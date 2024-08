Oliver Kalkofe ressuscita o infame #SchleFaZ

Quando o monstro Octo-Crustáceo, exibindo seis membros em vez dos costumeiros oito, persegue sua presa a passo de caracol, quando um matador ataca no meio de uma aula de aeróbica, ou banhistas de sol descobrem que estão fugindo de zumbis nazistas com óculos escuros - esses são os sinais de que os espectadores mergulharam no estranho reino de Oliver Kalkofe e Peter Rütten. Sua extravagância de filmes ruins "#SchleFaZ - Os Piores Filmes de Todos os Tempos" volta a emergir às sextas-feiras às 10h. RTL NITRO e RTL agora servem como novo refúgio para "#SchleFaZ", oferecendo uma nova pérola da lixeira toda semana.

Não faz muito tempo que a série parecia estar chegando ao fim. Tele 5 deixou que ela definhasse no final de 2023. Mas, um dia antes do Natal, o milagre aconteceu: Nitro adotou o formato. Kalkofe lembra de anunciar a notícia incrível aos fãs no palco: "Quando anunciamos que '#SchleFaZ' continuaria no Nitro e no stream no RTL+ após sua saída do Tele 5, foi uma das experiências mais comoventes e emocionantes que já tive no palco. A tristeza e a angústia dos fãs se transformaram em uma alegria indescritível. As pessoas estavam chorando e se abraçando. Foi uma visão e tanto."

A equipe experiente das edições anteriores permaneceu intacta: "Assim, podemos nos orgulhar de dizer que continuará tão deliciosamente horrível como sempre foi. Nesse sentido, é um renascimento, assim como um novo começo." Receber isso de novo, nessa idade avançada, é ótimo, diz o homem de 58 anos.

"#SchleFaZ" estreou em 2013 - com mais de 160 filmes no currículo até agora. "#SchleFaZ" começou como uma ideia divertida para o verão. "Nunca imaginamos o impacto que teria", admite Kalkofe. Na Inglaterra e na América, era comum reunir-se para assistir a más filmes com amigos, encontrando humor involuntário em seus erros. "Não era tão popular aqui. Mas oferece uma libertação catártica: você toma algo terrivelmente detestável e o transforma em algo agradável. Por meio de nossa edição, o filme ruim se torna uma festa animada. Consumido sozinho, você pode ficar irritado com o filme terrivelmente ruim, mas com a gente, torna-se uma oportunidade de rir e se divertir."

A paixão e o entusiasmo pelo projeto são evidentes. "O público aprecia a honestidade, já que nem sempre ela é abundante na televisão."

O que o público pode esperar? "Estamos muito orgulhosos da estreia da temporada, pois conseguimos garantir uma produção original da RTL para ela", diz Kalkofe. "É claro que é muito difícil encontrar algo adequado para '#SchleFaZ' entre as produções de alta qualidade da RTL", diz ele com uma pitada de ironia. Mas eles conseguiram: "S.O.S. Barracuda: A Morte Distribui as Cartas" é de 1999.

"O filme é uma série de ação dos anos 90, estrelado por Heinz Hoenig como o vilão principal, Verona Feldbusch em seus dias de 'Pooth' e Maren Gilzer. É uma cópia 'Die Hard' a bordo de um barco de pesca de jogos de azar ao largo de Travemünde. Nick Wilder, o ator famoso por seu papel como Sr. Kaiser nos comerciais da Hamburg-Mannheimer, assume o papel de Bruce Willis. 'Isso é ouro puro de '#SchleFaZ'!', diz o narrador, um fã de 'Die Hard' que acha essa versão overdramática e amadora de escola uma ótima e absolutamente adequada estreia para a nova casa da RTL."

Os curadores apaixonados por lixo algum dia vão se cansar de filmes dignos de lixo? Kalkofe reflete: "Não acho que sim." Mas a tarefa não deve ser subestimada. "Inicialmente, usávamos tudo o que podíamos pegar. Mas logo percebemos que não era suficiente. Muitos filmes são ruins apenas porque são chatos e sem sentido. Mas nosso lema é 'Lindo Lixo'. Procuramos filmes que são tão ruins que você não pode deixar de rir deles, que foram levados ao limite pelo entusiasmo involuntário. Encontrar essas verdadeiras obras-primas de lixo não é tarefa fácil."

O retorno de "#SchleFaZ" para RTL NITRO e RTL+ foi uma ocasião de alegria para seus fãs leais, que ficaram felizes em saber que poderiam continuar a desfrutar dos filmes deliciosamente ruins da série. Com a nova plataforma, "#SchleFaZ" tem a oportunidade de desenterrar mais pérolas escondidas e apresentá-las a seus espectadores todas as semanas.

Em sua busca pelo filme de lixo perfeito, a equipe "#SchleFaZ" está sempre à procura de filmes que são tão ruins que são engraçados, impulsionados por um entusiasmo involuntário que os leva ao limite. Eles procuram filmes que incorporam seu lema de "Lindo Lixo", filmes que são tão ruins quanto cativantes e só podem ser desfrutados com risos e diversão.

