Oliver Pocher e Amira Aly terminaram formalmente o casamento.

A briga entre Oliver Pocher e Amira Aly, após o término do relacionamento, pode estar chegando ao fim. Recentemente, Pocher revelou no Instagram que o divórcio foi finalizado legalmente. Essa notícia surge cerca de um ano após o anúncio público do fim do relacionamento deles.

Em uma foto antiga de casamento, Pocher fez a revelação na rede social, dizendo: "A partir de hoje, Amira e eu estamos oficialmente divorciados! Pensei que duraria mais. (P.S.: A foto não é recente)."

Pocher e Aly trocaram votos em 2019. Eles anunciaram a separação no podcast conjunto "Die Pochers!" no verão de 2023, afirmando: "É hora de informar o público... Pensamos que essa era a melhor maneira de dar a notícia. Estamos separados. É isso." Desde então, ambas as partes têm comentado frequentemente sobre a disputa pela guarda dos filhos que chamou a atenção da mídia.

Em um episódio do podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", apresentado por Pocher e sua primeira ex-esposa Alessandra Meyer-Wöhrden, ele revelou há cerca de uma semana que o divórcio ainda não havia sido efetivado após uma audiência no tribunal. O juiz havia determinado que "nada deve dar errado agora, e então esse divórcio só será anunciado". O decreto será emitido e enviado a ambas as partes e seus advogados em uma data posterior.

Enquanto isso, Aly já deixou para trás o sobrenome Pocher. Em seu podcast "Liebes Leben" com seu irmão Hima, ela explicou por que apareceu como Amira Aly em vez de Amira Pocher no programa de TV "Schlag den Star".

"Eu queria participar e vencer como Amira Aly", explicou a apresentadora. "Estou muito feliz em usar meu próprio nome novamente.only. It just feels right." Ela acrescentou que o nome "encaixa perfeitamente" e, desde o programa, ela se sente "à vontade" e tem a impressão de que "posso fazer algo sem medo de uma avaliação detalhada de minha vida pessoal".

