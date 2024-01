"One Piece" chega à Netflix com muitos fãs. Se ainda não é um deles, não se incomode

Em vez disso, a primeira temporada de oito episódios é vítima das armadilhas associadas à tentativa de traduzir uma forma de arte muito diferente para a vida de ação ao vivo, um desafio que a Netflix já experimentou com a curta duração de "Cowboy Bebop". As dificuldades podem ser vistas no tom de "One Piece", que em vários momentos parece uma série infantil, um sonho surreal filtrado pela mente do realizador David Lynch e um filme de "Piratas das Caraíbas" produzido sob o efeito de drogas alucinogénias.

O enredo básico envolve um jovem aspirante a pirata chamado Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy, cuja personagem se refere sempre a si própria dizendo o seu nome completo), que está numa missão para encontrar um tesouro lendário e há muito desaparecido conhecido como One Piece, um feito que lhe permitiria cumprir o seu objetivo de se proclamar o rei dos piratas.

Perseguido por uma autoridade implacável conhecida como os Fuzileiros, Luffy reúne uma tripulação rancorosa e excêntrica que inclui o talentoso espadachim Roronoa Zoro (Mackenyu), a ladra Nami (Emily Rudd) e o empunhador de fisgas Usopp (Jacob Romero).

Ah, e já mencionámos que o Macaco consegue esticar-se como o Sr. Fantástico do Quarteto Fantástico, depois de ter comido um fruto mágico que o transformou em borracha, apenas um dos poderes extraordinários que os amigos e os inimigos têm - como o mal-humorado palhaço pirata cujas partes do corpo funcionam de forma independente?

Por muito estranho que tudo isto pareça, o principal impedimento para se comprar "One Piece" reside nas suas flutuações selvagens, que podem ir da violência mais ousada do que o esperado ao capricho num abrir e fechar de olhos - emblemático de todas as influências que Eiichiro Oda teceu no material de origem, mas aparentemente para além da capacidade dos criadores do programa (Matt Owens e Steven Maeda) de se esforçarem para criar algo que envolva consistentemente os não iniciados.

Anunciada pelo Daily Beast como "a série da Netflix mais badalada do ano", "One Piece" foi claramente montada com muito carinho e com uma grande quantidade de dinheiro da Netflix, invocando um monstro gigante ocasional, sequências de ação elaboradas e lutas de espadas, bem como maquilhagem bizarra que parece ter sido rejeitada de "O Senhor dos Anéis". Além disso, a Netflix adicionou mais de 380 episódios da série animada ao serviço, pelo que isto é apenas a ponta do icebergue.

No entanto, conhecer bem a série é tão ilusório como o tesouro e, embora as legiões de fãs existentes se alistem avidamente nesta aventura no oceano e, quem sabe, possam encontrar muita companhia, aqueles que só querem ver o que se passa, vão sentir-se em baixo.

"One Piece" estreia a 31 de agosto na Netflix.

