Ons Jabeur atinge a primeira final de um Grand Slam em Wimbledon com a vitória sobre Tatjana Maria

A tunisina Jabeur já tinha feito história em Wimbledon deste ano, sendo a primeira mulher árabe ou norte-africana a disputar as meias-finais de um Grand Slam, e deu mais um passo em frente com uma vitória batalhadora contra Maria.

A terceira cabeça de série, que só perdeu dois sets no torneio, venceu o primeiro set depois de garantir uma dupla quebra de serviço, mas Maria usou o seu "slice" com bons resultados e respondeu com uma quebra para vencer o segundo set.

Com a partida empatada, Jabeur ganhou vantagem com um break no início do terceiro set, seguido de outro a 3-0, quando Maria enviou um simples voleio de forehand para longe.

A partir daí, a partida estava praticamente garantida e Jabeur completou a vitória no seu segundo de três match points, depois de Maria ter voltado à rede.

Sou uma tunisina orgulhosa por estar aqui hoje", disse Jabeur, que enfrentará Elena Rybakina na final de sábado, na sua entrevista no court, "e sei que na Tunísia estão a ficar loucos neste momento".

"Tento inspirar-me o mais possível. Quero ver cada vez mais jogadoras, não só tunisinas, mas também árabes e africanas, na digressão. Adoro o jogo e quero partilhar esta experiência com eles".

Jabeur e Maria são amigos íntimos e deram um longo abraço na rede no final do encontro. Enquanto o público aplaudia as duas jogadoras, Jabeur arrastou Maria de volta para o court e fez um gesto para que o público aplaudisse a sua adversária.

Em Wimbledon, a alemã realizou o melhor torneio de Grand Slam da sua carreira, apenas 15 meses depois de ter dado à luz o seu segundo filho.

Ela é apenas a sexta mulher com 34 anos ou mais a disputar uma semifinal de Grand Slam, seguindo os passos de Venus e Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert e Billie Jean King.

LER: Três seguranças de Wimbledon detidos por alegada luta entre si

"Ela tem que me fazer um churrasco agora para compensar toda a correria que eu fiz", brincou Jabeur após a partida.

"Queria mesmo partilhar o momento com ela no final, porque ela é uma grande inspiração para muitos jogadores, incluindo eu. Voltar depois de ter tido dois bebés - não consigo acreditar como ela o fez."

Jabeur nunca tinha passado dos quartos de final de um Grand Slam antes do torneio deste ano, mas tem estado na melhor forma da sua vida esta época, subindo até ao número 2 do ranking mundial.

No ano passado, fez história como a primeira jogadora árabe - masculina ou feminina - a entrar no top 10 da classificação de singulares.

Rybakina surpreende Halep

Na outra semifinal de quinta-feira, Rybakina teve um desempenho brilhante para surpreender a bicampeã de Grand Slam Simona Halep em sets diretos - 6-3 6-3.

Esta será a primeira grande final de Rybakina, de 23 anos, que se tornará a mais jovem finalista de singulares femininos em Wimbledon desde Garbine Muguruza em 2015.

"Não sei como descrever, foi muito bom, hoje estava mentalmente preparada e fiz tudo o que podia e foi um jogo incrível", disse Rybakina, a primeira jogadora a representar o Cazaquistão a chegar a uma final em Wimbledon, na sua entrevista após o jogo.

Halep, por seu turno, estará desapontada por não ter capitalizado a sua forte forma, não tendo perdido um set no torneio antes do jogo de quinta-feira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com