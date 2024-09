- Oliver exibe sentimentos profundos devido ao divórcio iminente.

Em agosto de 2023, Oliver Poacher e Amira anunciaram o fim do seu relacionamento, e agora, um ano depois, o seu divórcio foi oficialmente concluído. O comediante e apresentador de TV, que tem dois filhos em comum, vai partilhar a custódia, mas já não está legalmente ligado um ao outro. Poacher vai pagar pensão de alimentos, mas não vai pagar alimentos à sua ex-esposa. Este acordo foi estabelecido anteriormente num acordo pré-nupcial assinado durante o casamento.

Poacher, de 46 anos, anunciou o divórcio no Instagram, dizendo: "Hoje, Amira e eu estamos legalmente divorciados!" No entanto, o divórcio parece estar a afetar o usualmente resistente comediante, uma vez que acrescentou: "Que pena... pensei que duraria mais". Mas Poacher sendo Poacher, não conseguiu resistir a fazer uma piada, mesmo face à tristeza. Clarificou a fotografia do casamento que usou: "P.S.: A foto não é atual".

Poacher Continua a Lutar com a Paz Pós-Separação

Amira já passou para a frente, saindo com o apresentador de TV Christian Düring e recentemente passou férias com ele na montanha para relaxar. Este é um assunto que Poacher encontra difícil de lidar. No seu podcast "Die Poachers! Frisch recycelt", que continua com a sua primeira ex-mulher, Sandy Meyer-Wölden, depois da saída de Amira, faz frequentemente comentários sobre o novo relacionamento de Amira.

Parece que a dor do casamento falhado ainda o afeta, como sugerido pela sua última publicação. Sob a foto, os comentários acumulam-se, incluindo de celebridades como Lilly Becker: "Estás bem?" e Jenny Elvers: "Que pena..., tudo de bom". O antigo concorrente do DSDS, Prince Damien, parece ver uma oportunidade no novo estado civil de Poacher, comentando: "Se tivesses casado comigo, as coisas teriam sido diferentes".

+++ Também a Ler +++

Poacher Luta Publicamente por Amira - Um Passo na Direção Certo

Não Há Chance de Reconciliação? Poacher Apaga Todas as Fotos de Amira

Amira Pocher Fala aos Seus Fãs pela Primeira Vez Depois do Fim

Depois de anunciar o divórcio no Instagram, Oliver Poacher lutou com as consequências, expressando a sua decepção por não ter durado mais. Apesar de ter passado para a frente, o comediante encontrou difícil lidar com o novo relacionamento de Amira com o apresentador de TV Christian Düring, fazendo frequentemente comentários sobre ele no seu podcast.

Na sua última publicação no Instagram, Poacher recebeu comentários de apoio de celebridades como Lilly Becker e Jenny Elvers, expressando preocupação e votos de boa sorte, enquanto o antigo concorrente do DSDS, Prince Damien, viu uma oportunidade no estado civil solteiro de Poacher.

Leia também: