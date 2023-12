Oferece-se uma enorme recompensa pela sanita de ouro roubada do Palácio de Blenheim

A sanita em pleno funcionamento é uma obra de arte feita inteiramente de ouro de 18 quilates que foi instalada no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Inglaterra, como parte de uma exposição do artista italiano Maurizio Cattelan intitulada "A vitória não é uma opção", que abriu ao público a 12 de setembro.

O antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill nasceu no Palácio de Blenheim, que é atualmente uma atração turística.

Philip Austin, da Fine Art Specie Adjusters (FASA), a companhia de seguros do palácio, disse à CNN que uma recompensa de até 100.000 libras seria paga se condições específicas fossem cumpridas.

Em primeiro lugar, o objeto deve ser devolvido em segurança e, em segundo lugar, deve ter havido uma detenção no âmbito da investigação.

"Temos de ter muito cuidado para não pagarmos aos vilões", afirmou.

A polícia de Thames Valley diz que o Volkswagen Golf R azul-marinho não foi encontrado, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira. A polícia acredita que o veículo tinha placas clonadas no momento do roubo, que foi relatado às 4h57 do dia 14 de setembro.

A polícia disse que um homem de 66 anos foi detido por suspeita de roubo antes de ser libertado sob fiança, e um homem de 35 anos foi detido por suspeita de conspiração para roubo e foi libertado sob investigação.

Anteriormente, a polícia referiu-se a um "grupo de criminosos" como estando por detrás do roubo da casa de banho, que ainda não foi recuperada.

A polícia acredita que os ladrões utilizaram pelo menos dois veículos durante o roubo. Não foram registados feridos em resultado do crime.

"Gostaria de apelar a todas as pessoas que se encontravam em Woodstock na altura do roubo e que possam reconhecer este veículo para que entrem em contacto com a polícia", afirmou o inspetor Steven Jones, responsável pela investigação.

"A obra de arte roubada não foi recuperada, mas os agentes estão a trabalhar para a recuperar. Qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o seu paradeiro deve entrar em contacto com a polícia".

A obra de arte, que se chama "América", está avaliada em cerca de 6 milhões de dólares, de acordo com Dominic Hare, Diretor Executivo do Palácio de Blenheim.

A polícia revelou que as seguradoras estão a oferecer uma "recompensa substancial" pela devolução da obra de arte.

Em agosto, numa entrevista ao Times, Edward Spencer-Churchill, meio-irmão do atual Duque de Marlborough e fundador da Blenheim Art Foundation, rejeitou a possibilidade de a sanita ter sido roubada.

"Não vai ser a coisa mais fácil de roubar", disse Spencer-Churchill. "Em primeiro lugar, está ligada à canalização e, em segundo lugar, um potencial ladrão não fará ideia de quem usou a casa de banho pela última vez ou o que comeu. Por isso, não, não tenciono guardá-la."

"America" foi exposta pela primeira vez no Guggenheim, em Nova Iorque, em 2016. Voltou a ser notícia em 2017, depois de a Casa Branca do Presidente dos EUA, Donald Trump, ter enviado um e-mail ao Guggenheim a pedir emprestado o quadro de Vincent Van Gogh "Paisagem com neve", de 1888; em vez disso, o curador da instituição ofereceu a sanita dourada.

Cattelan já tinha descrito os ladrões como "grandes artistas".

Na altura, disse: "Quando, esta manhã, fui informado do roubo, pensei que se tratava de uma partida e demorei algum tempo, após algumas verificações, a chegar à conclusão de que era verdade e de que não se tratava de um filme surrealista em que, em vez das jóias da coroa, os ladrões fugiam com uma sanita b*****", afirmou num comunicado. "Sempre gostei de filmes de assalto e finalmente estou num deles".

Num apelo direto aos ladrões, acrescentou: "Caros ladrões, por favor, se estão a ler isto, digam-me o quanto gostam da peça e qual é a sensação de urinar em ouro".

