- Ocorrem casos incomuns de pão de gengibre e conjecturas a temperaturas de 30 graus.

Está escaldante na Alemanha. Muitos locais estão registrando temperaturas de 30 graus e acima. Faltam quase quatro meses para a Véspera de Natal, mas a estação festiva parece estar ao alcance. Pão-de-gengibre e speculoos já estão disponíveis em alguns estoques de varejistas.

Esse tema é divisivo entre os clientes. Dois terços se opõem à antecipação das vendas em agosto, segundo uma pesquisa da YouGov financiada pela Agência Alemã de Notícias. Da mesma forma, muitos compradores só adquirem guloseimas de Natal, como pão-de-gengibre ou biscoitos, nos supermercados em novembro ou dezembro, com 14% deles fazendo as compras em outubro. Notavelmente, apenas 10% compram os produtos antecipadamente, com apenas 3% deles fazendo as compras em agosto. A pergunta sobre por que os produtos estão disponíveis tão cedo tem deixado os clientes intrigados por anos.

Afirma o especialista em varejo Andreas Kaapke, da Universidade Dual de Baden-Württemberg em Stuttgart (DHBW), "a oferta cria a própria demanda". Os varejistas não estocariam esses produtos se não fossem rentáveis. No entanto, os dados da empresa de pesquisas de mercado NIQ indicam vendas mínimas de guloseimas de Natal em agosto nos últimos três anos. O aumento das vendas começa em setembro.

"Os consumidores acham isso bem-vindo"

Confirmou Philipp Hennerkes, diretor-geral da Associação Federal do Comércio de Alimentos, "há um aumento no interesse por esses itens à medida que a estação de festas se aproxima". A lacuna entre a opinião pública e o comportamento de compra efetivo é significativa em alguns setores. Hennerkes desmente a ideia de que esses produtos estão em estoque cada vez mais cedo.

"O prazo não mudou nos últimos 25 anos", diz o porta-voz da Rewe, Andreas Krämer. Speculoos, printen, pão-de-gengibre e stollen chegam às prateleiras a partir do final de agosto. Algumas semanas depois, seguem-se osChristmas men, pralines e calendários de advento. De acordo com Krämer, são vendidos significativamente mais guloseimas de Natal em setembro e outubro do que em dezembro. A demanda é alta no início e depois diminui gradualmente.

A loja de descontos Aldi Nord adiciona pão-de-gengibre e dominós à sua oferta a partir do final de agosto. A Kaufland faz o mesmo. "Nossos clientes antecipam o Natal o ano todo e querem saborear biscoitos além do período pré-natal", eles afirmam. A Norma até revela sua seleção de Natal entre o início e o meio de agosto. "Em geral, a seleção de Natal já é bem recebida em toda a Alemanha", afirma a empresa.

Os consumidores preferem o pão-de-gengibre

O Grupo Lambertz começou a produzir printen, pão-de-gengibre e stollen em junho. Todos os dias, até 10.000 paletes saem de seus armazéns de produção. No total, são produzidos cerca de 700 milhões de dominosteine e 720 milhões de pão-de-gengibre. Muitos clientes lamentam que os doces não possam ser desfrutados o ano todo. Interessantemente, isso já é possível em países vizinhos. De acordo com a empresa, o clima desempenha um papel fundamental nas vendas. As vendas pioram se estiver excepcionalmente quente em outubro e novembro.

Responde o fabricante da marca Bahlsen à pergunta, "não há diferença de sabor entre nossos produtos adquiridos em setembro ou dezembro". Quanto às preferências, os consumidores permaneceram fiéis ao pão-de-gengibre, speculoos e biscoitos, segundo a pesquisa da YouGov.

Os doces de Natal ficarão mais caros?

Outro tema controverso mal contrasta com o clima pré-natal. Os consumidores têm tido que pagar preços mais altos para vários alimentos recentemente. Ingredientes-chave nas guloseimas de Natal sofreram aumentos significativos. O açúcar aumentou 80% em julho em comparação com 2020, bem como a farinha de trigo (+59,6%), o pó de cacau (+42,3%) e as barras de chocolate ou outros produtos de chocolate (+47,3%).

As guloseimas de Natal estão mais caras este ano do que no ano passado? As associações da indústria citam custos crescentes, incluindo energia e logística, como potenciais fatores contribuintes. No entanto, eles são evasivos quanto aos potenciais aumentos de preço. Um porta-voz da Lambertz prevê preços exorbitantes para os doces de Natal cobertos de chocolate.

Muitos itens já estavam mais caros em 2023, de acordo com os dados da NIQ. As guloseimas sazonais experimentaram um aumento nas vendas devido aos preços mais altos, mas o volume vendido e os pacotes caíram 8%. Em 2022, os comerciantes relataram uma média de 186 pacotes vendidos por semana por estabelecimento, em comparação com 171 em 2023. Notavelmente, quase metade das vendas foi feita através de ofertas especiais.

Os alemães exibem uma extrema consciência de preço em suas compras neste ano, com a moral do consumidor permanecendo modesta. No entanto, o diretor-geral da Lebkuchen Schmidt, Jürgen Brandstetter, remains optimistic. "Especialmente nestes tempos, as pessoas aspiram a um Natal alegre."

