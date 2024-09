- Olhando para uma foto pessoal, ela relembra o verão.

Jennifer Lopez, aos 55 anos, publicou uma série de fotos no Instagram. No caption, "Esse foi um verão", ela se referiu ao seu término com o marido Ben Affleck, de 52 anos, após o pedido de divórcio no aniversário de casamento, em 22 de agosto. O anúncio veio após rumores durante todo o verão.

De acordo com a revista "People", Lopez entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles, marcando 26 de abril de 2024 como a data de separação.

O que o conteúdo sugere e quais pistas J-Lo deixa?

As fotos de verão de Lopez mostram ela em trajes elegantes e casuais, incluindo um biquíni marrom e um maiô branco, além de um sedutor selfie no espelho que pode ser uma mensagem não dita para o ex. Além disso, ela inclui detalhes nas fotos que parecem estar relacionados ao seu estado atual.

Por exemplo, ela compartilha uma foto com sua irmã Lynda Lopez, de 53 anos, filhos Emme e Max, de 16 anos, o cachorro da família e uma possível nova adição à família - um gatinho listrado vermelho. Entre essas imagens, há legendas como "O universo se desfaz como deve ser".

Uma foto de Lopez usando uma camisa que diz "Ela floresce e é livre, fora do alcance e em paz" aumenta ainda mais o mistério. Assim como sua exibição de um suéter com a frase "Mãe Abençoada". Por fim, uma foto séria de Jennifer Lopez é capturada, com cabelo bagunçado e uma camisa que diz "Sonho".

Lopez e Affleck se casaram em Las Vegas em julho de 2022, seguido por um casamento maior em Georgia mais tarde naquele ano. Eles reacenderam seu romance após trabalharem juntos 20 anos atrás, durante as filmagens de "Gigli". Após um noivado e término iniciais, eles se reconciliaram em maio de 2021.

