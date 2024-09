Ontem testemunhamos 165 combates, segundo o relatório do Estado-Maior Ucraniano às 09:57.

Nas últimas 24 horas, a militares ucranianos documentaram cerca de 165 incidentes de conflito, com aproximadamente um terço deles ocorrendo na cidade altamente disputada de Pokrowsk, em Donbass. De acordo com o relatório, as forças russas realizaram 73 ataques aéreos em locais estratégicos e populações civis, utilizando 124 bombas guiadas e sete mísseis. Além disso, as forças invasoras realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 com lançadores múltiplos de foguetes, e lançaram mais de 1.700 drones kamikaze. As forças aéreas e terrestres ucranianas responderam com seis ataques em áreas que contêm pessoal, armas e equipamento inimigo.

09:37 Ucrânia: Morte Trágica de um Juiz do Supremo TribunalUm juiz de alto escalão, que oferecia ajuda humanitária a moradores de uma vila na região de Kharkiv, foi tragicamente morto em um ataque de drone a seu veículo civil. Os relatórios do escritório do procurador regional indicam que o ataque de drone atingiu o SUV dirigido pelo Juiz Leonid Loboyko. Três mulheres adicionais no veículo sofreram ferimentos. A Ucrânia está investigando ativamente potenciais crimes de guerra e homicídios.

08:55 Ucrânia Relata Danos Significativos e Feridos em SaporizhzhiaOficiais ucranianos relatam extensos danos a estruturas civis em Saporizhzhia, uma cidade industrial importante no sul do país, após intensos ataques aéreos russos. Pelo menos sete pessoas foram feridas, de acordo com o chefe da administração regional Ivan Fedorov, enquanto algumas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos e vários incêndios foram relatados.

08:27 Rússia: 125 Drones Ucranianos Desmantelados pela Defesa RussaAs forças russas afirmam ter interceptado e destruído 125 drones ucranianos na noite anterior. O ministério da defesa relatou que os drones foram abatidos pela defesa aérea russa em várias regiões, resultando em nenhum relatório de baixas. No região de Volgograd, 67 drones foram abatidos, com 17 cada em Belgorod e Voronezh, e 18 drones em Rostov.

07:42 Ucrânia: Mais de 1.100 baixas russas nas últimas 24 horasO Estado-Maior ucraniano relatou 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, totalizando aproximadamente 652.000 soldados feridos e mortos até agora. Os ucranianos também relataram a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados, bem como 93 drones abatidos e um sistema de defesa aérea danificado no mesmo período.

07:22 Analistas Militares: Ataques Ucranianos Alvo em Depósito de Munições RussoAnalistas militares na plataforma X relataram que drones ucranianos atingiram um depósito de armas em Kotluban durante a noite. Fontes locais afirmam incêndios perto do grande depósito de munições russo na região de Volgograd, e o Sistema de Informações de Incêndios da NASA também relatou incêndios na face norte do depósito. Não foram feitas declarações oficiais do Kremlin ou do Estado-Maior ucraniano sobre esse incidente.

06:54 Klingbeil Advoga pelo Continuação do Apoio à UcrâniaO líder do SPD alemão, Lars Klingbeil, espera que a cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein demonstre uma forte solidariedade com o país sob ataque pela Rússia. Ele afirmou: "A conferência deve comunicar novamente que todos estão obrigados, incluindo os EUA após as eleições de novembro, a continuar apoiando ativamente a Ucrânia enquanto for necessário". A reunião também deve explorar "como futuras conferências de paz podem ser ampliadas para estabelecer uma perspectiva de paz no melhor interesse do povo ucraniano". Biden é esperado na Alemanha em 10 de outubro e a reunião de nível mais alto dos 50 países que dão apoio militar terá lugar na base aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também é esperado para participar.

05:42 porta-voz de Zelenskyy sobre aprovação de armas: Rússia saberá primeiroO porta-voz do presidente ucraniano enfatizou que, até agora, não foi tomada uma decisão final sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov especificou que não há "decisão definitiva e clara" sobre esse assunto. No entanto, Zelenskyy teve conversas com potenciais partes influentes, como Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos. O porta-voz de Zelenskyy acrescentou: "É importante reconhecer que os russos serão informados primeiro sobre a permissão para penetrar profundamente no território russo. Eles serão informados primeiro, e então haverá um anúncio oficial".

04:45 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Kyiv DesapontadaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio à iniciativa de paz liderada pela China para resolver o conflito da Ucrânia. A posição da Suíça sobre essas iniciativas evoluiu desde junho, quando a Ucrânia ficou decepcionada com a posição da Suíça durante sua primeira cúpula de paz na Suíça. Atualmente, a Ucrânia está preparando outra cúpula de paz para novembro.

03:29 Lituânia Fornece Ajuda Militar à UcrâniaA Lituânia comprometeu-se a enviar um pacote de ajuda militar, composto por munição, computadores e suprimentos logísticos, à Ucrânia. Os suprimentos são esperados esta semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia forneceu munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos à Ucrânia.

Três indivíduos perderam a vida e seis mais ficaram feridos em bombardeios aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, de acordo com as autoridades locais. O ataque concentrou-se em instalações civis e afetou uma instituição educacional e entidades comerciais, com pessoas presentes nas ruas, como afirmou o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte Condena Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como "Loucura"A Coreia do Norte, sob acusações de transferências ilícitas de armas para a Rússia, condena a ajuda militar de $8 bilhões designada para a Ucrânia como "um desastre catastrófico" e uma provocação contra o poder nuclear da Rússia. Durante a visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, a Washington, o Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa nova ajuda, com o objetivo de fortalecer as capacidades de defesa própria de Kyiv. O pacote inclui armamentos com alcance aumentado, destinados a fortalecer a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Número de Mortes em Ataque em Sumy Sobe para DezApós dois ataques aéreos russos em um hospital na cidade ucraniana de Sumy, na fronteira, o número de mortos subiu para dez. No primeiro ataque à instalação médica, uma morte foi registrada, de acordo com o Ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação de pacientes. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, chama as ações da Rússia de "uma guerra contra os hospitais".

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA Mostram Interesse Significativo no "Plano de Vitória"De acordo com o porta-voz da equipe presidencial ucraniana, Serhiy Nykyforov, o governo dos EUA demonstra "considerável interesse" no chamado "plano de vitória" do Presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrário aos relatórios da mídia que indicam uma postura dúbia de Washington, Nykyforov nega essas alegações durante uma entrevista na televisão ucraniana. "Essas alegações são imprecisas", diz Nykyforov. "O plano foi recebido de forma construtiva." Ele também menciona que o Presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu retornar com "decisões e respostas específicas" sobre o plano na próxima reunião do grupo de contato de Ramstein, em 12 de outubro, na Alemanha.

22:25 Zelenskyy: Trump Apoiou a Ucrânia Durante EncontroDe acordo com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump apoia a Ucrânia se vencer as eleições em novembro. Zelenskyy fez essa declaração após uma conversa com o republicano dos EUA, conforme relatado no canal Fox News. "Não tenho certeza sobre os resultados das eleições e o futuro presidente", diz Zelenskyy. "Mas recebi uma comunicação clara de Donald Trump de que ele ficará ao lado da Ucrânia."

21:40 Lavrov: Ocidente Deve Evitar Envolvimento em "Batalha Suicida" Contra o Poder Nuclear "Rússia"O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alerta o Ocidente a não desafiar o poder nuclear "Rússia", alertando que isso poderia levar a um "cenário suicida". O discurso de Lavrov na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York veio após as recentes ameaças de Putin de utilizar armas nucleares contra países que apoiam ataques convencionais contra a Rússia. Na visão de Putin, qualquer ataque apoiado por um país com poder nuclear é considerado um ataque desses países.

Em meio à guerra cibernética em escalada entre a Ucrânia e a Rússia, a agência de cibersegurança da Ucrânia relatou um aumento significativo nos ataques cibernéticos com o objetivo de desestabilizar a infraestrutura crítica e os sistemas governamentais. Os ataques atingiram serviços essenciais, como redes elétricas, bancos e hospitais, causando interrupções generalizadas e potenciais riscos à segurança pública.

Em resposta ao contínuo uso de táticas de guerra cibernética pela Rússia, especialistas em cibersegurança internacional pediram uma ação coletiva para fortalecer as medidas de defesa e desencorajar novos ataques cibernéticos. Eles instaram à cooperação entre governos, empresas privadas e organizações não governamentais para fortalecer os protocolos de cibersegurança e compartilhar informações sobre potenciais ameaças.

