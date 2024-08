Oliver Kalkofe reintroduz a hashtag #SchleFaZ

Quando o monstro de muitas pernas, com seis braços em vez dos habituais oito, se aproxima de sua presa desprevenida a passo de lesma, ou quando um assassino em série desajeitado massacra no meio de uma aula de aeróbica, ou turistas encontram-se correndo para suas vidas de zumbis nazistas de óculos de sol - os fãs do dinâmico duo, Oliver Kalkofe e Peter Rütten, sabem que encontraram seu nicho. O festival de "piores filmes de todos os tempos" "#SchleFaZ" está prestes a fazer um retorno nesta sexta-feira, às 22h, agora na RTL Nitro e na RTL.

Foi há poucos meses que a série pareceu ter chegado ao fim prematuramente, após ser cancelada na Tele 5 no final de 2023. Mas então, milagrosamente, no próprio dia de Natal, a Nitro veio em seu resgate. Kalkofe não conseguiu conter sua empolgação na época, anunciando a notícia aos fãs no palco: "Há poucos momentos tão belos e emocionantes quanto quando anunciamos que '#SchleFaZ' continuaria a florescer na Nitro e na RTL+ após seu término na Tele 5. A angústia e o desespero coletivos dos fãs foram substituídos instantaneamente por uma alegria indescritível. Os fãs choravam e se abraçavam. Foi uma visão e tanto."

A equipe das temporadas anteriores permanecerá no lugar, e Kalkofe se orgulha em assegurar aos fãs: "Portanto, podemos dizer com orgulho: Continuará tão deliciosamente terrível como sempre foi. Nesse sentido, é tanto um renascimento quanto uma continuação." O Kalkofe de 58 anos não pode deixar de sentir uma sensação de satisfação e realização com a oportunidade de revisitar essa empreitada barulhenta desta vez.

"Nascido da loucura"

A série tem sido uma constante nas telas desde 2013 - com mais de 160 filmes já catalogados. O "#SchleFaZ" começou como nada mais que uma ideia divertida para o verão. Kalkofe e Rütten nunca imaginaram que essa ideia tola floresceria no fenômeno de culto que é hoje. Na América e na Inglaterra, assistir a más filmes com amigos e se deliciar com seu humor involuntário já era um passatempo popular. "Mas não aqui - não exatamente", admite Kalkofe. "Mas serve para liberar uma emoção catártica: Você transforma algo que é verdadeiramente horrível em algo maravilhoso através de nossa edição. O filme ruim se torna uma celebração alegre. Sem nós, você pode ficar irritado com o filme horrível, mas conosco, risadas e camaradagem se seguem."

É difícil não notar o entusiasmo e a paixão que parecem permear todos os aspectos dessa empreitada louca. "O público aprecia nossa honestidade, porque honestamente, isso nem sempre é uma garantia na televisão."

Então, o que está na agenda para a temporada que vem? "Estamos especialmente animados com a estreia da temporada, porque temos uma produção original da RTL incrível para nossos espectadores", revela Kalkofe. "Claro, é desafiador encontrar algo adequado para o '#SchleFaZ' entre as incontáveis produções de alta qualidade da RTL - então tivemos que procurar alto e baixo!" Eles finalmente encontraram seu tesouro: "S.O.S. Barracuda: A morte joga roleta" de 1999.

"Tesouro imaculado do '#SchleFaZ'"

"Esse é verdadeiramente um tesouro imaculado do '#SchleFaZ' - um thriller de ação inspirado em 'Duro de Matar' a bordo de um navio de pesca de apostas ao largo de Travemünde. O papel de Bruce Willis é brilhantemente e humoristicamente interpretado pelo até então desconhecido Nick Wilder, mais conhecido por sua atuação como Sr. Kaiser nos comerciais da Hamburg-Mannheimer. 'Isso é ouro puro para o '#SchleFaZ'!', diz o fã de 'Duro de Matar', saudando essa produção estudantil blasfema como uma 'estréia espetacular e totalmente merecida' para a nova série da RTL."

Esses arqueólogos de filmes maníacos algum dia se cansarão de sua busca implacável pelos piores filmes já conhecidos pela humanidade? Kalkofe acha que não. "Eu não acredito nisso." Mas ele alerta que a tarefa não deve ser subestimada. "Inicialmente, apenas pegávamos o que encontrávamos. Mas logo percebemos que isso não era suficiente. Muitos filmes são ruins porque são simplesmente maçantes e sem interesse. Mas nosso lema é 'Linda Merda'. Procuramos filmes que são tão ruins que são engraçados - filmes que foram levados ao limite por uma paixão mal direcionada. Desenterrar essas verdadeiras jóias não é uma tarefa simples."

