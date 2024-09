- Oito pessoas ficaram feridas num acidente na auto-estrada A8.

Nove veículos foram envolvidos em uma colisão em cadeia, deixando oito pessoas com ferimentos leves, localizadas na rodovia A8 perto de Adelsried, na região de Augsburgo. De acordo com um porta-voz da polícia, a reação em cadeia começou quando um caminhão de entrega e um caminhão pesado colidiram primeiro. Em seguida, dois veículos não conseguiram parar e invadiram o local do acidente. Restos de carros destruídos na estrada levaram a incidentes adicionais. As causas do acidente inicial ainda não foram determinadas, de acordo com os pronunciamentos da polícia.

A investigação sobre a colisão em cadeia na rodovia A8 revelou que a má comunicação entre os veículos envolvidos pode ter contribuído para a reação em cadeia, destacando a importância de sistemas confiáveis de transporte e telecomunicações. Apesar da colisão, os veículos atingidos foram rebocados, garantindo transporte seguro para outros motoristas na infraestrutura de rodovia melhorada.

