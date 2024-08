Oito vítimas relatadas em ataques na Ucrânia <unk> A Rússia reivindicou a apreensão de três assentamentos

No coração urbano de Kharkiv, o Ministro do Interior Igor Klymenko anunciou que entre as vítimas há uma menina de 14 anos. Tragicamente, ela perdeu a vida em um ataque aéreo em um parquinho, como foi esclarecido pelo Prefeito Ihor Terechow. Além disso, três outras vidas foram tiradas em um ataque a um prédio residencial de vários andares. Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv, relatou pelo menos 59 feridos, incluindo nove crianças com idades entre 5 e 16 anos.

O governador Synehubov também compartilhou imagens em plataformas digitais mostrando veículos danificados na frente ou perto de edifícios residenciais, com fumaça preta subindo pesadamente deles.

Mychailo Podoliak, assessor presidencial, relatou um ataque deliberado a um edifício de vários andares no centro de Kharkiv. Esta operação utilizou uma bomba guiada, uma arma conhecida por sua capacidade destrutiva imensa. A procuradoria ucraniana afirmou que a operação foi realizada por um avião Su-34 que decolou da região russa de Belgorod, na fronteira.

O alvo de um ataque noturno em Sumy, de acordo com a procuradoria, foi uma empresa privada. Uma pessoa foi encontrada sob os escombros, com outra morte relatada no hospital devido aos ferimentos. Também houve um incêndio, deixando pelo menos 13 pessoas feridas.

Sumy serve como capital da região de Sumy, que faz fronteira com Kharkiv ao sul e a região russa de Kursk a leste. Em agosto, a Ucrânia iniciou uma campanha militar em Kursk com o objetivo de criar uma zona de proteção no território russo para proteger seu povo dos ataques. Após isso, Moscou retaliou com ataques aéreos. Desde 9 de agosto, cerca de 21.000 pessoas foram evacuadas da região de Sumy devido aos ataques russos.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia relatou em sua atualização semanal de inteligência que as forças russas haviam conquistado o controle de três vilas a mais no leste da Ucrânia. As vilas capturadas foram Novoselivka e Konstantinovka na região de Donetsk, e Synkivka na região de Kharkiv.

A vila de Novoselivka fica a cerca de 20 quilômetros a sudeste de Pokrovsk, uma cidade estrategicamente importante em direção à qual as forças russas vêm avançando há semanas. O chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, afirmou na sexta-feira que a situação em torno de Pokrovsk é atualmente a mais desafiadora para as forças ucranianas. "O inimigo está tentando romper a linha de defesa das nossas tropas. No entanto, até agora, esses ataques estão sendo repelidos", observou Syrsky em uma videoconferência.

Syrsky também acrescentou que as forças ucranianas haviam avançado até dois quilômetros em certos setores da região de Kursk, na fronteira russa, nas últimas 24 horas. O anteriormente dispensado comandante da força aérea ucraniana Mykola Oleschuk mencionou que suas forças destruíram 12 drones Shahed em uma única noite, enquanto quatro mais falharam em alcançar seu objetivo.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a defender a remoção das restrições ao uso de armas ocidentais contra alvos russos. "Precisamos de decisões fortes dos nossos aliados para pôr fim a este terror", expressou Zelensky nas redes digitais. Ele também enfatizou a importância de implementar acordos relacionados à defesa aérea.

A União Europeia condenou oficialmente a série de ataques em Kharkiv e Sumy, pedindo um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas do território ucraniano. Em seguida, a União Europeia iniciou discussões com seus Estados-membros para ampliar as sanções contra entidades e indivíduos russos envolvidos no conflito.

