Olivier Rousteing: 'Quando se perde o amor da mãe biológica... não se tem medo de nada'

Não conheço os meus pais biológicos e não sei porque é que eles me abandonaram, mas acho que é isso que me torna forte hoje. Quando perdemos o amor da nossa mãe biológica, de certa forma, sentimos que não temos medo de nada. Temos de nos esforçar, acreditar em nós e não ter medo.

Como parte da minha função de editora convidada, quero falar sobre diferentes origens, diversidade e infância. Temas que são muito importantes para mim e para o mundo em que vivemos atualmente.

Os meus pais adoptivos adoraram-me e fizeram-me acreditar em mim, mas apercebi-me, por volta dos 11 anos, que era diferente quando estava a ser vítima de bullying na escola - os miúdos diziam coisas como "és um sacana, a tua mãe é uma prostituta, o teu pai não é teu pai".

A moda ajudou-me; foi como uma terapia. Com a moda, eu podia identificar-me com alguma coisa. Quando nos vestimos, tentamos representar uma personagem - e eu representava tanto essa personagem quando era miúdo.

Quando os amigos, depois da escola, me perguntavam porque é que eu era diferente dos meus pais, eu dizia: "Oh, sou um príncipe do Egipto, de Marrocos ou do Brasil".

Juventude, raça e tradição

Quando a imprensa anunciou que eu era o novo diretor criativo da Balmain, o que mais chocou muita gente não foi a minha idade (tinha 26 anos na altura), mas sim a minha cor, e isso surpreendeu-me muito. De repente, surgiram todas estas histórias sobre o facto de eu ser a primeira designer negra numa casa de moda de luxo e de herança.

Por vezes, o público da moda pensa que é realmente moderno e vanguardista, mas penso que o sistema também pode ser bastante antiquado. Hoje tenho orgulho em falar de um mundo onde, ao andar na rua, se vê tanta diversidade, pessoas diferentes, cores diferentes, raças diferentes.

É isso que quero tentar exprimir na minha passerelle, no meu casting. Todas as minhas raparigas, independentemente da idade, podem ser mães, podem ter 20 anos, podem ter diferentes formas corporais e ser de diferentes cores. Asiáticas, americanas, africanas, europeias - são mulheres bonitas e fortes que têm orgulho em estar na passerelle.

Uma musa moderna

Acho que é por isso que escolho musas que são realmente diferentes e modernas - escolho-as porque são contemporâneas, fazem parte deste novo mundo.

Fazem parte do presente e do futuro. Por exemplo, a Kim Kardashian. Ela é minha amiga, é uma mulher que eu adoro por diferentes razões. Primeiro, acho que ela é poderosa, representa o novo mundo e representa a nova família: Kim, Kanye, North. Acho que é uma família moderna. Quando eu era criança, não tinha este exemplo quando estava a crescer.

Também acho que ela está a ultrapassar os limites no que diz respeito à forma feminina. Adoro vesti-la, pois tem um tipo de corpo diferente das modelos da minha passerelle. Adoro ver diferentes formas corporais, diferentes raparigas, diferentes personalidades e diferentes origens - ela faz parte do meu mundo.

#Diversidade

Decidi ser designer porque adoro roupa, moda e o glamour do mundo da moda. Mas apercebi-me que não queria apenas agradar à primeira fila e à indústria.

Tenho a oportunidade de exprimir muito mais do que isso: a minha visão do mundo e a diversidade. Sempre fez parte da minha vida, do meu sangue e da minha mente, mas é um tema que se pode realmente exprimir quando se cresce e se sabe quem se é.

Quero chegar às pessoas que sonham em grande e é por isso que, para mim, a diversidade é um tema tão importante. É algo que faz parte de mim e pelo qual lutarei sempre.

Fonte: edition.cnn.com