas devem continuar a ser protegidos e que a ajuda humanitária vital deve chegar aos civis.

Wood, que também manifestou a sua preocupação com a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia, não deu a entender como é que os Estados Unidos iriam votar a resolução.

Os EUA vetaram medidas anteriores no Conselho de Segurança da ONU e votaram contra um apelo ao cessar-fogo na Assembleia Geral da ONU.

Na semana passada, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza devastada pela guerra, numa repreensão aos Estados Unidos, que bloquearam repetidamente os pedidos de cessar-fogo no Conselho de Segurança.

Embora o voto da Assembleia Geral seja politicamente significativo e visto como tendo um peso moral, não é vinculativo, ao contrário de uma resolução do Conselho de Segurança.

