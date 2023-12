Ondas gigantescas e condições de praia ameaçadoras para a vida atingem a costa da Califórnia pelo terceiro dia

As ondas invulgarmente grandes - muitas vezes com mais de 6 metros de altura - provocaram o encerramento de praias ao longo da costa da Califórnia e enviaram dilúvios de água prejudiciais para várias ruas, casas e empresas à beira-mar.

No condado de Ventura, duramente atingido, as ondas transpuseram os paredões e arrastaram carros estacionados pela rua e para cruzamentos importantes, bloqueando o caminho dos socorristas, disse o capitão dos bombeiros Brian McGrath à TNLA, afiliada da CNN. As inundações num hotel local também causaram danos em todos os quartos do rés do chão, disse ele.

As águas altas e as perigosas correntes de retorno têm vindo a assediar grande parte da costa ocidental, desde o sul da Califórnia até ao Oregon, desde quinta-feira, causadas por uma série de fortes tempestades que têm vindo a chegar a terra a partir do Oceano Pacífico.

Embora os perigos diminuam para os californianos do norte no sábado, as zonas costeiras do centro e do sul da Califórnia continuarão a ser fustigadas por ondas extremas, que poderão atingir cerca de 25 pés nas zonas afectadas.

Algumas ondas que atingem a área da Baía da Califórnia podem atingir um pico de 40 pés - aproximadamente o tamanho de um poste telefónico - e outras deverão atingir 28 a 33 pés.

A costa sul do Oregon também deverá ser fustigada por fortes ondas e ventos fortes no início de sábado. Os avisos de ondas altas estão em vigor na região até à manhã de sábado, uma vez que são esperadas ondas entre 20 e 25 pés.

Os curiosos e os surfistas entusiasmados ficaram encantados com as ondas espectaculares, mas as autoridades locais estão a pedir às pessoas que se mantenham fora da água e longe das praias devido às condições potencialmente perigosas para a vida.

"As praias, os cais e os portos vulneráveis NÃO devem ser considerados seguros", afirmou o Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles.

As autoridades do condado de Ventura fecharam todas as praias até à véspera de Ano Novo devido às ondas de 15 a 20 pés que deverão atingir a costa até sábado à noite. O condado, juntamente com as praias de Hermosa, Manhattan e Palos Verdes, enfrentam as ondas mais extremas no sábado e correm o risco de inundações costeiras significativas.

"Sabemos que as ondas parecem impressionantes e compreendemos a vontade de vir aqui", disse McGrath ao TNLA na sexta-feira. "Mas estamos a pedir às pessoas que se mantenham afastadas e fora da área para sua segurança e para a nossa."

Os primeiros socorristas de Ventura resgataram cerca de 10 pessoas na sexta-feira "que pensavam ser capazes de navegar naquela maré alta", disse o capitão dos bombeiros. Dois frequentadores da praia também ajudaram a retirar da água um salva-vidas que se debatia enquanto este tentava regressar a terra depois de salvar uma pessoa perto do cais, disse o bombeiro Andy VanSciver à CNN.

Durante a primeira vaga de ondas fortes na quinta-feira, cerca de 20 pessoas foram arrastadas por uma onda que embateu numa barreira de praia rodeada de espectadores na zona de Pierpont, em Ventura Beach, segundo as autoridades. Oito pessoas feridas foram levadas para o hospital.

"Foi aterrador e apocalítico", disse Colin Hoag, que captou um vídeo das pessoas a tentarem escapar quando a onda gigantesca se abateu sobre a barreira. A água do mar, que se movia rapidamente, arrastava algumas pessoas e batia nos carros quando os condutores tentavam fugir a toda a velocidade.

"As pessoas estavam a gritar e a berrar. Eu corri o mais depressa que pude", disse Hoag.

Uma das tempestades que está a provocar as ondas também trará chuva e vento à Califórnia até sábado.

Na manhã de sábado, a chuva deslocar-se-á para o interior e para o sul da Califórnia antes de enfraquecer sobre as Montanhas Rochosas no domingo.

Mais para o interior, uma mistura invernosa cairá em áreas do centro e leste da Califórnia. É possível que mais de 30 cm de neve caiam sobre as cristas e picos de alta altitude e espera-se entre 15 a 30 cm nas zonas montanhosas de menor altitude.

Mary Gilbert e Cindy Von Quednow, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com